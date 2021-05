Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 3.5.2021

Suosikki: 7 Feeling Dream jatkaa iskussa, vaikka tauluun on tullut raskailla juoksuilla kovissa lähdöissä heikompia sijoituksia. Lähtöpaikka ei puolla maanantaina, mutta tästä eturivistä keulapaikan luulisi olevan haettavissa avauspuolikkaalla ja sen jälkeen ruuna on vaikea selätettävä. Kaustisella hevonen joutui siitä nöyrtymään vain Callela Lincolnille ja Indyana Jonessille, eikä sellaisia hevosia ole nyt vastassa.

Haastajat: 4 Fancy Creek oli pitkään varjojen mailla, mutta nyt alla on jo neljä oikein tasapainoista ja hyvää suoritusta. Kaustisella tamma uhitteli kirissä kovaa Father Christmasia.

Suosikin tallikaveri 3 Feeling Classy oli viimeksi onnekas, saatuaan keulapaikan 2. sisältä haltuunsa viimeisen takasuoran lopussa vastustajan laukan myötä. Tamma pinkoi kuitenkin hölkkäkisassa päätöspuolikkaan kymppiä ja vaikuttaa nousuvireiseltä.

1 Vaya Con Dios oli Vermossa luokaton 2. sisältä, mutta valmentajan mukaan radan pinta oli hevoselle sopimaton ja sen kisan saa unohtaa. Ykkösradalta hevoselle kaavaillaan aktiivista taktiikkaa ja kyseessä on tauluaan pystyvämpi tapaus.

Yllättäjät: 12 Q-Rex-Oakilla on rutiinia tätä kovemmista tehtävistä. Forssassa ruuna kiri loppua lähes tasapäin seuraavassaaan Toto75-lähdön vieneen Mr Big Starin kanssa. 13 Cheri Sane ei ole taukonsa jälkeen loistanut huonoilta paikoilta ja on nytkin muiden armoilla, mutta kyseessä on parhaimmillaan riittävä hevonen tällaiseen seuraan. 10 Prince Palema aloittaa Joihurin kanssa menestyneen Veikko Laurilan käsistä. Kilpailuvire on pitkältä tauolta luonnollisesti arvoitus, mutta valmentaja odottaa heti hyvää esitystä. 9 Tornapull myöhästyi Teivossa alussa ja sen kisan saa unohtaa. Ruuna on ollut aiemmissaan positiivinen.

Pelijakauma: Feeling Dream (36 %) erottuu aiheesta, mutta sen takana pitäisi olla alustavaa tasaisempaa.

Juoksunkulku: Vaya Con Dios pitää aluksi johtopaikan, mutta saa pian vaateen sen suhteen Feeling Dreamilta.