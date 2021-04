Ravivihje: Toto75 Pori 24.4.2021

Toto75-1 Suosikki: Tyylipuhtaasti kolmella upealla voitolla kautensa avannut ja Kavioliigan sarjataulukossa jo nelossijalle kivunnut 8 Lissun Eerikki on yksi lauantain suurimmista suosikeista. Voimapesän ravi on ollut sulavampaa kuin aikaisempina vuosina, mutta ei se vieläkään 100-prosenttista ole. Viimeksi Kaustisen Pelimanni-ajossa oriin tyyli heikkeni maalisuoralla, kun se taisi jo heittää vapaalle muiden pudottua kyydistä, mutta uhattuna sen voitto ei ollut. Lissun Eerikki joutunee kasipaikalta taas haalarihommin, mutta se ei tunnetusti vieroksu niitä. Haastajat ja yllättäjät: Lissun Eerikki ei ollut mukana viime lauantaina Kavioliigan osakilpailussa, mutta moni sen Porin lähdön vastustajista kilpaili Seinäjoella. Yllätysvoiton lakeuksilla vei monta kertaa nousukuntoa väläyttänyt 3 Nyland. Norjasta joulukuussa hankittu tupsujalka kiri takajoukosta pirteästi ja ehti loppumetreillä ohi keulassa reipasta tahtia pitäneen Ellin Sisun. Pelimanni-ajossa lähimmäksi Lissun Eerikkiä hienosti kirinyt 2 Polara taivalsi Seinäjoella kuolemanpaikalla, mistä laukkasi maalisuoralle tultaessa lyödyn oloisena, kun sen ravi heikkeni. Ruuna on helpommalla reissulla hyvä haastaja suosikille. Kahden viikon takaisen Suomen Cupin sankari 9 Morison pilasi Seinäjoella pelinsä viimeisen takasuoran laukkaan ja 10 Pyörylän Paroni jäi voimia tallella pussiin Ellin Sisun taakse. Kesäiset lentokelit nostavat Morisonin laukkariskiä näissä huippulähdöissä, mutta Pyörylän Paroni oli tuntunut Seinäjoella kuskinsa mukaan paremmalta kuin edellisillä kerroilla. Oikein lupaavan paluun pitkältä tauolta tehneelle 4 Jokivarren Kunkulta jäi Pyörylän Paronin tavoin Seinäjoella voimia käyttämättä kärkirintaman takana pussissa. Mikäli Lissun Eerikkiä varmistelee, koko edellä mainittu joukko ja nousukuntoinen 6 Josveis kannattaa merkata systeemeihin. Josveis paransi maanantaiseen Oulun starttiinsa, jossa se kiritti kuolemanpaikalta mukavasti Joriinia perille asti 21,0-lopetuksessa. Pelijakauma: Josveis ja Pyörylän Paroni ovat liian vähällä huomiolla IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 8, 3, 2, 9 Suuri: 8, 3, 2, 9, 4, 6, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: Itsensä vihdoin löytämässä oleva 9 Run For Royalty voitti niin ilmavalla tyylillä keulasta vuoden kolmannen juoksunsa keulasta Teivon kurakelillä, että luotamme siihen kovasti takarivin lähtöpaikasta ja lyhyestä matkasta huolimatta. Monta kautta ravivaikeuksien kanssa painiskelleen hevosen esitys oli sellainen kuin siltä saattoi vuoden ensimmäisen pussitukseen päättyneen juoksun perusteella odottaakin. Jostain syystä ori oli näiden starttien välissä saamaton Mikkelissä. Haastajat: 7 M.S. Triple J. on parantanut, kun se on päässyt juoksemaan ilman kenkiä. Toissa kerralla rakettiavaaja sinnitteli 2600 metrillä keulasta dominoineen Grainfield Aidenin perästä maksimaaliselle kolmossijalle. Tiistai-illan välistartissaan ruuna seuraili 2. sisältä kolmanneksi Cameron Evon ja T. Rexin tuntumassa 11,0-lopetuksessa. 