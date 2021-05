Ravivihje: Toto65 Kuopio 5.5.2021

Toto65-1 Suosikki: Kovalla voittoprosentilla kilpailevat 5 Francis Journey ja 9 Justin Web ovat avainhevosia. Francis Journey on ehtinyt kilpailla kuuden vuoden ikäänsä nähden vähän, vain kahdeksan kertaa. Ruuna on voittanut juoksuistaan kuusi. Molemmat sen tämän kauden kisat ovat päättyneet parhaalla mahdollisella tavalla. Francis Journey purjehti niin Mikkelissä kuin Joensuussakin kuolemanpaikalta eleettömästi selvään voittoon. Nyt sillä on hyvä sauma hakea nopeasti piikkipaikka. Haastajat: Ylempänä mainittu Justin Web on kokenut kuudessa startissaan vain yhden tappion. Se tapahtui syksyllä Kymenlaakso-ajon karsinnassa, jossa ruuna laukkasi. Tähtiravuri Elian Webin pikkuveli on ottanut tämän vuoden voittonsa niin ilmavalla tyylillä keulasta ja viimeksi 2. ulkoa, että se pystyy parantamaan vielä selvästi keskiviikon paljon kovempaan tehtävään. 12 Sunrise Valkyria on tullut välivuoden jälkeen tähän kauteen hyvällä sykkeellä. Kovakirinen tamma on voittanut viidestä startistaan kolme. Viimeksi se kiri 4. ulkoa ihan mukavasti kärkikaksikon tuntumaan, ja sen sijoitus parani pykälällä, kun keulahevonen laukkasi vähän ennen maalia. Sunrise Valkyrian esitys oli väkevämpi kuin helpomman reissun saaneen 10 Minbriskin. Nousukunnossa keväällä ollut 2 Leemark’s Hector on ollut viime kilpailuissaan sisukas kuolemanpaikalta. Vaikka ruuna pääsi sinne viimeksi vasta 1. takasuoran lopussa, se runnoi ratkaisumetreillä väkisin voittoon. Nyt sen rima nousee kyllä tuntuvasti. Yllättäjät: Ylempänä jo mainittu Minbrisk ei ole tehnyt täyttä totta lopussa, mutta sillä olisi rahkeita otella totosijoista. 3 Givemehope Laday spurttasi viimeksi niin vinhasti pussista maalisuoralla, että sitä kannattaa seurata ainakin tulevia kevyempiä lähtöjä varten. 4 Spritesine menetti viimeksi pitkän tauon jälkeen Justin Webin voittostartissa hyytyneen keulahevosen takana täysin mahdollisuutensa, mutta näytti hyvältä. 6 Sweet Tonight oli viimeksi nappireissulla 2. ulkoa toinen, mutta sen pitää vielä petrata kevään juoksuistaan, mikäli meinaa otella totosijoista kovassa sakissa. Pelijakauma: Yllättäjämme ovat aliarvostettuja. Juoksunkulku: Francis Journey saa vetotyöt suosiolla ainakin kaikilta muilta sisäpuoleltaan lähteviltä kuin Leemark’s Hectorilta. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 5, 9 Suuri: 5, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: Vaikka Varsakunkku-karsinnassa starttaa vain seitsemän 5-vuotiasta, jännitystä riittää yllin kyllin. Suosikkina starttaavan ikäluokan ykkösnimen 7 Ville Kallen ensiesiintyminen tähtikuski Ari Moilasen käsissä tuotti vesiperän Satakunta Seniorissa 1,5 viikkoa sitten. Meneväisen oriin laukkailut volttilähdössä paalukarsinata muiden keskellä alkumatkalla eivät tulleet yllätyksenä, mutta autolähdössä sen on helpompi päästä ravilla matkaan etenekin muiden ulkopuolelta. Ville Kalle näytti kauden avauskilpailussa ylivoimavoimaisella voitolla, että se on kyllä kunnossa. Lahjakkuutta voi kokeilla jopa varmana. Haastajat: 5 Vauhtis on tullut tähän kauteen ryminällä. Se kärsi ensimmäisellä kerralla kuolemanpaikalta vain niukan tappion selässään maukkaan reissun saaneelle 4 Huisi Hemmolle. Ori pani vielä paremmaksi viimeksi Satakunta Seniorissa, jossa harasi piikkipaikalta erinomaisesti ilmiömäistä Parvelan Retua vastaan. Vauhtis noteerasi upean volttiajan 25,5/2120 metriä. Ylempänä mainittu Huisi Hemmo oli myös mukana Satakunta Seniorissa, mutta sen kuntokäyrä jäi siinä alkumatkan laukkojen takia pimentoon. Se sijoittui viime vuoden Kriteriumissa toiseksi Ville Kallen jälkeen. Yllättäjät: Ikäluokan herruudesta viime vuonna pitkään otelleen 2 Kinderin kausi päätyi syksyllä pahaan epäonnistumiseen pääkilpailussa Kriteriumissa, minkä jälkeen voitokas lahjakkuus siirtyi toiselle valmentajalle hakemaan hoitoa terveysmurheisiinsa. Uuden treenarin odotukset tallikommenteissa ovat varovaisen toiveikkaat. Vauhtiksen tallikaveri 3 Maurizo oli