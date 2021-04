Ravivihje: Toto75 Forssa 1.5.2021 – 75 000 euroa ekstraa potissa

Toto75-1 Suosikki: 4 Morison on edelleen huippukunnossa, mutta vauhtien kiihdyttyä kesäradoilla laukkojakin on alkanut tulla. Viidestä viime kilpailusta kolmessa on tullut hyppy. Viime viikolla Porissa Morison kiri tapansa mukaan vahvasti ja hävisi vain hirmukuntoiselle Lissun Eerikille, joten ravin maittaessa väkivahva ruuna pärjää varmasti taas. Haastajat: 2 Joriini on aloittanut kauden lupaavasti iltaraveissa ja palaa nyt Kavioliigaan. Hallitseva Pohjoismaiden mestari on nousuvireessä ja kilpailee Hannu Hietasen mukaan tällä kertaa optimibalanssilla eli ilman etukenkiä. Viimeksi Oulussa Hietanen ajoi takasuoralla voimalla keulaan ohi Vappuäijän, minkä jälkeen ori voitti helposti ja näytti erittäin tasapainoiselta 21-vauhtisessa lopetuksessa. Luvassa taitaa jälleen olla yksi menestyskausi avoimella tasolla. 3 Jokivarren Kunkku hakee vielä parasta virettään pitkän tauon jäljiltä. Paluu Seinäjoella sujui lupaavasti. Viime viikolla Porissa orille tarjottiin kakkostilaa Lissun Eerikin selästä, mutta viimeinen satanen oli vaikeaa ja Kunkku putosi neljänneksi. Se ei petrannut toivotusti saatuaan startin alle tauolta ja on hyvin vaikea arvioida, tekeekö hevonen sitä nytkään, kun se kilpailee kolmatta lauantaita putkeen. Kärkisijaa ajatellen luultavasti pitäisi. 5 Nyland loisti Seinäjoella, mutta viime viikolla Porissa paukut eivät riittäneet johtavan rinnalta. Oria ei unohdeta vielä, varsinkin kun Lissun Eerikki ei ole nyt vastassa. Laukkariski on huomioitava voltin viitoselta. Yllättäjät: 6 Raggari kuumeni viimeksi ennen lähtöä ja porhalsi ylinopeutta keulassa, väsyen ymmärrettävästi. Tälle hevoselle kova kisa saattoi tehdä vain hyvää. 1 Rokin Maxi näytti ihan hyvältä Morisonin selässä kolmannella radalla viime viikolla, kunnes laukkasi toiseksi viimeisessä kaarteessa. Voimahevonen on yllätysvalmis, jos rata on pitävä. Juoksunkulku: Raggari avaa juoksuradalta kovaa, mutta tyytynee suosiolla tallikaveri Jokivarren Kunkun selkään. Joriinille kelpaa kuolemanpaikka. Pelijakauma: Joriini (kannatus perjantaina vihjettä rakennettaessa 30%) on parempi merkki tasaväkisestä suosikkikaksikosta ja Nyland (7%) yllättäjistä. Huomio: Tasoitusajo, josta paaluhevoset puuttuvat, kun tammoja ei ilmoitettu mukaan. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4, 2 Suuri: 4, 2, 3, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: 2 Comeflywithme nousee rankingin kärkeen arvoituksellisessa 3-vuotiaiden tammojen tasoitusajossa. Tamma lopetti viimeksi Teivossa 14-vauhtia keulasta ja voitti tosi vaivattoman näköisesti. Valmentaja Christa Packalenin mukaan värkeissä on varaa vielä parantaakin, kun kengitystä kevennetään tähän. 16-alkuinen tulos keulasta olisi kovaa valuuttaa. Haastajat: 11 Stratton on huippukyvykkään maineessa, mutta osaamisesta on saatu vasta väläyksiä, kun tamma pilannut monta kisaa laukkoihin. Viimeksi se paikkasi kiihdytysvaiheen harha-askeleet hyvin ja näytti, että kunnossa ei ainakaan ole vikaa. Uransa toistaiseksi ainoassa volttilähdössä Stratton pelitti moitteitta ja ampaisi kolmosradalta heti keulaan, joten se saattaa olla voltista varmempi kuin auton takaa. Menestystä luulisi olevan luvassa ravin maittaessa. 3 Sahara Flames haki viimeksi keulat ensimmäisellä takasuoralla ja osoitti hyvää työmoraalia 14-vauhtisessa lopetuksessa, kun vastaili lahjakkaalle Cream Candylle ja aiheutti tälle uran ensimmäisen tappion. Talvitauolta palaavaa Tanja Goman-Niemisen kaksikkoa ei sovi aliarvioida, vaikka valmentajan odotukset ovat maltilliset ja hevosten tavoitteet syksyssä. Varsinkin 10 Pixie Dustissa on viime kauden juoksujen perusteella ainesta ikäluokkatähdeksi. Yllättäjien combo: 8 Busy Combo spurttasi toissa kerralla Vermossa viimeiset 400 metriä 13,9-vauhtia ja nousi 3. sisältä voittotaistoon. Viimeksi Jokimaalla Busy Combo oli rehti kolmas johtavan rinnalta ja kulki koko kiritonnin samaa vauhtia. Jos viime juoksuihin peilaa, Busy Combo on kiinnostavampi pelihevonen kuin 4 Bassi Combo, jonka oikea osaaminen on vielä täysi arvoitus kevään nollasarjojen perusteella. Viimeksi heikkotasoisessa lähdössä voittoon riitti 17-vauhtinen kirikierros keulasta. 12 Birgit Combo on tosi nopea ja yllätysvalmis pitkältä takamatkaltakin, jos saa säästää pätkänsä ihan loppuun ja takahevoset saavat mahdollisuuden. Juoksunkulku: Comeflywithme painuu keulaan, mistä sillä myös ajetaan. Pelijakauma: Comeflywithme (21%) on aliarvostettu kärkirankkaus ja Stratton (7%) huippumerkki. Vastaavasti Sahara Flames (27%) ja Bassi Combo (22%) ovat keränneet liikaa peliä ainakin alustavasti. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2, 11 Suuri: 2, 11

