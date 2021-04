Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 30.4.2021

Suosikki: 2 Jadira Web on tehnyt toistaiseksi kilpailu-urallaan kaiken oikein. Kaksi ensimmäistä voittoa tuli johtavan rinnalta ja viimeksi hevonen oli omaa luokkaansa keulapaikalta Toto65-lähtössä. Sarjataso nousee kerralla kunnon pykälän, kun viimeksi tuli kiva potti rahaa, mutta olemuksen perusteella hevosella on varaa parantaa aikojaan vielä paljon, joten selvä suosikkiasema on perusteltu.

Haastaja: 1 Tim Jerry on kuitenkin vakava haastaja. Ruuna on tässä vaiheessa vielä suosikkia nopeampi hevonen ja voi lyödä sen näistä asemista pätkällä, kun lopussa on tarjolla ohituskaistaakin. Taukostartissa tuli helppo keulavoitto, vaikka avaus lipsahti pitkäksi.

Yllättäjät: 7 Platonic aloittaa Anne Kankaalta ja valmentajan mukaan oriin pitäisi harjoitusotteiden perusteella pystyä ainakin riviään parempaan. 12 Zumuman oli Lahdessa loistava keulapaikalta, mutta hevosen suoritukset ovat tavanneet toisten takaa olla merkittävästi heikompia, joten takamatka on iso haittatekijä. 5 Boulder Illusion oli viimeksi suoraan pitkältä tauolta pirteä ja on tauluaan vaarallisempi. 8 On The Beach laukkasi viimeksi hyvästä noususta ja alkuvuonna kolmesti voittanut ruuna jatkaa kunnossa.

Pelijakauma: Ei ihmeitä. Tim Jerry napataan suosikin kaveriksi, muttei kaksikon välisissä peliosuuksissa silti isompaa valittamista ole.

Juoksunkulku: Tim Jerry pystyisi puolustamaan johtopaikan, mutta eiköhän suosikin selkä kelpaa OS-radalla.