viime vuonna syksyyn asti ikäluokan terävintä kärkeä, mutta kohtasi syksyllä ongelmia, joiden takia Kriterium ja Satakunta-ajo menivät siltä plörinäksi. Kuntoon hoidettu hevonen palaa tauolta hyvin odotuksin, mutta sen valmentaja uskoo enemmän Vauhtikseen. Pelijakauma: Kinderi ja Maurizo ovat alipelattuja. Juoksunkulku: Vauhtis hakee alkumatkalla keulat, mutta saattaa päästää Ville Kallen myöhemmin eteensä, jos tämä rynnistää vauhdilla rinnalle IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 7, 5 Suuri: 7, 5, 4, 2, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: Lämminveristen avoimeen ryhmään ilmoittautui vain seitsemän kilpailijaa, mikä on iso pettymys. Suosikit starttaavat parhailta paikoilta. Nuorena Ruotsissa loistavasti menestynyt 2 Global Withdrawl on aloittanut eräänlaisen välikauden jälkeen Suomessa kahdella voitolla ja yhdellä kakkossijalla. Sen helpot keulavoitot oikein kevyissä tehtävissä eivät käyneet oikein minkäänlaisina mittareina, mutta niitä ennen ruuna oli kovemmassa sakissa oikein kelpo kakkonen kuolemanpaikalta ylivoimavoittoon porhaltaneen Grainfield Aidenin peesistä. Haastajat/Yllättäjät: 1 Orlando Knick on tiukka haastaja, joka ei välttämättä päästä suosikkia suosiolla keulapaikalle. Se kiri toissa kerralla T75:ssä 2. ulkoa keulavoittaja Com Miltonin tuntumaan kakkoseksi ja voitti viimeksi kevyen porukan helposti keulasta, missä sai vetää tiukan kiihdytyksen jälkeen välikierroksen verkkaista tahtia. 3 Elliot Web ja 6 Tellmeastory ovat juosseet viime aikoina samoissa lähdöissä. Niiden perusteella rankaamme kaksikosta Tellmeastoryn korkeammalle. Ruuna spurttasi kolme kisaa sitten kolmella kilometrillä keulassa juosseen Elliot Webin peesistä maalisuoralla helposti voittoon. Myös toissa kerralla se ohitti lopussa melko selvästi Elliot Webin juostuaan tämän takana 5. ulkona. Viimeksi ruuna laukkasi Etain Royal Stayerissä täysissä voimissa viimeisellä takasuoralla, missä sammunut vastustaja tuli sen syliin. Elliot Web ei ole menestynyt kovissa sakeissa tuoreimmissa kisoissaan, mutta sen kunnossa ei ole ollut moittimista. 5 Sahara Sandstorm ei ole ollut viime kuukausina ehkä ihan parhaimmillaan, mutta sitä ei kannata tyrmätä. Viimeksi ruuna ei päässyt käyttämään voimiaan Don Williamsin hallinnoimassa Vermon pitkän matkan lähdössä sisäratareissulla. 7 Shotproof spurttasi 1,5 kuukautta sitten Oulussa loppumetreillä johtaneen Orlando Knickin peesistä tämän ohi voittoon. Toissa kerralla ruuna hyytyi kovassa sakissa 2. ulkoa Don Williamsin perästä kauas hännille, mutta voitti viimeksi monté-lähdön. Pelijakauma: Global Withdrawl on aivan liian suuri suosikki ja lähes kaikki muut kilpailijat ovat sen kustannuksella enemmän tai vähemmän alipelattuja. Juoksunkulku: Orlando Knickillä ajetaan luultavasti keulasta, vaikka Global Withdrawl sinne varmasti myös mielii IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 2, 1, 6 Suuri: 2, 1, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: Viime vuoden hopeakuningattaren 13 Liisan Tulilinnun tämä kausi lähti käyntiin kahdella odotettua pehmeämmällä juoksulla, mutta viimeksi huipputamma oli jo oma hyvä itsensä. Se hyökkäsi Seinäjoella hurjalla spurtilla keulaan viimeisellä takasuoralla ja jaksoi hyvin kakkoseksi kaikki viime lähtönsä voittaneen Hetviinan jälkeen. Vastaava esitys riittää ilman muuta voittoon Kuopion tammalähdössä, jossa Hetviiina ei nähdä. Hyvin positiivista Liisan Tulilinnun juoksuissa on ollut, ettei niissä ole ollut laukoista tietoakaan. Haastajat: Tammahuipuille tänä vuonna tiukasti pyrkivä 4 Liinan Liekki sotkeentui Seinäjoella laukalle 1. kurvissa ja loppukaarteen alussa pussissa, mutta näytti viime viikolla kavionsa Teivon tammalähdössä nytkin kärryilleen hyppäävän huippukuskin ajamana. Radalta 12 startannut hevonen paineli piikissä jo toisessa kaarteessa ja piti tasaisen matkavauhdin jälkeen asemansa varmasti maaliin asti. Kuopiossa se pääsee vielä 20 metriä paremmista asemista matkaan isorahaisimpia tammoja vastaan. 