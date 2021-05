Ravivihje: Toto75 Vermo 8.5.2021

Toto75-1 Suosikki: Aikuisten lämminveritammojen lähdön osallistujien voittosummien haitari on hyvin leveä, 36788 eurosta 353119 euroon. Erisarjalaisten kohtaamisessa puntteja tasoittaa kuitenkin se, että vähärahaisimmat pääsevät starttaamaan parhailta lähtöpaikoilta. Kaikesta huolimatta kuumimmat pelihevoset lähtevät heikoista asemista. Rankingin kärki on piippuhyllypaikan raharuhtinas 12 Willow Pride, joka on ollut vallan mainio kevään juoksuissaan. Se kiri toissa kerralla Seinäjoki Racessa tuulispäänä kolmanneksi ja samalla tyylillä toiseksi viime viikon Helsinki-ajossa, jossa ohitti selvästi Finlandia-ajossa juoksevan Le Gros Billin. Haastajat: 7 Dream Girl on saanut sairaustaukonsa jälkeen pari starttia alleen ja alkaa varmasti pian lähestyä huippukuntoa. Tamma nousi viime lauantaina Forssan tammalähdössä 2. ulkoa 11 Selene Lunen perästä kiriin 700 metriä ennen maalia ja punnersi tasaisesti tämän kupeella viidenneksi. Se ei pystynyt loppumetreillä vastaamaan taempaa paljon kovempaa spurtanneelle parille kilpasiskolleen. 5 Nazareth on nopein kiihdyttäjä ja saa valita taktiikkansa. Se päästi viimeksi keskipitkällä matkalla Selene Lunen eteensä vetotöihin ja seuraili kakkoseksi täysin tämän vauhtiin lopussa pystymättä. 2100 metrillä Nazarethilla voi kokeilla piikkijuoksuakin. Ylempänä mainittu Selene Lune voitti toissa kerralla Vermon tammalähdön pystyyn keulasta, muttei ollut Forssassa lopussa aivan yhtä ponteva kuolemanpaikkajuoksu huomioidenkin. Koska tamma ei ole kamalan pätkänopea, sen tehtävä ei ole sarjamäärityksestä huolimatta 11-paikalta lainkaan helppo normaalimatkalla. 8 Free Me yllätti toissa kerralla Seinäjoen tammalähdössä, jossa spurttasi nappireissun jälkeen 2. sisältä voittoon ohi Selene Lunen. Tamma oli kuitenkin vaisumpi seuraavalla kerralla Forssassa, missä taipui samalta paikalta kuudenneksi. Keulapaikka sopisi erityisen hyvin 2 Memphis Minnielle, joka yrittää sieltä paljon paremmin kuin toisten takaa. Se vastaili kolme kilpailua sitten 12,0-lopetuksessa voittoon piikistä, mutta lopetti viimeksi 3. ulkoa tasapaksummin viidenneksi ja jäi maalisuoralla selvästi takanaan juosseen Poetry In Motionin varjoon. Yllättäjät: Nousukuntoinen 1 Poetry In Motion voi venyä joukon pienimmästä voittosummasta huolimatta korkealle, jos välttää pussituksen ykkösradalta. Toissa kerralla pakettiin ajautunut tamma kiri viimeksi oikein hyvin kärkirintamaan kolmossijalle. Talvella kahdesti kilpailleen, mutta sen jälkeen uudelleen tauolle painelleen 9 Her Royal Highnessin vire on varmasti taas kesäkelillä parempi. Koska tamman lähtöpaikkakin on ihan hyvä nopean avaajan takana, sen nouseminen kärkisijoille ei suuremmin yllättäisi. Pelijakauma: Nazarethia on pelattu liikaa ja Dream Girliä sekä yllättäjiämme liian vähän. Juoksunkulku: Radoilta 1-5 avataan hyvin. Nazareth pääsee keulaan, josta sillä ajetaan ainakin muita eturiviläisiä kuin Dream Girliä vastaan. