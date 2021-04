Ravivihje: Toto5 Kouvola 25.4.2021

Suosikki: 7 Capo nousee rankingin kärkeen. Nopealla ruunalla on saumat päästä mielipaikalleen keulaan, mistä se voisi aivan hyvin palata voittokantaan pitkästä aikaa. Kunto hevosella on viime juoksujen perusteella mainio. Viimeksi se teki hyvän lopetuksen takapareista ja tätä ennen Vermossa Capo oli oikeinkin hyvä kakkonen toiselta radalta ilman selkää. Samanlaisena se pärjää tässä lähes väkisin ja Jarmo Saarelan ajokissa on peli-ideaa, kun kovimmat vastustajat starttaavat ilman tuoreita vahvoja kilpailunäyttöjä.

Haastajat: 3 Frankenstein Am on laatukilpuri, jossa on ainesta kesän T75-lähtöjen menestyjäksi. Viimeksi Jokimaalla tauolta palatessaan ruuna ei ollut vielä parhaimmillaan, mutta teki kuitenkin täysin hyväksyttävän 800 metrin kirin ilman vetoapua. 13 Sahara Sandstorm on tehnyt tasaisen varmaa jälkeä kovissa lähdöissä. Viimeksi Jokimaalla Com Miltonin voittamassa T75-lähdössä ruuna pääsi myöhään irti sisäradalta ja ehti vain viidenneksi kärjen tuntumaan. Sahara Sandstorm tarvitsisi hyvän pidon askelilleen, joten sateita lupailevat sääennusteet eivät ole sen puolella. 5 Gargamel Sisu kilpailee tänään alustavan ilmoituksen mukaan ensimmäistä kertaa avojaloin Suomessa. Paluu talvitauolta viime viikolla Lappeessa sujui vielä hieman tasapaksuissa merkeissä kolmostilasta huolimatta. Oletettavasti hevonen terävöityy tähän.

Yllättäjät: 14 Good Morning on ravien seuratuin hevonen. Kyseessä on vasta 5-vuotias ranskalainen, joka kulki voitokkaasti toissa talvena ja keväänä ikätovereitaan vastaan, mutta ei menestynyt enää viime talvena Vincennesin kovissa lähdöissä. Hevonen tuli Suomeen huutokauppaostoksena ja aloittaa nyt kilpailut uuden osaomistajansa Esa Holopaisen ohjastuksessa ja valmennuksessa. Holopainen kertoo tallikommenteissa, että kyseessä on fiksun ja terveen tuntuinen ori, jonka tähtäimessä ovat varsinkin pitkät matkat jatkossa. Tallikaveri 1 Sultan Journey palaa myös tauolta. Holopainen uskoo, että paljon treenikilometrejä saanut ruuna tarvitsee startteja alle huippuvireen löytääkseen. 8 Rebel Rapid meni viimeksi kovan ajan toiselta radalta ilman selkää ja hävisi vain keulasta rataennätyksen iloitelleelle Hard To Trickille. 12 Harvey on yksi lähdön mielenkiintoisista taukohevosissa. Tallitietojen mukaan vahva ruuna palaa valmiissa vireessä radoille.

Juoksunkulku: Sultan Journey ja Capo avaavat parhaiten. Capo on todennäköisempi keulahevonen.

Pelijakauma: Capo (31%) on yksi illan T5-varmakandisaateista sopivasti pelattuna suosikkina. Avojaloin juokseva Gargamel Sisu (8%) kiinnostaa myös pelimielessä.