Toto75-3 Suosikki: 11 Karlo teki viime kilpailussaan Teivossa reilu kuukausi takaperin vallan mahdottoman suorituksen. Se kiersi kovassa H.V. Tuurin voittamassa T75-lähdössä viimeiset 1600 metriä kolmannella radalla ja jyräsi väkivahvasti neljänneksi. Samanlaisella suorituksella Karlo ei kohtaisi parempaansa tässä lähdössä mielimatkallaan kolmella kilometrillä. Suurin kysymysmerkki on jalkaan tullut haava, joka pakotti ruunan jäämään pois Suomen cupin finaalista kolme viikkoa sitten. Valmentaja Janne Bährendin mukaan haava on parantunut hyvin ja hevosella ajettiin viime viikonloppuna hiitti, jossa kaikki tuntui olevan kunnossa paussin aiheuttamaa pientä jäykkyyttä lukuun ottamatta. Karlon odotettua matalampi alustava pelikannatus kattaa riskit komeasti, joten pelaamme sen mieluusti T75-varmaksi. Haastajat: 4 Kromaus on varmistunut ja tulosta tulee. Ruuna on suosikin tavoin superjaksava hevonen, joka viihtyy pitkällä matkalla. Kun vielä Hannu Torvinen vahvistaa ohjissa, Kromaus ei ole millään lailla väheksyttävä vastustaja Karlolle. 10 Vilju mahtuisi ilman muuta lapulle myös, jos muista kohteista löytyisi Karloa kiinnostavampia varmoja. Ori on esiintynyt jo pitkään vahvasti. Viimeksi B. Riitun voittamassa T65-lähdössä se jyräsi 7. ulkoa pitkällä kirillä taistoon totosijoista. Yllättäjät: 6 Virin Urho jaksaa myös jyrätä, mutta ei ollut viime kilpailussaan ihan odotetun hyvä ja esimerkiksi edellä kolmannen radan junaa vetänyt 5 Rallin Muisto jäi ohittamatta. Nyt Virin Urho on vielä 20 metriä huonommin sarjassa sisällä kuin tuossa kisassa. Kovempia vastustajia kuin viime kilpailussaan kohtaa myös 8 Kevinin Tähti. Juoksunkulku: 1 Harjujen Roomeo johtaa ainakin alun. Kovan takamatkalaisen selkä kelvannee matkalla. Pelijakauma: Karlo (34%) on jäänyt odotettua maltillisemmin rastituksi suosikiksi. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto75-4 Suosikki: 3 Ashley Face starttaa selvänä suosikkina 15 hevosen ryhmälähtöön. Ori oli todella hyvä toissa kerralla tasokkaassa Lady Rockin voittamassa Derby-sarjassa ja jyräsi 2. ulkoa 700 metrin kirillä voittotaistoon. Viimeksi Pilvenmäki Specialin karsinnassa Ashley Face oli tekemässä kovaa juoksua johtavan rinnalta ja näytti lipuvan voittoon, mutta laukkasi vajaat 100 metriä ennen maalia. Siinä vaiheessa valjakko oli jo saanut otteen johtaneesta Cover Princestä. 14-alkuinen aika olisi tässäkin lähdössä kova sana. Ashley Face oli alustavasti yksi kierroksen varmakandidaateista, mutta pelaajat ovat löytäneet sen kerrassaan kierroksen pelatuimmaksi hevoseksi, joten porukkalapulle otetaan tilin toivossa varmistuksia. Haastajat: 7 Minecraft on vahva hevonen, joka suosikin tavoin tekee itse juoksunsa. Viimeksi Teivossa ruunan ominaisuudet eivät päässeet täysin oikeuksiinsa, kun matkavauhti oli rauhallista ja loppua pingottiin urku auki. Minecraftin kirikierros oli 12,7-vauhtinen eikä se lopettanut töitä kesken. 15 Blade Runner DK on ollut hyvä talvitauon jälkeen, vaikka tämän kauden voittosaldo on vielä avaamatta. Viimeksi ruuna meni taas 13-alkuisen tuloksen ja kiri 4. ulkoa viimeiset 700 metriä 11,7-vauhdilla kilvassa, jonka voitti kova Samvais. Santtu Raitalan ajokilla on kuntoa ihan kärkeen, mutta näiden lähtöjen voittaminen kolmannesta rivistä on harvinaista ja lähtöpaikka pudottaa rankingin kolmoseksi. Valmentaja Kimmo Ahola uskoo, että hevonen on nyt parempi kuin viimeksi, kun sitä on hoidettu välissä. Yllättäjät: Antti Teivaisen rattailleen saavalla 10 Amorcitolla on nopeutta ohittaa suosikit kirissä ja hevonen kilpailee viime tuloksiaan paremmassa iskussa. Toissa kerralla Vermossa ruuna jaksoi spurtata 2. ulkoa viimeiset 400 metriä 11,5-vauhdilla, vaikka se oli joutunut polttamaan jonkin verran ruutia jo alussa. Viime viikolla T65:ssä Amorcito jäi 3. sisälle umpisäkkiin, joten sijoitus (11.) ei kerro mitään suorituksesta. 14 Artico Zack pummasi pahoin kiihdytyksen tiistain välistartissa. Ori kulki vauhtiin päästyään lentävän mailin 13,7-vauhdilla ja näytti hyvältä, joten kunto ei ole kadonnut. Seppo Markkula palaa nyt ohjiin. 4 Nutcracker laukkasi viimeksi Jokimaalla Pica-Pica Oakin voittamassa T

