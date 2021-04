Ravivihje: Toto5 Forssa 23.4.2021

Suosikki: 3 Piece of Heron kausi alkoi maltillisilla taktiikoilla, mutta viimeksi ajettiin jo kilpaa ja hevonen pääsi näyttämään parasta osaamistaan. Ruuna latoi 2. ulkoa viimeiset 800 metriä pitkällä kirillä 12,0 ja oli omaa luokkaansa tasokkaassa seurassa. Vastusta riittää, mutta 4-vuotias on suosikkiasemansa ansainnut.

Haastajat: 2 Business School on todella lupaava hevonen, mutta käytöksessä olisi parannettavaa. Ruunalla on alussa merkittävä laukkariski ja se on tietysti sen vuoksi ikävä veikattava. Viimeksi 4-vuotias polki pahan lähtölaukan jälkeen alle 15-kyytiä läpi, vaikka lisämetrejäkin kertyi runsaasti.

8 Making Match aloitti kauden kirimällä ihan toivottomista asemista komeaan voittoon ja on sen perusteella ottanut stepin eteenpäin viime kaudesta, joka oli sekin lupaava. Viimeksi voltin vitonen oli liian vaikea paikka ja sen kisan saa unohtaa.

Yllättäjät: 7 The Revenant vietti talven Ruotsissa ja esiintyi positiivisesti, mutta ei ole vielä kotimaassaan paluunsa jälkeen onnistunut. Teivossa hevonen oli vaikeista asemista sijoitustaan parempi ja vahvistuu tähän mielenkiintoisesti Iikka Nurmosella. Kotiradan isoon kisaan on varmasti tähdätty tiukasti. 4 Pegasos Evo on vahva menijä, mutta laukat ovat astuneet viime starteissa taas ikävästi kuvaan. 5 What The Hell on rehti ja suoritusvarma kilpailija, mutta vastus pelottaa. Tamma jäi viimeksi aika selkeästi Piece of Heron varjoon. 10 Gutsy Cobbler selvisi viime vuonna OEX-finaaliin, joten potentiaalia on, vaikka tällä kaudella ei ole vielä tullut onnistumisia.

Pelijakauma: Piece of Hero erottuu aiheesta. Business School ja Making Match saisivat puolestaan erottua hieman selvemmin ykköshaastajiksi yllättäjiin nähden.

Juoksunkulku: True Noice johtaa alun, mutta huolinee selän eteen. Piece of Hero on ykkösvaihtoehto lopulliseksi keulahevoseksi.