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 12 Suuri: 12 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: Suomenhevosten pikamatkan kiihdytyksessä ratkeaa varmasti paljon. Kuuma kysymys kuuluu, pääseekö keulapaikalle 2 Heporix, 7 Aatsi vai 8 Merran Roihu. IS Ravien kärkirankkaus on Merran Roihu uloimmaltakin lähtöradalta. Ori avasi kautensa positiivisesti 1,5 viikkoa sitten Vermossa, missä tuli kovasta temposta huolimatta hyvin perille, vaikka kaksi hevosta ohittikin sen päätössatasella. Jos startti nosti kovan ajan juosseen Merran Roihun virettä vielä vähän, sillä on jo hyvä mahdollisuus vetää perille asti. Haastajat: Aatsi on ollut oikein hyvä viime kilpailuissaan ilman kenkiä. Se eteni toissa kerralla ylivauhtisessa juoksussa 3. ulkoa toiseksi H.V. Tuurin jälkeen ja lopetti viimeksi kovassa Lissun Eerikin voittamassa Kavioliigassa 4. sisältä viidenneksi saavuttaen muun muassa Jokivarren Kunkkua loppumetreillä. Myös jo ylempänä mainitun Heporixin juoksu onnistui toissa kerralla sairauspaussin jälkeen mainiosti takarivistä ja se punnersi maalisuoralla tasaisesti kärkirintamaan. Viimeksi hevosen vire jäi näkemättä, koska se ponkaisi keulahevosen takana yllättäen laukalle 900 metriä ennen maalia. Ori vastaa hyvin piikkipaikalta. On mielenkiintoista nähdä, kuinka 5 Eetin vauhtivarat ja varmuus riittävät uran ensimmäisessä lyhyen matkan juoksussa. Kyvyiltään ori on ainakin lähdön parhaimmistoa. Eeti on tehnyt Porin voittostarttinsa jälkeen viime kilpailuissaan taka-alalta hyvät kirit, vaikkei ole ehtinyt aivan kärkeen. T75-tasollakin hyvin menestynyt 11 Virin Veijari oli viimeksi ehkä hiukan tasapaksu loppukirissä. Sen lähtöpaikka hitaiden avaajien perässä takarivissä ei mairittele lainkaan. Yllättäjä: 3 Hissun Turbon autolähtöennätys on selvästi lauman heikoin, mutta ilman laukkoja se kohentaa sitä sekuntikaupalla. Hyväkuntoinen hevonen oli kuukausi sitten Suomen Cupissa mainio kolmas, ja sen vire on pitänyt sen jälkeenkin. Esimerkiksi kolme kilpailua sitten se kiersi 2. ulkoa 800 metrin kirillään helppoon voittoon. Ruunan päivänvireen voi varmistaa vielä perjantai-illan välistartista. 9 Larsmanilla on ajettu tämän vuoden kilpailuissa vielä passiivisesti, mutta Vermossa kyvykkään menijän kanssa on varmasti jo ihan eri meininki. Se tuli viimeksi tasapainoisella tyylillä maaliin lähdössä, jossa Ellin Sisu lopetti keulasoolonsa 20,5-vauhtiin. Pelijakauma: Aatsi ja Hissun Turbo ovat alipelattuja ja Eeti on ylipelattu.