5 Matter Of Fact aloitti kautensa kolmella lupaavalla juoksulla, joista viimeisessä se kamppaili rehdisti perille kuolemanpaikaltakin. Hevosen viime lauantain ponneton esitys Seinäjoella jätti sen sijaan hyvästä ajasta huolimatta kysymysmerkkejä ilmaan. Sen kiri ei kantanut 4. ulkoa oikeastaan lainkaan, mutta ei sitä pidä vielä tyrmätäkään yhden vaisumman esityksen perusteella. 3 Conny Sisun kiristä tuli viime lauantaina liian pitkä kolmen kilometrin matkalla, ja myös toissa kerralla se joutui lähtemään etenemään kovin aikaisin hänniltä. Jos ori pääsee hyvän reissun jälkeen iskemään vasta päätöspuolikkaalla, sillä on totosijasauma. Lyhyestä matkasta hyötyvän 4 Fast Timen juoksut eivät ole onnistuneet, ja se on tulosriviään paremmassa kunnossa. Hevonen jäi pari kertaa epäsopivalle kuolemanpaikalle ja joutui toissa kerralla pakittamaan kauas viimeiselle sijalle, mistä lopetti ihan hyvin. Keskiviikon kovatasoisessa välistarttilähdössä ruuna lopetti pirteästi 4. sisältä. Tuskinpa se silti voittoon asti vielä yltää roimassa ylisarjassa. 10 Special Envoy ja 11 William Pine ovat väläytelleet nousuvirettä ja voivat pian sopivan paikan tullen menestyäkin. Porin pikamatkalla se ei ole kuitenkaan vielä todennäköistä huonoilta lähtöpaikoilta. Yllättäjä: 8 President Lindyn aloitus uusista käsistä alkukaudella on ollut kangertelua ja se jäi viime kilpailunsa jälkeen yhdestä startista poiskin. Huippuvauhdikkaalta menijältä sopii odottaa paljon enemmän taas kesäkeleillä varsinkin, kun sen tallikaveritkin ovat löytäneet hyvän vireen viime viikkoina. Ori on myös tallikommenttien mukaan paremmalla mallilla kuin talvella. Pelijakauma: Run For Royalty voisi olla suurempikin suosikki. Matter Of Fact on ylipelattu ja President Lindy on selkeästi liian unohdettu. Juoksunkulku: Ainakin Fast Time ja M.S. Triple J. lataavat täysillä kiihdytykseen. Jälkimmäinen pääsee johtamaan laumaa. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto75-3 Suosikki: Yksi huippuravien kokokohdista on nuorten suomenhevosten Satakunta Senior, jossa 5-vuotiaat kilpailijat ja 6-vuotiaat tammat pääsevät 20 metrin etumatkan turvin 6-vuotiaisiin oriisiin ja ruuniin nähden. Suuri suosikki on itseoikeutetusti uransa avauskilpailunsa jälkeen kaikki 27 juoksuaan voittanut 10 Parvelan Retu. Sen tavoitteena on jo Vieskerin nimissä olevan suomenhevosten peräkkäisten voittojen ennätyksen lyöminen. Legendaarinen moninkertainen ravikuningas voitti aikoinaan 30 lähtöä putkeen. Parvelan Retu on ehtinyt juosta kaksi lähtöä tänä keväänä. Se voitti ensin ikätoverinsa Tampereella, missä kulki lähtölaukkansa jälkeen kaksi kierrosta 23-kyytiä ja voitti