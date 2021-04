Ravivihje: Toto65 Vermo 28.4.2021

Suosikki: 5 Piece Of Glory aloitti positiivisesti talvitauolta reilu kuukausi takaperin Vermossa. Tamma kiri 3. ulkoa viimeiset 700 metriä 11,1-vauhdilla ja hävisi niukasti 2 Brave Dame Vivianille, joka oli startannut 20 metriä edeltä. Viimeksi Jokimaalla Piece of Glory kokeili rahkeitaan Stonecapes Queilan voittamassa Suur-Hollolan Best Ladyssä ja oli ihan hyväksyttävä 3. ulkoa vaativissa olosuhteissa. Tämä on selvästi helpompi lähtö ja näemme hyvälle avaajalle selkeän sauman keulajuoksuun. Kärjestä paljon olisi voitettu ja alustavan kannatuksen perusteella Piece Of Glory on kiinnostava pelihevonen T65:ssa.

Haastajat: 4 First Class Lady on ikäluokan toiseksi ansioitunein tamma tällä hetkellä Mascate Matchin jälkeen. Tilanne voi olla ennallaan myös Tammaderbyn finaalin jälkeen, sillä hevonen on nousussa ja sillä on valmentaja Timo Korvenheimon mukaan tähdätty tähän koko alkukausi. Hyvänä päivänään First Class Lady voi menestyä vaikka johtavan rinnalta.

Edellä mainittu Brave Dame Vivian jatkoi Turussa toissa viikolla ja oli hyvä kakkonen johtavan rinnalta. Rima nousee tähän lähtöön vastuksen puolesta.

Yllättäjät: 3 Adanna on starttiraketti, jonka uskomme nappaavan ensimmäiset keulat ja juoksevan sen jälkeen toiveasemissa kärjen takana. Viimeksi Jokimaan T75:ssä Emma Väreen suojatti ihan hyvän kirin 4. ulkoa ja ohitti African Queenin kalkkiviivoilla.

8 Muckelymimmy ei ole päässyt valmistautumaan Tammaderbyyn valmentaja Katja Luoman toiveiden mukaan. Ensin suunniteltu taukostartti jäi ajamatta kun hevosta piti hoitaa, ja sitten valmennusolosuhteet ovat olleet hankalat. Muckelymimmy on kapasiteettinsa puolesta lähdön kermaa, mutta koska huippuvireeseen lienee vielä matkaa ja lähtöpaikka on synkkä, huippuhevonen jää yllättäjien osastoon.

1 Next Hope palasi tasolleen kesäbalanssissa ja sai mainion lähtöpaikan. Vauhdikas hevonen ei ole huippupaikalta ihan ulklona näinkään kovassa kisassa.

9 Sahara True Lies teki asiallisen kirin hänniltä välistartissaan ja vaikuttaa nousuvireiseltä.

Juoksunkulku: Adanna nappaa ensimmäiset keulat, mutta tyytynee nopeasti Piece Of Gloryn selkään.

Pelijakauma: Piece Of Glory (25%) on aliarvostettuna suosikkina ideavarma-ainesta ainakin kapeille lapuille.

Huomio: Tammaderbyn karsintalähtö, josta kuusi parasta 8. toukokuuta ajettavaan finaaliin.