Juoksunkulku: Radoilta 1, 2, 7 ja 8 avataan lujaa. Merran Roihu on niukka suosikki johtohevosen paikalle, ja Ypäjä Jallu tai Heporix juoksee sen perässä IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 8, 7, 9 Suuri: 8, 7, 2, 3, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-3 Suosikki: Lämminveristen alasarja on hyvin pyöreä koitos, jossa suosikin nimeäminen on makuasia. 2 Burnout on vakuuttanut viime juoksuissaan. Se ravasi välillä kaksi peräkkäistä helppoa voittoa 2. ulkoa ja oli viimeksikin oikein rehti, vaikka menetti kuolemanpaikkajuoksulla voittonsa viime senteillä. Burnout ei avaa lujaa, mutta jaksaa mennä hyvin. Haastajat: 10 Moniman on avannut uransa lupaavasti. Puolet kilpailuistaan voittanut hevonen oli viimeksi hyvä, vaikka jäi Derby-sarjassa viidenneksi. Se juoksi hyvätasoisessa lähdössä johtaneen El Indeedin rinnalla kuolemanpaikalla, mistä sinnitteli kärkirintamassa maaliin asti. Tallikommenttien perusteella lahjakkaalta hevoselta on lupa odottaa vielä enemmän, koska se napsi viimeksi vähän jalkoihinsa balanssimuutoksen jäljiltä. Lujaa avaava ja keulaan luultavasti pääsevä 5 Ray Boy on ollut jatkuvasti kärkisijoilla laukattomissa juoksuissaan. Se ei voinut viimeksi Pilvenmäki Specialin karsintalähdössä keulasta mitään rinnallaan juosseelle finaalivoittajalle El Houdinille, mutta piti muut vastustajansa varmasti takanaan. Hyviä kirejä esittänyt 4 Rachael on yksi monista voittoon pystyvistä. Se spurttasi viimeksi Pilvenmäki Specialin karsintalähdössä 5. sisältä tosi kipakasti maalisuoralla ja saavutti selvästi kärkikolmikkoa. Burnoutilla on tukenaan kaksi tallikaveria, 1 Fiorini ja 9 Chestnut Sala. Vaikka Chestnut Salan voittoputki on katkennut, sen viime esityksiä ei ole voinut moittia. Toissa kerralla alle 1.10-vauhtinen avaus painoi keulassa juosseen ruunan kintereissä ihan ymmärrettävästikin ratkaisumetreillä ja viimeksi se sinnitteli Pilvenmäki Specialin karsinnassa kuolemanpaikalta asiallisesti kolmanneksi. Fiorini voitti toissa kerralla Pilvenmäki Specialin karsinnan erinomaisesti onnistuneen reissun jälkeen, mutta taipui finaalissa selvästi keulavoittaja El Houdinin peesistä. 6 Dazzling Press kiri toissa kerralla Kuopiossa 4. ulkoa hyvin lähimmäksi keulasta hallinnutta Monimania ja seurasi viimeksi samalla radalla 2. ulkoa samalle sijalle Cazadorin kannoilla. Se tulee starttiin lyhyeltä sairauspaussilta. Yllättäjä: Otteitaan petrannut 3 Sahara Magaria ei ole viime juoksunsa perusteella aivan pihalla, vaikka porukka on kova. Se spurttasi 4. sisältä tosi pirteästi kakkoseksi. Pelijakauma: Ray Boyn suosikkiaseman voi kyseenalaistaa ja myös Fiorinia on rastittu liikaa. Rachael on karkeasti alipelattu. Juoksunkukku: Ray Boy kiihdyttää keulaan ohi Fiorinin. Burnout etenee kärkivaljakon kupeelle IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2, 10 Suuri: 2, 10, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-4 Suosikki: Keväällä tukevan otteen suomenhevostammojen valtikasta ottanut 10 Hetviina on yksi lauantain ehdokkaista systeemien tukipilariksi. Se on voittanut neljä viime juoksuaan selvästi jykevillä kireillään. Keskipitkä matka on vahvalle menijälle selkeä etu moniin kilpasiskoihin nähden. Haastajat/Yllättäjät: 8 Varsova oli mainio talvella, jolloin se voitti kaksi huipputammojen lähtöä Vermossa. Tamman tavaramerkkinä oli kova loppukiri. Viimeksi se kuitenkin laukkasi loppukaarteessa, kun oli kirimässä Hetviinan edessä voittokamppailuun ja vetäytyi parin kuukauden tauolle hakemaan apua ravivaikeuksiinsa. 