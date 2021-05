Ravivihje: Toto5 Teivo 4.5.2021

Suosikki: 10 Hallan Poika on IS Ravien kärkirankkaus suomenhevosten 2600 metrin tasoitusajoon. Ori on viime juoksujensa perusteella hyvässä kunnossa ja vaikuttaa hevoselta, jolla on kykyjä ja nopeutta nousta sarjoissaan.

Hallan Poika oli mainio varsinkin toissa kerralla Seinäjoella. Se kulki 3. ulkoa viimeiset 700 metriä peräti 23,5-vauhtia ja nousi ahdistelemaan keulasta voittanutta Vuaran Viimaa reipasvauhtisessa lopetuksessa. Jos nyt irtoaa samanlainen kiri, vastustajat ovat helisemässä. Hallan Poika oli myös viimeksi Kaustisella ihan hyväksyttävä, vaikka ei pystynytkään nousemaan 4. ulkoa taistoon kärkisijoista. Ori meni kuitenkin ennätyksensä ja kykenee vielä parempaankin.

Haastajat: 8 Pate Pollea on nouseva 6-vuotias, joka menestyy jatkuvasti eikä ole riippuvainen juoksunkulusta. Viimeksi kun ruuna voitti, se jyskytti pitkän kirin vahvasti perille kolmatta rataa pitkin. Kunto pitää myös viime juoksujen perusteella. Porissa 1,5 viikkoa sitten Pate Pollea jyräsi 4. ulkoa kiritonnin 27,7-vauhdilla ja hävisi vain johtaneelle Eräsmiehelle.

4 Stipori oli viime kilpailussaan T65-lähdön suosikkeja, mutta otti pahan laukan voltin neloselta ja menetti pelin. Samanlaisena kuin talven juoksuissaan Stipori pärjää taas.

1 Touhon Pyry on löytänyt lisää nopeutta ja tulosta on tullut. Viimeksi ennätys painui uusille sekuntiluvuille, kun ruuna kiri kakkoseksi sisäratajuoksun jälkeen ja hävisi voittovireen löytäneelle Essin Säväykselle niukasti. Tarjolla on taas hyvä reissu sattuvassa sarjassa, joten Touhon Pyry on perusmerkkejä.

3 Kulta Ilpo Pii on Touhon Pyryn tavoin löytänyt menestysvireen kypsässä iässä. Toissa kilpailussaan se veti juoksua yhden hevosen paalulta alusta loppuun ja vastasi Touhon Pyrylle lopussa, mutta nyt kaksikko starttaa samalta viivalta. Viimeksi Teivossa Kulta Ilpo Pii kiri 4. ulkoa viimeiset 800 metriä 30,2-vauhdilla ja oli asiallinen kakkonen. Tänään ruunalta riisutaan alustavan ilmoituksen mukaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois.

Yllättäjät: 2 Varma-Konsti on kiinnostava yllätyshaku. Lahjakkaalla 5-vuotiaalla on tosi hurjat vauhdit näihin sarjoihin ja heti kun se varmistuu, nopea nousu sarjoissa vaikuttaa todennäköiseltä. Erittäin epävarma suomenhevonen ei ole lähtökohtaisesti mielekäs pelihevonen, mutta olematon pelikannatus kattaa laukkariskin tällä kertaa. Viimeksi Kuopiossa Varma-Konsti kiihtyi ravilla, mutta hyppäsi ahtaannäköisessä tilanteessa ensimmäisessä kaarteessa ja jäi ratkaisevasti kärjestä.

9 Rantaniemelän Savu olisi viime kesän huippuvireessään lähdön kuumimpia suosikkeja, mutta palaa tähän pitkältä tauolta. Tallitiedot ovat varovaisen positiivisia.

Juoksunkulku: Paalulla ei ole nopeita avaajia. Kulta Ilpo Pii vaikuttaa todennnäköisimmältä keulahevoselta.

Pelijakauma: Hallan Poika (19%), Stipori (12%) ja Varma-Konsti (3%) ovat lähdön kiinnostavimmat merkit alustavassa T5-pelijakaumassa.