Toto75-5 Suosikki: Tammoille rajatussa Kavioliigan osakilpailussa 5 Peanuts ja 9 Stonecapes Queila ottavat pikaisen revanssin Seinäjoki Racesta. IS Ravit uskoo paremman lähtöpaikan saaneeseen Peanutsiin ja odottaa huipputammalta koko matkan johtoa. Keskipitkä matka ei ole minkäänlainen ongelma esimerkiksi Derbyssä ja St. Legerissä loistaneelle hevoselle. Peanuts aloitti kauden hienosti ja hurmasi Espoon palkinnossa keulasta, mutta oli selkeä pettymys toissa kerralla Willow Priden voittamassa Tammatähdessä. Valmentaja Anne Kankaan mukaan tuolloin kiusasi virus. Viimeksi Seinäjoella nähtiinkin taas parempaa. Peanuts kiri lujaa loppua siinä missä muutkin ja ehti 4. sisältä tilaa saatuaan viidenneksi viidettä rataa pitkin. Jos tammalla on taas hyvä päivä, se viilettää keulaan ja on siitä vaikeasti voitettavissa. Tuoreet tallitiedot lupaavat oikein hyvää, joten Jukka Torvisen ajokki on kierroksen toinen T75-varmavalinta. Haastajat: Edellä mainittu Stonecapes Queila sai Seinäjoella maukkaan juoksun 2. ulkona ja moni odotti sen tykittävän lopussa voittotaistoon, mutta tammalla ei ollut huippupäivänsä. Hannu Torvinen sai työskennellä rattailla jo matkalla ja räjähtävästä loppuvedostaan tunnettava Stonecapes Queila tyytyi vain seuraamaan lopussa niin, että takaa tultiin ohi. Stonecapes Queila voi olla nyt taas parempi, mutta lähtöasemat jättävät haastajaksi. Yllättäjät: Keskipitkällä matkalla viihtyvä 2 Selene Lune juoksi Seinäjoella tammoja vastaan ja oli tosi hyvä kakkonen johtavan rinnalta. Lähdön voitti sisäradalla unelmajuoksun saanut 1 Free Me ja kolmas oli keulassa huseerannut 6 Club Nord Elit. Viimeksi mainitun paluuta voittokantaan on odoteltu, mutta tuskinpa se nyt yllättää, kun suosikin ulkopuolelta ei ole helppo saada suotuisaa juoksua. 4 Dream Girl juoksi viimeksi Vermossa 2. ulkona ja kiri tasaisesti neljänneksi lähdössä, jota vei kärjessä Selene Lune. Dream Girl vaikuttaa nousukuntoiselta ja sitä kannattaa varoa varsinkin, jos kenkiä riisutaan pois. Alustavan ilmoituksen mukaan näin ei tehdä vielä. Juoksunkulku: Peanuts painuu keulaan ja saa Free Men taakseen. Pelijakauma: Peanuts (50%) on kierroksen parhaita suosikkivarmoja myös pelikannatuksen puolesta. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 5 Suuri: 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: 3 Marschall Match ei ollut hassumpi debyytissään Pekka Korven tallista ja piisasi kolmanneksi keulasta voittaneen Skyfall Shinen kupeelta. Täydet pisteet ruuna olisi saanut, jos se olisi pysynyt voittajan tuntumassa maaliin saakka ja pitänyt kärkeä seuranneen Reverend Dredin takanaan. Korven hevoset usein petraavat saatuaan startin alle tauolta ja "Sheriffin" voi ihan hyvin odottaa tekevän samoin. Marschall Match on luokkahevonen, joka juhli talvella Ruotsin kovissa T75-lähdöissä. Kohtalona voi taas olla jäädä kärjen rinnalle, joten suosikin asema on melko niukka. Haastajat: 1 Tanpopo palasi myös tauolta viimeksi. Tommi Kylliäinen pudotti kiihdytyksessä suoraan Mark Moren selkään ja sieltä ei tullut käytännön mahdollisuutta haastaa kovassa lopetuksessa. Tanpopo näytti hyvältä ja on varsinainen kiritykki, joka nyt toisessa kisassa tauolta voi näyttää parasta osaamistaan. Kylliäisen on nyt ladattava lähtöön alussa, ettei nopea 2 Ronzon Face aiheuta ongelmia juoksunkulussa. 