viimeksi myös ikäluokkalähdön hiitinomaisella keulajuoksulla. Koska orilla on ollut useampia kertoja yllättäviä vaikeuksia päästä ravilla matkaan volttilähdöissä, sen voittokulun jatkumista ei voi pitää laukkariskin takia kirkossa kuulutettuna. Parvelan Retulla ei ole Porin tasokkaassa lähdössä enää varaa antaa muille tasoitusta ainakaan kovin pahalla hypyllä. Haastajat: Parvelan Retun ikäluokan kakkoshevonen 14 Stallone ja vuotta nuorempien suomenhevosten kirkkain tähti 3 Ville Kalle ovat tiukimmin vaanimassa suursuosikin päänahkaa. Syksyn Kriterium-voittaja Ville Kalle aloitti tämän kautensa täysipainoisella juoksulla. Se eteni kevyessä sakissa kuolemanpaikalta leikitellen selvään voittoon. Ville Kalle on ollut myös usein epävarma startissa, ja laukkoja on sillekin tullut. On mielenkiitosta nähdä, kuinka liukkaasti todellinen huippukuski Ari Moilanen pääsee lahjakkuuden kanssa matkaan ensimmäisessä yhteisessä startissaan. Voisi kuvitella, että innokkaan hevosen laukkariski on korkeimmillaan paalukarsinasta muiden välissä. Ei olisi mikään ihme, vaikka ori painelisi onnistuessaan jopa valiovauhtia, eli alle 25,0-ajan, jolloin takamatkalaisille tulisi kaikkine kiertelyineen hyvin kiire. 4 Suven Sametti oli mitä mainioin vuoden avauskilpailussaan Tampereella, missä vastasi Parvelan Retulle keulasta sisukkaasti maaliin asti. Koska ikäluokkansa kovin tamma joutui jäämään seuraavasta startistaan pois lievän kaviovamman takia, on vähän arvoitus, onko se haaverin jäljiltä aivan yhtä terävässä iskussa. Ikäluokkansa ehdottomaan parhaimmistoon lukeutuva Kriterium-kakkonen 2 Huisi Hemmo ja kovasti viime kaudesta kehittynyt 9 Vauhtis kävivät tiukan matsin viimeksi Lahdessa. Maalikamera todisti, että 2. ulkona juossut Huisi Hemmo onnistui kalkkiviivoilla kurottamaan ohi edellään kuolemanpaikalla taivaltaneen Vauhtiksen. Yllättäjät: Ylempänä mainittu Stallone on avannut kautensa hyvävireisenä, vaikkei ole voittanut kummallakaan kerralla. Ensimmäisessä startissaan ruuna paikkasi vahvasti alkulaukkansa ja olisi ehkä viimeksi voinut laittaa laukanneen Parvelan Retun ahtaalle, ellei olisi pudottanut kenkäänsä matkalla. Parvelan Retun ja Stallonen jälkeen viime vuoden Derbyssä kolmanneksi sijoittunut 12 Vilkkeen Velmu palasi myös vahvassa vireessä talvitauolta Teivon lähdössä. Se jäi lähtölaukassaan vielä paljon enemmän kuin Parvelan Retu, mutta kulki sen jälkeen oikein vauhdikkaasti. Pelijakauma: Parvelan Retu on hiukan liian suuri suosikki Ville Kalleen nähden, ja myös Suven Sametti haiskahtaa ylipelatulta. Stallonen ja Vilkkeen Velmun kannatus on pahasti alakantissa. Juoksunkulku: Jos Ville Kalle pääsee ongelmitta matkaan, se rynnistää alkumatkalla keulaan pitämään railakasta tempoa. Stallone avaa pakilta liukkaasti, mutta Parvelan Retu ottaa alkumetrit varman päälle. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 10, 3 Suuri: 10, 3, 14, 12