6 Layla ja 7 B. Riitu ovat puhjenneet huippukuntoon. B. Riitu kiersi Vermossa Hetviinan voittostartissa kirilenkin sisukkaasti 3. rataa pitkin ilman vetoapua ja runnoi loppumetreillä kakkoseksi ohi Laylan, joka eteni reilu kierros jäljellä keulahevosen kupeelle. Molemmat tammat saivat esityksestään kiitettävän arvosanan. Tasavauhtinen, mutta vahva 11 Naputus hyötyy, kun matka pitenee viime starteista puolella kierroksella. Hyvä lopuntulija kiri viimeksi Teivossa pirteästi kakkoseksi Liinan Liekin jälkeen. Lujaa lähtevät 1 Metsärinteen Valta ja 4 Aurotar juoksivat Teivon tammalähdössä keulasta voittaneen Liinan Liekin takana seuraavina sisäradan jonossa ja tulivat voimat tallella pussissa maaliin. Molemmat ovat nousukunnossa, mutta 2600 metriä ei ole kummallekaan toivematka. Pelijakauma: Hetviinan kannatus on paisunut yli äyräiden, ja sen kustannuksella moni tamma on alipelattu. Juoksunkulku: Aurotar kiihdyttää johtoon ohi Metsärinteen Vallan, mutta laskee sen jälkeen Laylan eteensä vetotöihin ellei Metsärinteen Valta ehdi koukata ennen sitä kärkeen. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 10, 8, 6, 7, 11 Suuri: 10, 8, 6, 7, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-5 Suosikki: 3 Chicharita starttaa Tammaderbyn suurena suosikkina. Ruotsissa valmennuksessa oleva hevonen kruunasi 4-vuotiskautensa syksyllä neljän voiton putkeen ja paineli yhdessä kisassa täyden matkan volttilähdön huimassa ajassa 12,4, joka oli Suomen ennätys kaikenikäiset tammatkin huomioiden. Tulos oli jopa sama kuin Atupemin nimissä oleva oriiden ja ruunien volttilähdön SE-aika vastaavalla matkalla. Viime viikon karsintalähtö oli Chicharitan kauden ensimmäinen startti, ja se oli heti huippuiskussa. Leikitellen tullut keulavoitto kävi sille hädin tuskin hiitistä. Vahva tamma pystyy voittamaan Vermon suurkilpailun vaikka kuolemanpaikalta. Haastajat: Toinen karsintalähtö meni 2 First Class Ladylle. Kauden edellisistä kilpailuistaan petrannut tamma pääsi mielipaikalleen keulaan, missä innostui pistelemään parastaan. First Class Lady ravasi voittonsa lähes yhtä vaivatta kuin Chicharita omansa. On mielenkiintoista nähdä, yritetäänkö sillä ajaa rohkeasti suursuosikkia vastaan keulapaikalta, kuten valmentaja toivoo. 4 Galway Girl on palannut tomerassa kunnossa pitkältä sairauslomaltaan. Tamma oli oikein hyvä jo ensimmäisellä kerralla ja jatkoi samoissa merkeissä Tammaderbyn karsinnoissa. Se kiersi puolimatkassa Chicharitan kupeelle kuolemanpaikalle, mistä hävisi kakkossijan vain täpärästi nappireissun voittajan peesissä saaneelle 9 Exceptionalille. Huippukuski voi tuoda tammalle vielä puristusta lisää. 5 Piece Of Glory pystyy myös ilman muuta ottelemaan kakkosrahoista. Se putosi karsinnassa lähtölaukkansa jälkeen lauman viimeiselle sijalle, jolta kiri väkevästi taistoon kolmospalkinnosta. Tamma vaikutti selvästi nousuvireiseltä. 1 Touch Me Too kehittyi talvella ja pisti vielä selvästi paremmaksi karsintalähdössään. Se kiri 4. ulkoa pirteästi selväksi kakkoseksi lähimmäksi First Class Ladyä. Koska tamma pääsee starttaamaan ykkösradalta, sille on luvassa huippureissu kärjen suojissa sisällä, mistä sen kakkosijakaan ei olisi aivan utopiaa. 