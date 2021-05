Ravivihje: Toto5 Oulu 2.5.2021

Suosikki: Kolmas kohde on arvaamaton lämminveristen taisto. 3 Macchiato alisuoritti viimeksi keulasta ja palaa tällä kertaa tauolta. Kyseessä on tähän lähtöön kyvykäs menijä, joka pystyy paljoon, mikäli ruuna kykenee hyvään suoritukseen heti paussilta. Tehtävä ei nimittäin nimien puolesta ole kovimmasta päästä. Macchiato on hyvä avaaja ja juossee johtopaikalla.

Haastajat: 7 Xantine Croft on noussut hyvään vireeseen. Seinäjoella sisäratajuoksulla uuden ennätyksensä painellut tamma pääsi Oulussa 2. sisälle ja oli varma kakkonen maalissa. Tällä kertaa lähtöpaikka on hankala ja juoksusta tulee haastavampi kuin viime kisoissa. 1 Unplugged Face ei Ylivieskassa yltänyt 2. ulkoa kärkeen, mutta meni startista eteenpäin ja lopetti Oulussa asiallisesti 2. sisältä. Tamma kilpailee asiallisessa vireessä. 5 Bongon kausi 2021 ei ole lähtenyt ilman ongelmia liikkeelle, sillä Joensuussa se otti laukan viimeisellä takasuoralla ja viimeksi ruuna keskeytti ennen kuin kisa ehti alkaakaan. Syksyllä Mikkelissä tullut keulavoitto osoitti, että Bongolla on kykyjä.

Yllättäjät: 2 Stormworm on nousukunnossa, sillä tamma lopetti viimeksi 4. sisältä sijoitustaan paremmin. Lähtöpaikka on maukas. 8 Crossfire Selenen lähtöpaikka on hankala ja taukoakin on alla, joten se on lähinnä revityskamaa. 6 Yes I Will kiri viimeksi 4. ulkoa totoon ja sai kisan alle. 11 Mr McCool on tulosriviään kyvykkäämpi. Tämä kausi on lähtenyt lähinnä kirjaimien muodossa liikkeelle.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Macchiato avaa parhaiten ja ottaa keulapaikan. Bongo pyrkii tämän selkään, mutta saattaa jäädä rinnalle. Avauksen jälkeen vauhti rauhoittuu selvästi.