3 R.R. Valssitar ei ole riittänyt tammojen huippulähdöissä kärkeen maaliskuun Vermon kakkossijansa jälkeen, vaan se on ollut viime juoksuissaan tasapaksu kirivaiheessa. Matka on sille nyt sopivampi kuin viimeksi Vermossa. Seinäjoella 3. sisällä juossut 14 Elias Juonetar kiri mukavasti sen jälkeen, kun pääsi vapaaksi loppukaarteen alussa ja ohitti muun muassa R.R. Valssittaren. Se lopetti viimeksi Teivossa 2. ulkoa tasapaksusti neljänneksi ja jäi selvästi Liinan Liekin varjoon. Huumorihevonen 5 Kiirilla väläyttelee välillä mukavilla kireillä tarkkojen reissujen jälkeen, kuten viime startissaan, mutta voitot ovat sillä tiukassa. Talvella mainiosti pärjännyt 12 Vennelmon Varma ei ole ollut viime aikoina enää huipputällissä ja sen pitäisi vähän piristyä, jos mielii ehtiä kärkikahinoihin. Yllättäjät: On jännä nähdä, kuinka kauden kolmannen kilpailunsa juokseva 1 N.P. Liitotähti innostuu aggressiivisella kuskilla keulajuoksulla. Se tuli toissa kerralla hyvin perille kovien Liinan Liekin ja Laylan tuntumassa kolmossijalla. 8 Marmardu väläytteli talvella kykyjään, mutta laukat ovat alkaneet taas sotkea epävarman voimahevosen menoa. Se hyppäsi Seinäjoella 400 metriä ennen maalia juuri, kun oli vapautumassa kiriin keskijoukossa. Tamman kunto on yhä hyvä. Viime startissaan kiiman takia romahtanut 11 Vilma Lyydia on iso arvoitus, koska sillä oli vastoin valmentajan odotuksia kiima yhä päällä viime viikonloppuna. Jos moninkertaisella kuningatarkilvan osallistujalla ehtivät tammojen vaivat helpottaa, se voi nousta vaikka kuinka korkealle. Pelijakauma: N.P. Liitotähti ja Marmardu ovat peliprosenttien valossa mielenkiintoisimmat yllättäjäideat. Juoksunkulku: N.P. Liitotähti lyö paalukarsinasta heti ison vaihteen silmään, mutta myös Liinan Liekki voi iskeä keulapaikalle alkumatkalla. Tammalauma saattaa levitä pitkäksi epämääräiseksi parijonoksi. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 13, 4, 3, 1, 8 Suuri: 13, 4, 3, 1, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Suosikki: Starttiraketti 5 Lake’s Action ei päässyt viimeksi Porin T75:ssä keulaan muiden huippuavaajien ulkopuolelta, mutta voi nyt hyvinkin onnistua siinä. Kauden toisen kilpailunsa juossut ruuna sinnitteli kuolemanpaikalta aivan hyvin kuudenneksi. Se ei ole hullumpi idea varmaksi. Haastajat: 1 Troopers ei ollut toissa kerralla pontevimmillaan liian lyhyen starttivälin takia, mutta teki ennen sitä ja sen jälkeen hyvät esitykset. Se kiri viimeksi melko toivottomista asemista 6. ulkoa uloimpien ratojen kautta kolmanneksi Mark Moren ja Fandango Brickin jälkeen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka liukkaasti huippukuski saa ykkösradalta liikkeelle ruunan, jota ei ole pidetty nopeana avaajana. 11 Thai Explosive on saanut kaksi starttia alleen talvitreenin jälkeen. Se lopetti ensimmäisellä kerralla tasaisesti juostuaan kuolemanpaikalla ja 2. ulkona, mutta jäi sen yhdestä kilpailusta jälkeen pois. Ruunalla ajettiin viimeksi 12-paikalta passiivisesti hännillä ja se tuli pussissa maaliin asti. Hevoselta voi odottaa taas enemmän, mutta synkkä lähtöpaikka on sen murheena edelleen. 2 Hard To Trick löi ällikällä viimeksi Joensuussa, missä se sooloili ilman etukenkiä keulasta ylivoimavoiton hirmutuloksella 11,6/1640. Tamman viime esitys pitää ottaa vakavasti, vaikka matka pitenee ja sen vastus kovenee. 4 Umberto Croft on esittänyt niin pirteät kirit sisäratareissuilla viime kilpailuissaan, ettei se ole ihan pihalla tälläkään tasolla. Toissa kerralla sen edelle jäi vain hurja Main Stage. Tarkan juoksun vaativa 3 Fakir Nyx yllätti toissa kerralla Joensuussa, missä kiri 2. sisältä niukkaan voittoon ohi tähtitamma Peanutsin. Viimeksi se sai tulla 3. sisältä vapaasti loppusuotalla ja eteni voittajaan vanavedessä kakkoseksi. Treenarin mukaan ruuna ei ole välttämättä ihan terävimmillään paussin jälkeen. Vermossa vastaavalta surkealta lähtöpaikalta startannut 12 Capo lopetti ihan hyvin hänniltä ja teki viimeksi myös ok-kirin parijonosta, josta hyökkäsi 600 metriä ennen maalia. Yllättäjä: Kyvykäs 10 Might Be Romeo ei ole onnistunut tauon jälkeisissä juoksuissaan, mutta sen kunto lienee ihan hyvä. Ori