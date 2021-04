Ravivihje: Toto5 Teivo 27.4.2021

Suosikit: Kolmas Toto5-kohde on tulinen maili, jossa voittajan veikkaamista helpottaisi kummasti, kun tietäisi kuka on on keulahevonen 300 metriä juostuna. 5 Combatant Motion on suosikki sille paikalle, mutta 8 Leemark's Ghost on myös tuhottoman nopea alussa ja mielii varmasti heti kiihdytyksessä ohi. Kumpikin suosikeista on mainiossa iskussa. Combatant Motionille taisi jäädä Vermossa säästöjuoksun jälkeen voimia, mutta se tuli silti viimeiset 400 metriä 11-pintaan.

Leemark's Ghost joutui viimeksi taipumaan keulasta kakkoseksi, mutta edelle työntyi vain hurjaluokkainen Samvais. Pieneksi miinukseksi on laskettava, mikäli hevonen kilpailee alustavan infon mukaan etukengät jalassa.

Yllättäjät: 2 Herman Halm tähtää suosikkikaksikon kantaan sisäradalle ja on sieltä totokamppailussa. Viimeksi ruuna oli selvässä ylisarjassa kelpo kolmas 2. sisältä ja viihtyy erityisesti maililla. 12 Artico Zack on ollut kaksi kertaa mainio etukengittä, mutta nyt toivoton lähtöpaikka taisi masentaa taustajoukotkin, kun lähtö ajetaan alustavan infon mukaan kengät jalassa. Raju ylivauhti voisi tietysti kääntää kentän, mutta tuskin suosikkikaksikon järkevät kuskit ihan päättömään sellaiseen sortuvat. 6 Bear Gift oli viimeksi aiempaa parempi, mutta hävisi sisäratajuoksun jälkeen keulassa hääränneelle Leemark's Ghostille oikein selvästi. 11 Cheri Sane ja 10 Grace Pezzo pystyvät ohittamaan kirissä monta, jos matkavauhti on etupainotteinen.

Pelijakauma: Suosikkikaksikon pitäisi olla lähempänä toisiaan.

Juoksunkulku: Combatant Motion ja Leemark's Ghost iskevät alussa yhteen, eikä ole yksiselitteistä päätellä kumpi on lopulta keulassa.