Toto75-4 Suosikki: Luotettava 2 Pica-Pica Oak on huippuasemistaan tammalähdön suosikki. Se ei saanut viimeksi kuolemanpaikalta otetta Delightful Momentista, mutta kiritti tätä hyvin ja jätti muun joukon kauas taakseen. Viimeksi t

Toto75-5 Suosikki: Lämminveristen 16 hevosen volttilähtö on mielenkiintoinen. Kupletin juoni on se, että viime vuoden loppupuolella hurjasti kehittynyt 7 Fandango Brick pyrkii paalulta karkuun itseään isorahaisemmilta ja paljon kokeneemmilta kilpailijoilta. Ori palasi oivassa vireessä talvitreenistä kaksi viikkoa sitten Lahdessa, missä runnoi kuolemanpaikalta hallittuun voittoon. Haastajat: 12 Mark More on tehnyt jatkuvasti hyviä juoksuja. Se nousi kolme kisaa sitten pienessä lähdössä 800 metriä ennen maalia 2. ulos, mistä kiri hyvällä ajalla kakkoseksi ohi johtaneen Look Completen. Voiton vei todellisen nappijuoksun jälkeen Stonecapes Picasso. Seuraavaksi se tuli 2600 metrillä peesistään iskeneen Langen’s Airbornen ohittamaksi, mutta palasi tiistain välistartissa keulajuoksulla leikitellen voittopolulle. Mark More pystyy kirimään hyvin taaempaakin. Viime vuonna loistavasti pärjännyt 13 Troopers ei ole saanut vielä tällä kaudella itsestään parasta irti. Varsinkin hevosen ponneton viime esitys oli pettymys, mutta tallikommenttien mukaan ruunalta voi taas odottaa enemmän. Se kiri toissa kerralla hyvin, ja normaalisti hyvin perille tulevan hevosen kapasiteetti kyllä riittää näissä sarjoissa. Kuntoutuneen 4 Francky des Mollesin juoksu meni kuin elokuvissa viimeksi 2600 metrillä, ja se kiri sisäradalta rehdisti voittoon, mutta sen pitää vielä vähän petrata näin kovaa lähtöä varten. Yllättäjät: Paljon viime sijoituksiaan etevämpi ja kovakuntoisempi 1 Unbounded Stride on huippukuskilla vaarallinen loistopaikaltaan. Viimeksi sen juoksu ei onnistunut lainkaan, mutta se lopetti hiukan hapuilevalla ravilla hyvin maalisuoralla. Ei olisi yllätys, vaikka ruunalla yritettäisiin ajaa keulasta suosikkiakin vastaan. 11 Anni Sue avasi kautensa loistavasti 1,5 viikkoa sitten Teivossa, missä kesti kovasta temposta huolimatta niukkaan voittoon. Vauhdikas tamma on näyttänyt, että siltä irtoaa huippukuntoisena nasakoita kirejä parijonostakin.11 8 Shadow Leader paransi selvästi viime kilpailuunsa, jonka juoksi ilman kenkiä. Se haki 1. takasuoran lopulla väkisin keulapaikan, mistä oli omaa luokkaansa 12,5-lopetuksessa. Vaikka vastus on Porissa aivan toista maata, ruuna voi ainakin hätyytellä kärkisijoja. Pelijakauma: Francky des Mollesia on rastittu liikaa ja molempia yllättäjiämme liian vähän. Juoksunkulku: Unbounded Stiride ja Queen Of Pirates avaavat hyvin. Jälkimmäiselle kelpaa hyvä selkä eteen vetoavuksi, mutta ensin mainitulle ei välttämättä kelpaa. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 7, 12, 13, 1 Suuri: 7, 12, 13, 1, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: Talvella yhden startin kokeillut, mutta ponnettoman juoksunsa takia takaisin treeneihin palanneen 4 Cameron Evon paluu tiistaina Teivossa oli niin komea, että se nousi kertaheitolla Kultaloimen suosikiksemme. Hevonen kiri 4. ulkoa täysin epäsopivasta hitaasta matkavauhdista huolimatta lopulta selvään voittoon. Nyt oriilla on sauma päästä jopa piikkiin, ja joka tapauksessa se juoksee kärkijoukossa. Haastajat: Viime lauantain Seinäjoki Racessa kuolemanpaikalta maalisuoralla viimeiseksi taipunut 7 Grainfied Aiden jatkaa uurastustaan. Pirkkalan panssarivaunu ei ole aikaisemmin ollut moksiskaan tyhjennysharjoituksista ja Kavioliigan sarjajohtaja on varmasti taas tiukasti kärkitaistossa. Eleettömät voitot edellisillä kerroilla ravanneen ruunan Seinäjoella noteeraama täyden matkan aika 12,2a on kovaa valuuttaa Porin lähtöön. Viime vuonna peräti 12 kertaa voittanut 1 Don Williams ei ole ollut alkukaudella yhtä ponteva ja se on valahtanut Kavioliigan kärjestä kolmossijalle. Ori antoi taas toivoa paremmasta viime lauantaina Seinäjoen kolmen kilometrin kisassa, jossa nousi kaukaa takaa totosijojen tuntumaan neljänneksi kovalla volttiajalla 13,5. Jos voimahevonen välttää pussituksen, sillä on saumat voittoon asti. 5 T. Rexin tehtävä oli Kaustisen Kavioliigassa toivoton viimeiseltä sijalta, kun Grainfield Aiden sai hääriä mielensä mukaan piikissä, mutta se kiri ihan pirteästi maalisuoralla. Tiistain välistartissaan ruuna