joutui ensimmäisellä kerralla revittämään 3. radan kautta kuolemanpaikalle, mistä maalisuora oli sille ymmärrettävästi liikaa. Viimeksi ori oli epävarman oloinen ja se laukkasikin loppukaarteen alussa juuri, kun oli noussut 2. ulkoa kiriin. Pelijakauma: Lake’s Actionin pelikannatuksessa on vielä kasvun varaa. Myös Might Be Romeo ja 6 Detroit Rock Sisu ovat alipelattuja. Juoksunkulku: Lake’s Action kiihdyttää keskeltä kärkeen ja Hard To Trick tai Troopers pääsee sen peesiin. Matkavauhti lienee maltillista IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 5 Suuri: 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: Lämminveristen pitkän matkan tasoitusajo on mielenkiintoinen kohde, jossa potentiaalisia voittajaehdokkaita starttaa kolmelta eri paalulta. Suosikin nimeämisessä voi olla montaa mieltä. Välikarsinasta lähtevä 10 Ilos Sansibar on voittanut pitkiä matkoja usein puolikaasulla lähinnä keulasta. Tällä kertaa se joutuu varmasti painamaan tasokkaassa lähdössä tallan pohjaan, koska piikkipaikka ei ole välttämättä suosiolla sille tarjolla. Lisäksi Ilos Sansibarin ravi on voinut sakata, jos se on joutunut kaarteissa ulkoradoille. Toissa kerralla ruunalla oli laukkapäivä Kouvolassa, missä se hyppäsi 1. takasuoralla ja hylättynä uudelleen 1400 metriä ennen maalia, mutta viimeksi se taas leikitteli helpon voiton keulasta Vermossa. Haastajat: 13 Ridgehead Laurette on pärjännyt tänä vuonna upeasti laukattomissa juoksuissaan ja ravannut kaikki neljä voittoaan T75-lähdöissä. Väkivahva tamma palasi parin laukkastarttinsa jälkeen voittopolulle viimeksi Porissa, missä se kamppaili kuolemanpaikalta sisukkaasti täpärään voittoon paljon helpomman reissun peesissään saanutta suosikkia Pica-Pica Oakia vastaan. Paalukarsinasta starttaa kolme hyvää kilpailijaa, joita voi sovitella lapuille, ellei luota kuumimpien pelihevosten ravivarmuuteen. Kolmikosta 1 Cazador ravasi välillä peräti kuusi voittoa putkeen ja näytti omaavansa hyvän fysiikan, mutta nyt sillä on alla kaksi heikommin sujunutta juoksua. Toissa kerralla ruuna laukkaili hylkäykseen ja putosi viimeksi valmentajansa ajamana kuolemanpaikalta neljänneksi. Nyt sillä on sauma keulajuoksuun. Yllättäjät: 2 Wonder Of You kiri toissa kerralla 4. ulkoa oikein pirteästi totoon Cazadorin voittostartissa ja pääsi viimeksi itse voitonmakuun Joensuussa, missä eteni 11-paikalta leikittelemään keulaan jo puolen kierroksen jälkeen. 3 Shadow Leader voitti toissa kerralla kevyemmän lähdön hyvällä tyylillä kärkipaikalta ja riitti viimeksi T75:ssä 2. sisältä neljänneksi hiukan tasapaksulla esityksellä. 11 Hard Chip teki välillä useampia vahvoja esityksiä kuolemanpaikkareissuja myöten, mutta viimeksi tasavauhtisen menijän sen lopetus jäi melko tasapaksuksi. Huippukuski voi piristää ruunaa jonkin verran. 5 Fernando Vixi avasi kautensa ihan positiivisella juoksulla Ylivieskassa. Ruuna eteni 2. ulkoa 600 metrin kirillä 12,5-lopetuksessa lähimmäksi voittokamppailun käynyttä kärkikaksikkoa. Fernando Vixi pystyy vielä petraamaan, mutta kolmen kilometrin matka ei toisaalta ole sille eduksi. Toissa kerralla 5. ulkoa kolmanneksi kirinyt ja toissa kerralla kuolemanpaikkajuoksulla samalle sijalle kamppaillut 14 Herzog Greenwoood on ollut vahvassa nousuvireessä, mutta sen ehtiminen voittoon asti sattumattomassa sarjassa olisi toki vielä iso yllätys. Hevosen kuntokäyrää kannattaa kuitenkin tarkkailla. Myös 6 Amorce Savagea voi harkita superrevityksiin. Pitkät matkat selvittävä tamma saattaa venyä hyvinä päivinään vaikka mihin, mutta heikkoina hetkinään se keskittyy mieluummin laukkailemiseen. Pelijakauma: Ilos Sansibar on hiukan liian suuri suosikki. Ridgehead Laureten ja Amorce Savagen kannatus on alakantissa. Juoksunkulku: Cazador tai Shadow Leader alkaa johtaa laumaa. Ilos Sanibar voi lähteä takamatkan juoksulangalta etenemään kohti piikkipaikkaa. Ridgehead Laurette ei jätä myöskään iskuaan loppusuoran varaan IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 10, 13, 1 Suuri: 10, 13, 1, 2, 3, 11, 5, 14, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 5, 9

