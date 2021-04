Ravivihje: Toto5 Lahti 29.4.2021

Suosikki: 3 Borin T.N. debytoi Suomessa ja on heti selvähkö suosikki. Ruunan voittosumma on kykyihin nähden maltillinen ja on hyvä mahdollisuus, että se tekee heti hyvän kauden uudessa kotimaassaan. Ennen tauolle jäämistään viisivuotias pääsi kahdesti keulaan, ja jälkimmäisellä kerralla se voitti helposti. Borin T.N. kiihdyttää hyvin matkaan ja on todennäköisin keulahevonen.

Haastajat: 5 Bluebird Nash taipui viimeksi johtopaikalta neljänneksi. Tätä ennen tamma oli mainio ja voitti johtopaikalta hallittuun tyyliin. Juostava matka on tällä kertaa sama kuin voittostartissa ja hyvä avaaja pystyy kamppailemaan lähdön ykkösrahoista. Myös 6 Capo The Amour ilmoittautuu alussa mukaan kärkiryhmään. Kouvolassa 2. sisältä alisuorittanut ruuna palasi viimeksi hyvien suoritusten äärelle ja voitti johtopaikalta varmasti. 8 Quick Diablo oli mahtava voitossaan, muttei sittemmin ole yltänyt aivan samaan. Viimeksi oli nähtävissä parempaa. Ruuna oli 11,8-vauhtisessa lopetuksessa aseeton 2. ulkoa, ja parhaat palat menivät keulalle sekä tämän takana matkanneelle 10 Speak Of The Devilille. Esitystä ei voi moittia. Kasirata on haastava lähtöpaikka ja kelien nopeutuessa takapareista menestyminen ei ole helppo tehtävä. Quick Diablo on tehnyt hyviä esityksiä kuolemanpaikaltakin.

Yllättäjät: 4 MAS Bella otti toissa kerralla nelosrahat 3. sisältä. Lopussa tamma jäi vaille kiritilaa, mutta kyse oli enemmänkin teknisestä pussituksesta. Viimeksi tamma jäi rehelliseen pussiin matkattuaan 3. sisällä ja voimia jäi käyttämättä. Hyvällä juoksulla sijoitus kärjen tuntumasta on jälleen otettavissa ja huippusuorituksella voitonmahdollisuudetkaan eivät ole täysin nollissa. 2 Geremi Boko kiri Kouvolassa tasaisesti 4. sisältä. Ruuna on ollut hyvä sekä kärrylähdöissä että montéssa ja hyvistä asemista se pystyy sijoittumaan kärjen tuntumaan. 11 Wutan on tauluaan parempi, mutta lähtöasetelmat eivät puolla sen menestymistoiveita. Ylivauhti auttaisi asiaa kummasti.

Pelijakauma: Bluebird Nash (9%) kiinnostaa eniten. Yllättäjistä MAS Bella (4%) on alipelattu.

Juoksunkulku: Radoilta 3,5 ja 6 avataan parhaiten. Borin T.N. on todennäköisin keulahevonen. Quick Diabloa saatetaan kierrättää eteenpäin, jos matkavauhti rauhoittuu selvästi.