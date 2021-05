Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 6.5.2021

Suosikit: 9 Mask Off voi nousta kauden mittaan kovaksi tekijäksi ikäluokkatasollakin, joten siltä täytyy odottaa menestystä sopivassa rahasarjassa. Ori aloitti kauden Seinäjoen Kasvattajakruunu-karsinnasta, jossa se punnersi päätöspuolikkaan mittaisella kirillä asiallisesti perille, vaikka ei 10-lopetuksessa suuremmin ohitellutkaan. Tapio Perttusen suojatin viime kausi päättyi Kasvattajakruunu-finaaliin, jossa se nousi karmealta lähtöpaikalta Consalvon ja Quite A Loverin kanssa samaan kärkirintamaan. Suoritus oli väkevä näyttö hevosen kovasta kapasiteetista.

4 Wonder Woman on äitynyt upeaan kevätvireeseen ja nousee huippupaikalta jo suosikkien joukkoon. Huhtikuun alun Lappeen kisassa tamma kesti hienosti 12-vauhtisen avaustuhannen ja piti suuryllättäjänä ykköseksi. Myös viimeksi siltä vaadittiin alle 10-avausta keulapaikalle päästäkseen ja vain kova Com Tuff pääsi silloin edelle. Tällä kertaa johtopaikan luulisi irtoavan jo suotuisammin, eikä se ole nykykunnossaan kenellekään helppo ohitettava.

Haastajat: 12 O.P.Roc on porukan kyvykkäimpiä hevosia, mutta takarivin lähtöpaikka on hankala keulapäässä viihtyvälle ruunalle. Matias Salon suojatti on väläytellyt rajuja lopetuksia kauden kahteen aikaisempaan kilpailuun ja on selvää, että se menestyy heti kun arvontatuurit kääntyvät. Lukuisat poisjäännit pelaavat hevosen pussiin ja sopivalla juoksulla se kamppailee tiukasti lähdön parhaista paloista.

Samat sanat pätevät 8 Rowhill's Killeriin. Voitto roikkuu ilmassa, mutta lähtöpaikka on vaikea ja juoksun onnistumisessa on kysymysmerkkinsä. Lahdessa ori kiri sisäratajuoksun jälkeen oikein hyvin kolmanneksi. Vermossa se oli johtavan rinnalta aivan hyväksyttävä viides. Ulkoradan paikalta vaihtoehdot taitavat olla peruuttelu takajoukkoihin tai paikka johtavan ulkopuolella ja molemmilla taktiikoilla voitto vaatii huippuluokan esityksen.

Yllättäjät: 1 Veloce Vald ei ole ollut parhaimmillaan kauden kahteen ensimmäiseen starttiin. Kykyjä olisi parempaankin ja lähtöpaikka on nyt paras mahdollinen. 7 BWT Bayern on kärsinyt ravivaikeuksista viime kilpailuissaan ja ensisijaisena tavoitteena saattaakin olla nyt vain ehjä juoksu. Silloin voittokamppailuun on mahdotonta ehtiä.

Juoksunkulku: Wonder Woman etenee johtopaikalle ja saa Veloce Valdin peräänsä. Rowhill's Killer kiertyy jatkossa rinnalle.

Pelijakauma: Wonder Woman (29%) on alustavasti liikaa pelattu. O.P.Roc (14%) saattaa jäädä aliarvostetuksi.