Toto65-2: 7, 5

Toto65-3: 2, 1, 6

Toto65-4: 13, 4, 3, 1, 8

Toto65-5: 5

Toto65-6: 10, 13, 1

Hinta: 18,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-05&track=Ku&race=4&pool=toto65&selections=[5,9],[7,5],[2,1,6],[13,4,3,1,8],[5],[10,13,1]&stake=0,1&price=18



Suuri

Toto65-1: 5, 9

Toto65-2: 7, 5, 4, 2, 3

Toto65-3: 2, 1, 6

Toto65-4: 13, 4, 3, 1, 8

Toto65-5: 5

Toto65-6: 10, 13, 1, 2, 3, 11, 5, 14, 6

Hinta: 135,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-05&track=Ku&race=4&pool=toto65&selections=[5,9],[7,5,4,2,3],[2,1,6],[13,4,3,1,8],[5],[10,13,1,2,3,11,5,14,6]&stake=0,1&price=135

PieniToto65-1: 5, 9Toto65-2: 7, 5Toto65-3: 2, 1, 6Toto65-4: 13, 4, 3, 1, 8Toto65-5: 5Toto65-6: 10, 13, 1Hinta: 18,00 €Tästä kupongille:SuuriToto65-1: 5, 9Toto65-2: 7, 5, 4, 2, 3Toto65-3: 2, 1, 6Toto65-4: 13, 4, 3, 1, 8Toto65-5: 5Toto65-6: 10, 13, 1, 2, 3, 11, 5, 14, 6Hinta: 135,00 €Tästä kupongille: