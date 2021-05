Ravivihje: Toto75 Vermo 9.5.2021 – Finlandia-ajo ja potissa 75 000 euroa ekstraa

Suosikki: Klass I:n karsinnassa suosikki tulee Alessandro Gocciadoron tallista. 5 Benedetto OP näytti hienolta jo toissa kerralla Torinossa, kun se jyräsi johtavan rinnalta ylivoimaiseen voittoon vähäväkisessä lähdössä. Viimeksi Solvallassa ori suorastaan häikäisi vaativasta juoksusta huolimatta. Se revitti 10-vauhtisessa avauksessa ensimmäisen kaarteen kolmatta rataa ja riisti väkisin keulat kirikierrokselle lähdettäessä. Hevonen alkoi tehdä heti eroa muihin ja 12-tulos syntyi kuskin vain istuskellessa kyydissä.

Koska varaakin näytti jäävän, voitokas ori on luonteva kärkirankkaus myös kovemmassa tehtävässä 75-tasolla. Alustavan pelikannatuksen perusteella Benedetto OP on jopa varma-ainesta.

Haastajat: 8 Callela Lincolnilla on alla hirmujuoksu reilun kuukauden takaa Kaustisen T75-lähdöstä. Matkalla tuli paljon lisämetrejä, mutta se ei tuntunut lopussa juuri missään. Orilla on kapasiteettia tätä kovempiinkin lähtöihin, mutta nyt kun alla on pieni paussi ja tähtäin on Suur-Hollolassa, taktiikka ei välttämättä ole erityisen aggressiivinen. Takapareista tätä lähtöä olisi vaikea voittaa.

9 Credit To Love on edelleen iskussa, vaikka viime kilpailuista ei ole tullut onnistumisia. Toissa kerralla Teivossa ruunalta lähti kenkä kesken kisan. Viimeksi Killerillä Credit To Love oli tekemässä kovaa suoritusta johtavan rinnalta, mutta haparoi ja laukkasi varman kakkostilan viimeisellä 50 metrillä. Lähdön voitti keulasta Ivan B.R., joka on tänään suosikkeja sarjaa ylempänä pronssidivisioonassa.

3 Mystic Mom on valmentaja Jerry Riordanin mukaan monipuolinen hevonen, joka on tasaisen hyvä kaikilla osa-alueilla ilman säkenöivää erityisosaamista. Viimeksi Halmstadissa ori kiihdytti takamatkalta sisäradan jonoon kolmanneksi ja meni ennätyksensä kaukana ylivoimaisen voittajan takana.

4 Gerris Trix on kyvykkään maineessa, mutta lopullinen läpimurto on jäänyt tekemättä. Viimeksi Gävlessä talvitauolta palatessaan jenkkiori voitti hyvällä tyylillä johtavan rinnalta. Viime kesältä muistetaan, että vauhtia on paljon parempaankin. Tässä vaiheessa ilman tuoreita huippunäyttöjä ruuna rankataan maltillisesti.

Yllättäjät: 2 Indyana Joness on petrannut odotetusti, kun kenkiä on päästy riisumaan. Viimeksi ruuna haki voimalla keulat 09-vauhtisen avauksen päätteeksi ja meni ennätyksensä vain nappireissun saaneelle 7 Langen's Airbournelle häviten. Näistä lähtöasemista revanssi on todennäköinen.

11 Combatant Motion ja 12 Samurai Comery ovat kovakuntoisia kiritykkejä, jotka kuitenkin vaativat piippuhyllyn paikalta apuja muilta ihan kärkeen noustakseen.

Juoksunkulku: 1 Delightful Moment kiihtyy tulisesti sisäradalta ja saa valita taktiikkansa. Luultavasti ainakin Benedetto OP:n vetoapu kelpaa.

Pelijakauma: Benedetto OP (39%) on lievästi aliarvostettu kärkirankkaus ja siten yksi varmakandidaateista. Jos suosikkia varmistelee, Credit To Love (10%) on edullinen varmistusmerkki.