Ravivihje: Toto5 Pori 7.5.2021

Toto5-1 Suosikki: 3 Real Red pääsee hyvistä asemista matkaan ja on suosikki. Tamma ei saanut viimeksi täyttä mahdollisuutta 4. sisältä, eikä myöhään kiriin päässeestä menijästä voi vetää liian suuria johtopäätöksiä. Lähtö oli hyvätasoinen Toto75-koitos, jossa voiton vei Com Milton. Forssassa keulapaikalta leikitellen voittanut tamma pääsee auton takaa hyvin matkaan ja on mukana taistossa. Sen suoritukset ailahtelevat jonkin verran, minkä takia sitä ei uskalla jättää varmaksi. Haastajat: 4 Questionmark Me pääsee toisinaan erittäin reippaasti auton takaa matkaan ja on papereissamme todennäköisin keulahevonen - ainakin aluksi. Viimeksi johtavan takaa kakkoseksi lopettanut ruuna omaa hyvän kapasiteetin. Voitot ovat harvenemaan päin ja juoksunkin pitää jonkin verran onnistua. Kärkiporukasta hevonen on tehnyt parhaat suorituksena. 11 Wall Street Comery voitti Porissa kuukausi sitten eikä ole tämän jälkeen startannut. Ruuna on hyvä, mutta ailahteleva menijä, joka on ollut parhaimmillaan hyvällä reissulla. Juoksun onnistuessa se pystyy kirimään korkealle. Pitkä starttiväli ei valmentajan mukaan ole etu. 6 Vixpress Li kilpaili viimeksi kovassa lähdössä eikä pärjännyt 3. ulkoa. Tätä ennen ruuna otti kolmosrahat päästyään johtavan kantaan. 8 Panther Facella ajettiin tauolta maltilla. Ori matkasi 5. ulkona, mistä sillä ajettiin järkevä kiri. Startti alla se pystyy parantamaan. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Radoilta 3,4 ja 6 avataan parhaiten. Questionmark Me katsoo keulat, mutta Vixpress Li:n selkä saattaa kelvata eteen, jos tämä tulee aktiivisesti rinnalle. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 3, 4 Suuri: 3, 4, 11, 6, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 4 Grande Dragon vakuutti viimeksi ja on ansaitusti lähdön suosikki. Tamma lähti etusuoralla kolmannelle radalle, eteni viimeisellä takasuoralla aina keulaan asti ja voitti pystyyn. Esitys oli upea ja selvästi parempi kuin Vermossa, missä tamma tyytyi lopussa seurailemaan. Toki vastuskin oli helpompi. Tällä kertaa tehtävä on sopivan näköinen ja Grande Dragonia kuuluu odottaa mukaan voittomatsiin. Haastajat: 2 Stonecapes Topgunilla ajettiin tauon jälkeen maltilla. Hevonen pääsi maalisuoralla vapaalle, mutta laukkasi hyvästä noususta ja menetti nelossijan. Startti vei valmentajan mukaan hevosta eteenpäin ja hyvistä asemista odutukset oli sijoille 1-4. Stonecapes Topgun on perjantaina mielenkiintoinen pelikohde. 9 Magic Monroe otti Porissa maksimit 3. sisältä. Viimeksi ruuna juoksi myös sisäradalla ja kiri terävästi kakkoseksi. Sopivalla juoksulla se pystyy lopettamaan terävästi eikä kärkisija ole mahdottomuus. Yllättäjät: 5 Kwakiuti Boko otti Seinäjoella 2. sisältä hopeaa. Viimeksi se hakeutui vaikealta lähtöpaikalta 5. sisälle. Tällä kertaa lähtöpaikka on parempi. 1 Matamixx pääsee auton takaa hyvin matkaan. Se lopetti viimeksi asiallisesti Pilvenmäki Special -karsinnassa. 3 Ashley Man on ottanut paljon laukkoja. Kykyjä olisi nähtyä enemmän. 8 Girl's Wish ei ole nolo hevonen olemassaan. Se sai startin alle ja on jonkin verran tauluaan vaarallisempi. Pelijakauma: Stonecapes Topgun (18%) maistuu. Juoksunkulku: Matamixx pitää johtopaikan ja joko ajaa siitä tai odottaa Kwakiuti Bokon eteensä. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 4, 2, 9, 5, 1 Suuri: 4, 2, 9, 5, 1, 3, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: 7 Halia Web kilpailee nousuvireessä. Se teki hyvän startin tauolta Turussa 4. sisältä, mutta oli viimeksi vieläkin parempi kirien 3. sisältä terävästi perille. Tamma on päässyt starttaamaan paussin jälkeen kahdesti ja vire osoittaa ylöspäin. Kyseessä on terävä avaaja, joka saattaa seiskaradalta hyvinkin päästä keulapaikalle. Kuusivuotiaalla on kaikki ainekset menestymiseen Porissa kunhan avaus ei mene liian kovaksi ja hyvä juoksupaikka löytyy. Haastajat: 10 Speedy Scion tsemppasi Seinäjoella kuolemanpaikalta rehdisti perille. Viimeksi ruuna matkasi 2. sisällä ja runttasi ratkaisuhetkillä varmaan voittoon. Ruuna on ollut paussin jälkeen mainio ja kuuluu jälleen pelihevosiin. Takarivistä se pudotetaan kuitenkin haastajaksi. 6 Skyfall Sofie laukkasi viimeksi alussa. Tätä ennen tamma seuraili Pilvenmäki Specialin karsinnassa 2. ulkoa neljänneksi. Tehtävä on aiempaa sopivampi, mutta lähtöpaikka on tasaiselle avaajalle ulkona. Juoksun onnistuminen ei ole varmaa. Yllättäjät: 9 Meet Me In Shade otti Turussa 3. sisältä nelosrahat. Startti alla tamma saattaa olla parempi eikä se ole täysin ulkona, mikäli kaikki menee putkeen. 5 Shackhills Desiree nousi viimeksi 2. ulkoa mukaan kärkimatsiin. Tamma on hyvällä mallilla tällä hetkellä ja on perusmerkkejä, mikäli suosikkeja varmistelee. 8 BWT Dictator ei viimeksi vakuuttanut 6. sisältä. Ruunalla on kykyjä parempaan. Pelijakauma: Halia Web (28%) kiinnostaa alipelattuna. Juoksunkulku: Halia Web on eturivin nopein ja katsoo johtopaikan. Sillä ajettaneen tällä kertaa keulasta. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 7 Suuri: 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikki: 5 Hidalgo Bokon tulosrivistö ei paljoa lupaile etukäteen, ja kyseessä on selvästi tauluaan vaarallisempi menijä. Ruuna ei saanut Vermossa täyttä mahdollisuutta matkattuaan 4. sisällä ja viimeksi hevonen lopetti erittäin terävästi viimeiset metrit kaukaa 6. ulkoa. Hidalgo Boko ei ole alussa nopeimpia, mutta pystyy nykyiskussaan menestymään, mikäli löytää alussa hyvän juoksupaikan. Ruuna ei väsy ensimmäisten joukossa. Haastajat: 3 Hadesin pitkään kestänyt huono onni lähtöratojen suhteen tuli vihdoin päätökseen. Ruuna on ollut viime starteissaan asiallinen ja on loistoasemista pelihevosia, kun hevonen pääsee aikaisempaa lähemmäs kärkipäätä. 12 Francky des Molles voitti Seinäjoella 3. sisältä. Viimeksi se otti laukan parijonosta toisessa ja kolmannessa kurvissa ollen hieman epävireinen. Tällä kertaa lähtöpaikka on huono eikä tehtävä ole helpoimmasta päästä. Ehjällä juoksulla ruuna omaa menestysmahdollisuuden. 8 Julienne Cane ei jaksanut viimeksi rutistaa 2. sisältä tasokkaassa tehtävässä, mutta oli tätä ennen parempi johtopaikalta. Yksi poisjäänti on etu nopealle avaajalle, joka saattaa päästä jopa keulaan. Yllättäjät: 7 Changeman ei vakuuttanut tauolta paluussaan 3. ulkoa, mutta sai startin alle ja pystyy parantamaan. 1 Zizzy Highness pystyy hyvänä päivänä seurailemaan kovassakin porukassa. Tamma on urallaan usein kilpaillut tätä kovemmissa tehtävissä eikä ole loistoasemista vailla mahdollisuuksia. 4 Daisy Nash on viime sijoituksiaan parempi menijä ja kuuluu useaan merkkiin mukaan. Sen starttaaminen on ollut viime aikoina katkonaista. Pelijakauma: Zizzy Highness (5%) on unohdettu. Juoksunkulku: Julienne Cane on eturivin nopein ja saattaa ulkoakin päästä keulaan, mikäli tammalla satsataan lähtöön. Mikäli sillä otetaan alku rauhallisemmin, Hades tai Daisy Nash etenee johtoon. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 5, 3, 12, 8, 7, 1 Suuri: 5, 3, 12, 8, 7, 1, 4, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikki: 7 Galileo Wayn vauhti alkaa tauon jälkeen kiihtyä, mikä ei tiedä hyvää vastustajille. Vielä ensimmäisessä kisassa ruuna oli tahmea 4. sisältä, mutta palasi toisessa startissa voittokantaan varmalla ykkösellä 2. ulkoa. Galileo Way ei ole alussa räjähtävän nopea, mutta sopivassa tehtävässä sillä pystyy ajamaan rohkealla taktiikalla. Ruuna omaa hyvän voittosauman kuolemanpaikaltakin ja on Toto5-pelin todennäköisin voittaja. Haastajat/yllättäjät: 2 Queen Of The World kilpailee suosikin tavoin nousuvireessä. Ensimmäisessä kisassa kiri ei irronnut parhaalla mahdollisella tavalla, mutta toisessa stsartissa hevonen lopetti viime metrit terävästi. Tamma starttaa hyvistä asemista ja pyrkii haastamaan suosikin tosissaan. 6 Prada Nights omaa hyvän kapasiteetin, mutta reilun 14 kuukauden paussilta se on auttamatta arvoitus. Lähtökohtaisesti suosikin lyöminen tuntuu kovalta tehtävältä. Edellisen tallikaveri 1 Heelys Andorra sai tauon jälkeen kisan alle, kun tamma lopetti Porissa terävästi sisäratajuoksulla. Lähtöpaikka sopii hyvin nopealle avaajalle eikä lyhyt matkakaan ole ainakaan miinus. 8 New Sensation otti viimeksi kolmosrahat keulan perästä. Lähtöpaikka on tällä kertaa sen verran heikko, että menestyminen vaatii tuuriakin. Pelijakauma: Oikean suuntaisesti vedetty. Juoksunkulku: Heelys Andorra ja Queen Of The World erottuvat alussa. Jälkimmäinen painuu keulaan ja saa Galileo Wayn rinnalleen. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 7, 2 Suuri: 7, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 3, 4

Toto5-2: 4, 2, 9, 5, 1

Toto5-3: 7

Toto5-4: 5, 3, 12, 8, 7, 1

Toto5-5: 7, 2

Suuri

Toto5-1: 3, 4, 11, 6, 8

Toto5-2: 4, 2, 9, 5, 1, 3, 8

Toto5-3: 7

Toto5-4: 5, 3, 12, 8, 7, 1, 4, 6

Toto5-5: 7, 2