5 Look Complete avaa myös lujaa, mutta tässä lähdössä emme usko sen pääsevän kärkeen, mistä tuli helppo T75-voitto toissa kerralla Kouvolassa. Viimeksi ruuna riitti kolmanneksi keulapaikalta 10,5-vauhtisen kiihdytyksen rasittamana. Yllättäjät: 6 Mr Big Star kulki hienosti lopputalvesta ja sai valmentaja Tapio Mäki-Tulokkaan puhumaan Suur-Hollola-ajosta. Viime viikolla Forssassa paussi näkyi otteissa lopussa ja 400 metrin kiri kantoi 3. ulkoa vain hopealle, mutta nyt voi olla taas parempaa luvassa. Ylivauhti olisi mannaa kovalle kirihevoselle. Sellainen on myös 4 Staro Moschino, joka jäi viimeksi umpisäkkiin keulasta voittaneen Roberto Diverin selkään ja vaikuttaa petraavan koko ajan Kimmo Aholan käsistä. Ahola suunnittelee riisuvansa ruunalta nyt kenkiä pois. 8 Fast Time on kuntoutunut, mutta lähtöpaikka hankaloittaa tehtävää kovasti. Juoksunkulku: Kova kiihdytys, jossa Tanpopo on sisimmän lähtöratansa turvin todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Marschall Match (46%) on kuumentunut liian selväksi suosikiksi ainakin alustavasti. Tanpopo (25%), Mr Big Star (7%) ja Staro Moschino (7%) ovat lähdön parhaat merkit. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3, 1, 6, 4 Suuri: 3, 1, 5, 6, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: Pilvenmäki Specialin loppukilpailu on jälleen kerran yllätysaltis pienten marginaalien kisa. Alkukauden kisojen ja myös karsintojen perusteella suosikiksi nostetaan 4 El Houdini, joka on kilvan selvästi ansioitunein hevonen. Helmi-maaliskuun kisojen pitkän voittoputken jälkeen tuli pari hutia, mutta viimeksi karsinnassa ruuna palasi voittajaksi ja olikin tosi sitkeä johtavan rinnalta. El Houdini kilpaili viimeksi ensimmäistä kertaa avojaloin ja jatkaa alustavan ilmoituksen mukaan samalla tavalla finaalissa. Haastajat: 1 Fiorini ei pystynyt torjumaan sähäkkää Mickania karsintalähdön kiihdytyksessä ja juoksi johtavan takana, mistä kiri helppoon voittoon. Nyt todennäköisin juoksupaikka taitaa olla karsintansa keulasta voittaneen 5 Pegasos Evon selkä. 2 El Indeed on Elina Laakkosen toinen hevonen finaalissa. Tamma voitti karsintansa niin ikään johtavan rinnalta ja nitisti keulassa juosseen 11 My Radio Gagan. 10 Unciaa on vaikea verrata muihin karsintavoittajiin. Se pääsi helpolla Oulun vähäväkisessä karsinnassa, jossa kovin vastustaja tuhlasi voimia painamalla ohjille keulassa. Uncia on voitokas hevonen eikä sitä sovi kokonaan unohtaa, mutta alustava kannatus tuntuu varsin korkealta takarivistä. Yllättäjät: 8 Piece Of Hero olisi ollut paremmalta lähtöpaikalta korkeammalla rankingissa ja on nytkin edullinen yllätyshaku. Muistissa on etenkin toissa kisa, jossa tamma vetäisi 2. ulkoa viimeiset 800 metriä 12,5-vauhdilla puolihuolimattomalla tyylillä ja voitti yläpystyyn, lyöden selvällä marginaalilla muun muassa taas vastassa olevat El Indeedin ja 12 Cover Princen. Karsinnassa ruuna ei ehtinyt Pegasos Evon ohi 11,5-lopetuksessa, kun oli pudottanut hetkeksi tämän taakse uskoa hakemaan loppukaarteessa. Raamikkkaasta 6 Rahajamatchista huokuu luokkahevosen leima. Ruuna ei tavoittanut Fiorinia karsinnassa, mutta nousi oikein hyväksi kakkoseksi 3. ulkoa. Toissa keralla Turussa se teki kovan juoksun 1. kaarteen pahan lähtölaukan jälkeen. Kirikykyinen hevonen on vahvoilla, jos takahevoset saavat mahdollisuuden. 3 Grainfield Emma voitti karsintansa kärkipaikalta, jonka haki 14,5-vauhtisen avauksen päätteeksi. Juoksunkulku: Pegasos Evo avasi ja lopetti karsinnassa kovaa keulasta, joten se lienee taas todennäköisin vetojuhta. Pelijakauma: Erittäin tasainen lähtö, jossa Fiorini (10%), Piece Of Hero (5%) ja Rahajamatch (4%) ovat kiinnostavimmat merkit alustavan pelijakauman perusteella. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 4, 1, 2, 8, 6 Suuri: 4, 1, 2, 10, 8, 6, 5, 3, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4, 2

Toto75-2: 2, 11

Toto75-3: 11

Toto75-4: 3, 7, 15, 10

Toto75-5: 5

Toto75-6: 3, 1, 6, 4

Toto75-7: 4, 1, 2, 8, 6

Toto75-1: 4, 2, 3, 5

Toto75-2: 2, 11

Toto75-3: 11

Toto75-4: 3, 7, 15, 10, 14, 4, 1

Toto75-5: 5

Toto75-6: 3, 1, 5, 6, 4

Toto75-7: 4, 1, 2, 10, 8, 6, 5, 3, 7