10 Brave Dame Vivian hyökkäsi karsinnassa viimeisen takasuoran alussa 3. ulkoa ja tuli pitkän kirinsä tapansa mukaan rehellisesti perille, vaikka sen kannoilla varjostanut Touch Me Too painuikin maalisuoralla selvästi edelle. Kovassa finaalissa sen on melko mahdotonta yltää takarivistä totokolmikkoon ilman todella rajua matkavauhtia. Pelijakauma: Chicharitan kuuluukin olla jättisuosikki ja se käy jonkin verran ylipelattunakin varmaksi. Galway Girl on haastajista roimasti aliarvostettu. Juoksunkulku: First Class Lady pääsee ohi Touch Me Toon, mutta alkaa tuskin tämän jälkeen vastata suursuosikille, joka saa vetää keulassa haluamaansa tahtia IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 3 Suuri: 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: Kaksivuotiaana hienosti pärjännyt ja 40000 euron voittosumman tienannut 2 Zolamani ei pystynyt vielä alkukauden starteissaan parhaimpaansa, mutta on viime juoksuissaan ollut omalla tasollaan. Se voitti ensin Kolmivuotispokaalin hallitusti keulasta ja kiri viimeksi tynkälähdössä 2. ulkoa kevyesti kärkeen maalisuoralla. Ruuna pääsee taas piikkipaikalle, sillä sen Kolmivuotispokaalin kiihdytyksessä ohittanut, mutta heti sen perään laukannut 8 Deep Blue Font joutuu starttaamaan niin monta rataa sitä ulompaa. Haastajat: Lupaavasti uransa tyylikkäillä voitoilla avannut 7 Shackhils Twister ei lähtenyt pienen paussin jälkeen vielä mukaan Kolmivuotispokaaliin, vaan valitsi samoissa Vermon raveissa juostun helpomman sarjan. Puolimatkan jälkeen keulaan revittänyt ruuna pääsi kuitenkin kaikkea muuta kuin helpolla, ja sen puhtaan pelin jatkuminen hyvän kirittäjän puristuksessa jouduttiin varmistamaan maalikameran avulla. Shackhills Twisterin aika oli jopa kymmenyksen parempi kuin Kolmivuotispokaalin voittotulos. Nyt ruuna lähtee jo rohkeasti haastamaan kovimmat varsat. Oikein lupaavasti uransa 2-vuotiaana aloittanut 3 Dusktodawn Boogie oli jo viimeksi Kolmivuotispokaalissa niin hyvä, että se kannattaa merkata lapuille. Reipas avaaja haastoi kuolemanpaikalta Zolamanin ja hävisi tälle vain kymmenyksen. Seppele-ajoon osallistuu myös kaksi pääasiassa Ruotsissa kilpaillutta varsaa 9 Indigo Sisu ja 1 Silverado Wania. Indigo Sisu on väläytellyt ihan hyviä loppuvetoja viime aikoina lukuun ottamatta toissa kilpailua, jossa se taipui jonkin verran lopussa juostuaan 2. radalla ilman vetoapua ja 2. ulkona. Reipas matkavauhti voisi auttaa sen kahinoihin takarivistä, mistä se ei jää alussa välttämättä kovin kauas kärjestä. Silverado Wania sai toissa kerralla Solvallassa todellisen namujuoksun, jonka jälkeen eteni lopussa 300 metrin kirillä voittoon. Viimeksi tamma oli lähtölaukan jälkeen paljon kehnompi ja taipui porukan perältä kauas muista. Nyt sillä olisi mainio paikka yrittää seurata kohtalaiselle sijalle. 10 The Great Kemp teki 2-vuotiaana kelpo esitykset, mutta sen vaisu kauden ensimmäinen juoksu viikko sitten tavallisessa rahasarjassa jätti kysymysmerkkejä ilmaan. 12 Nette’s Ensio kamppaili kauden avauskilpailussaan kuolemanpaikalta vahvasti toiseksi ja noteerasi hyvän volttituloksen 15,7/2140. Se oli myös viime viikon keskiviikkona samalta juoksupaikalta rehti kakkonen, mutta toivoton lähtöpaikka vie siltä kyllä yllätyshaaveet. Yllättäjät: Ylempänä mainittu Deep Blue Font avasi uransa tänä vuonna puhtaalla pelillä kolmella voitolla, kunnes epäonnistui Kolmivuotispokaalissa 1. kurvin laukkansa takia. Se palasi heti seuraavassa kilpailussa voittopolulle Turussa, missä vastasi keulajuoksulla ajamatta kirittäjälleen maalisuoralla. Nyt ori joutuu todelliseen testiin, koska se tuskin saa tiukassa sakissa edes kovin helppoa juoksua ulkoradalta. 