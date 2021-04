Ravivihje: Toto5 Oulu 26.4.2021

Suosikki: 3 Midleton jäi viimeksi hankaliin asemiin kirivaiheessa eikä hyvästä lopetuksesta huolimatta ehtinyt paikata tilannetta kuudetta sijaa paremmin. Ruuna sai kisan alle, ja tällä kertaa taktiikka on todennäköisesti aktiivisempi. Lähtöpaikka on mainio ja tehtävä sopiva, joten kuusivuotias on pakkomerkki. Tasaisessa lähdössä peleihin kuuluu muitakin.

Haastajat: 12 Pitch Perfect voitti viime kaudella yli puolet kilpailuistaan. Tamma pärjäsi hyävtasoisissakin lähdöissä ja kaikesta päätellen sillä on hyvä tulevaisuus edessään. Tauolta kilpailupäätä todennäköisesti varjellaan, kun lähtöpaikaksi tuli ankea 12-rata. Taktisesti lähtö ajettaneen suht' varovaisesti. Lähtöpaikka suosii nopeaa 1 Bugs Bunny Buzzia, jolla saatetaan tällä kertaa kokeilla keulasta. Kaustisella 2. ulkoa voittanut ruuna jäi Jyväskylässä kuolemanpaikalle edellisessä kärrylähdössään. Se ei ole aikaisemminkaan ollut paras mahdollinen juoksupaikka Bugs Bunny Buzzille. Sekä johdosta että kärjen tuntumasta ruuna on esittänyt parhaat suorituksensa. 9 I Am Your Dream lopetti Ylivieskassa asiallisesti päästyään irti nakelista. Oulussa tamma teki sitkeän kirin 5. ulkoa ja vei ykkösrahat ansaitusti Lex Nicolasin turvan alta. I Am Your Dream on niin hyväll ämallilla tällä hetkellä, että se on tasaisessa lähdössä pakkorasti.

Yllättäjät: 11 Amiraal Victor jäi Kuopiossa keulasta kakkoseksi suosikkina. Viimeksi ruuna pakitteli alussa hännille ja laukkasi loppukurvissa ahtaan oloisessa paikassa. Ravilla Amiraal Victor olisi taistellut lähinnä rahasijoista. Kyseisen startin voi unohtaa. 5 Laptop Alley on sekavaa tulosriviään kyvykkäämpi menijä, joka starttaa tällä kertaa uusista käsistä.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Bugs Bunny Buzz pitää johtopaikan nimissään eikä lähtökohtaisesti halua lyhyellä matkalla luopua paikastaan. Eturivissä ei ole rakettiavaajia, joten ruuna ei välttämättä saa painetta osakseen kiihdytyksessä.