ei pystynyt kovassa lopetuksessa vastaamaan keulasta Cameron Evolle, mutta oli ok-kakkonen. Sitkeyttä tänä vuonna lisää saanut 2 North Lexus kulki toissa kerralla mainiosti hylättynä ja esitti viimeksi myös hyvän pitkän kirin 2. ulkoa lähdössä, jossa Skyfall Shine pääsi vetämään välillä hölkkätahtia keulassa. Ruuna saa huippureissun kärjen suojassa sisäradalla, mistä voi seurailla melko korkealle kovassa sakissakin. Yllättäjät: 10 Tito C.A. väläytti jykevää nousuvirettä viimeksi Lahdessa, missä tuli pitkän kirinsä ilman vetoapua hyvin perille. Sen edelle jäi vain kova kolmikko Grainfield Aiden, Ubertino Grif ja Jack Vader. Kaksi starttia alleen saanut hevonen voi nousta reippaan matkavauhdin jälkeen yllättävän korkealle kymppipaikaltakin. 6 Quick Valdilla on tältä vuodelta jo kuusi voittoa. Se hurjasteli tammikuussa loistavan talviajan 11,9a kuolemanpaikalta. Ruuna ei ollut välillä parissa startissa ihan parhaimmillaan, mutta ravasi taas toissa kerralla suvereenin voiton 2. radalta ilman vetoapua. Hevonen palasi viiden viikon latautumistauolta keskiviikkona Vermossa, missä se temppuili lähtölaukalle, mutta kiri hänniltä aivan asiallisesti maalisuoralla. Pelijakauma: Näemme pelaajien kolmossuosikin Cameron Evon jopa täpäränä suosikkina. Grainfield Aiden ja Don Williams ovat ylipelattuja, ja Cameron Evon lisäksi Tito C.A. ja Quick Vald ovat alipelattuja. Juoksunkulku: North Lexus laskee Cameron Evon tai T. Rexin eteensä keulaan. Cameron Evo on todennäköisempi kärkihevonen. Grainfield Aiden etenee kuolemanpaikalle. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4, 7 Suuri: 4, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: Kovatasoinen kierros päättyy kolmossarjan lämminveristen taistoon, jossa riittää myös tasoa. Kuumimmat pelihevoset starttaavat parhailta paikoilta. Suosikin viitan saa 2 BWT Caesar, joka on kehittynyt vielä viime kaudesta. Oriin kakkosijaan päättynyt kauden avausjuoksu oli jo lupaava, mutta viimeksi se oli suorastaan mahtava, kun se viiletti Vermossa pikamatkalla kuolemanpaikalta selvään voittoon ajalla 12,1a. Haastajat: 1 American Hero oli kolme lähtöä sitten musertavan ylivoimainen mielipaikaltaan keulasta, muttei ole viime kilpailuissaan mahtanut mitään BWT Caesarille. Ruunan kolmossijoihin päättyneissä juoksuissa huonoilta lähtöpaikoilta ei ole ollut moittimista, ja nyt se voi olla taas astetta pontevampi etenkin, jos pystyy pitämään ykkösradalta piikin. 9 Deangelo on ollut mukana myös BWT Caesarin ja American Heron viime starteissa. Se voitti niistä ensimmäisen puhtaasti keulasta, mutta taipui viimeksi BWT Caesarin käsittelyssä samalta paikalta neljänneksi. Nyt ruuna saa esitellä kiritaitojaan takarivistä, mistä pääsee lähtemään hyvistä asemista suosikin perästä. American Hero saa olla lähdössä varpaillaan katapultin tavoin avaavan 6 Lake’s Actionin kanssa. Ruuna aloitti kautensa asiallisella esityksellä Teivon kierroksella. Se nousi Just A Flirtin huikeassa soolojuoksussa 4. ulkoa kolmanneksi ja pystyy varmasti kärkijoukosta jo parempaankin juoksuun. Viime lähtönsä nappireissuilla vieneen 3 Langen’s Airbornen kolmas peräkkäinen tolppa tulisi yllätyksenä. Sen vastus kovenee merkittävästi, eikä se saa enää yhtä helppoa reissua. Tauolta tulevan 11 Dickson Shadow’n on vaikea kiertää synkältä paikalta kivikovia vastustajiaan, mutta upouusilla kärryillä aiempaa paremmin juoksemaan mahtuvan ruunan otteita kannattaa seurata tulevia kilpailujen varalta. 7 Redhot Tap Dancer on ollut jatkuvasti kärkisijoilla, mutta voitot siltä puuttuvat viime ajoilta. Kova avaaja olisi parhaimmillaan piikistä, muttei pääse sinne huippuavaajien ulkopuolelta. Viimeksi ruuna seurasi Seinäjoen pitkällä matkalla ylivertaisen Main Stagen selästä niukasti pääjoukon parhaaksi hyvällä tuloksella. Pelijakauma: Langen’s Airbornea on rastittu liikaa, mutta muuten hyvin oikein pelattu kohde. Juoksunkulku: American Hero ja Lake’s Action ovat hirmuisia avaajia. Vaikka Lake’s Action pääsisi alussa American Heron edelle, se luultavasti päästää tämän myöhemmin suosiolla vetotöihin. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 1 Suuri: 2, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 8, 3, 2, 9

Toto75-2: 9

Toto75-3: 10, 3

Toto75-4: 2, 4, 5

Toto75-5: 7, 12, 13, 1

Toto75-6: 4, 7

Toto75-7: 2, 1