11 Time Match kuului viime kauden parhaimpiin 2-vuotiaisiin ja paineli jopa täyden matkan SE-ajat molemmilla lähetystavoilla. Se voitti Kasvattajakruunun kuolemanpaikalta. Time Match oli pieni pettymys, kun se palasi talvitreenistä tositoimiin Kolmivuotispokaalissa. Oriin takasuoran alussa 3. ulkoa alkanut kiri ei kantanut kuutossijaa korkeammalle. Koska hevosen rasitteena on synkkä lähtöpaikka, sen on vaikea ehtiä voittoon asti, vaikka se on luultavasti pikkupaussin jälkeen taas lähempänä huipputasoaan. Pelijakauma: Suosikin kannatus on yläkantissa ja Shackhills Twisterin alakantissa. Juoksunkulku: Radoilta 1-3 ja 5 avataan lujaa. Zolamani pääsee keulaan ja Silverado Wania tai Kyle Web sen taakse. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2, 7, 3 Suuri: 2, 7, 3, 9, 8, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: Kierros päättyy 16 lämminveritamman ympäripyöreään volttilähtöön, jossa ei kannata merkkejä säästellä. Luotettava 8 Pica-Pica Oak on niukka kärkirankkaus, vaikka lähtöpaikka aiheuttaa sille pienen pussitusriskin. Se ei saanut kolme kilpailua sitten kuolemanpaikalta otetta Delightful Momentista, mutta kiritti tätä hyvin ja jätti muun joukon kauas taakseen. Toissa kerralla tamma kiri 2. ulkoa kevyesti voittoon. Viimeksi se sai huippureissun 2. ulkona, mistä kiritti lopussa asiallisesti edestään kuolemanpaikalta voittanutta Ridgehead Laurettea. Haastajat: Italiasta syksyllä Ruotsiin muuttanut 7 Bellatrix Club aloitti maaliskuussa uudessa kotimaassaan puhtaasti kahdella voitolla, joista ensimmäinen tuli hallitusti keulasta ja jälkimmäinen lähtölaukan jälkeen 4. ulkoa. Tamman ravi oli vähän hapuilevaa ja se vetäytyi huoltopaussille, jolta palaa tositoimiin positiivisten tallikommenttien kera. Se pystyy varmasti laittamaan kilpasiskonsa ahtaalle hyvällä fysiikallaan. 3 Grainfield Emma voitti Pilvenmäki Specialin karsinnan varmoin ottein keulasta, mutta se oli epäonnekas finaalissa. Tamma tuli keulahevosen perästä taipuneen vastustajan takaa täysissä voimissa pussissa maaliin. Nyt sillä on taas sauma päästä piikkiin, mistä se vastaa hyvin. 15 Lady Rock on tullut 4-vuotiskauteen ryminällä ja voittanut molemmat starttinsa takasuoralta alkaneilla väkevillä kireillään. Koska tamma starttaa takamatkan suljetulta lähtöpaikalta, se joutuu luultavasti vielä enemmän haalarihommiin ellei sillä käy jättimäiset tuurit. Arveluttava lähtöpaikka vie siltä suosikin viitan. Ikäluokkakilpailussa juossut 11 Ava di Emelin on tullut hyvin 4-vuotiskauteen. Se eteni toissa kerralla 4. ulkoa 700 metrin kirillä sitkeästi toiseksi ja löi selvästi muun muassa Pilvenmäki Specialin sankarin El Houdinin. Viimeksi se seurasi ikäluokkahuipun Magical Princessin peesistä varmaksi kakkoseksi. Yllättäjät: 10 Mas Bella ansaitsisi jo kunnon menestyksenkin, sillä tamma on ollut järjestään pussissa. Viimeksi se revitteli avauspuolikkaan alle 1.10-vauhtia keulapaikkaa puolustaessaan, luovutti sen etusuoralla ja menetti taipuneen vastustajan takana asemansa myöhemmin. Se lopetti vielä maalisuoralla ihan hyvin samoin kuin sen alkumatkan kiistakumppani 12 Bluebird Nash 4. sisältä. Hyvin kesäkeleillä ja ilman kenkiä hyvin viihtyvä 2 Proud Angelique on syytä ottaa vakavasti suoraan tauoltakin. Valmentaja on melko positiivinen odotuksissaan ja toivoo suojatiltaan piikkijuoksua. Pelijakauma: Mas Bella on todellinen kanuunamerkki ja myös Proud Angelique ja Bluebird Nash ovat selvästi liian vähällä huomiolla. Tarkoilla reissuilla hyvin menestynyttä 4 Federal Deathia on pelattu liikaa aiempaa kovemmassa sakissa. Juoksunkulku: Proud Angelique tai Grainfield Emma pääsee halkomaan tuulta. Bellatrix Clubille kelpaa kuolemanpaikkakin. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 8, 7, 3, 15, 10, 2 Suuri: 8, 7, 3, 15, 10, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 12

Toto75-2: 8, 7, 9

Toto75-3: 2, 10

Toto75-4: 10, 8, 6, 7, 11

Toto75-5: 3

Toto75-6: 2, 7, 3

Toto75-7: 8, 7, 3, 15, 10, 2

Hinta: 27,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-08&track=H&race=6&pool=toto75&selections=[12],[8,7,9],[2,10],[10,8,6,7,11],[3],[2,7,3],[8,7,3,15,10,2]&stake=0,05&price=27



Suuri

Toto75-1: 12

Toto75-2: 8, 7, 2, 3, 9

Toto75-3: 2, 10, 4

Toto75-4: 10, 8, 6, 7, 11

Toto75-5: 3

Toto75-6: 2, 7, 3, 9, 8, 11

Toto75-7: 8, 7, 3, 15, 10, 2

Hinta: 135,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-08&track=H&race=6&pool=toto75&selections=[12],[8,7,2,3,9],[2,10,4],[10,8,6,7,11],[3],[2,7,3,9,8,11],[8,7,3,15,10,2]&stake=0,05&price=135

PieniToto75-1: 12Toto75-2: 8, 7, 9Toto75-3: 2, 10Toto75-4: 10, 8, 6, 7, 11Toto75-5: 3Toto75-6: 2, 7, 3Toto75-7: 8, 7, 3, 15, 10, 2Hinta: 27,00 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 12Toto75-2: 8, 7, 2, 3, 9Toto75-3: 2, 10, 4Toto75-4: 10, 8, 6, 7, 11Toto75-5: 3Toto75-6: 2, 7, 3, 9, 8, 11Toto75-7: 8, 7, 3, 15, 10, 2Hinta: 135,00 €Tästä kupongille: