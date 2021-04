Ravivihje: Toto5 Kuopio 22.4.2021

Suosikki: Tasaisessa avauskohteessa rankingin aloittaa viime aikoina 75-tasolla kilpaillut 6 Cameleo Press. Kaustisella tamma kiri irti päästyään vahvasti kakkoseksi vain keulan Broomhildalle häviten. Jokimaalla kilpailu meni pieleen jo heti alkumetreillä valjakon myöhästyttyä pahasti auton siivekkeestä ja suoritus oli alun revittely huomioiden aivan hyväksyttävä. Miika Tenhusen suojatti muistetaan viime vuoden Pilvenmäki Specialin yllätysvoittajana, jolloin se löi kirissä kovia hevosia Night Guardin johdolla. Sopivalla juoksunkululla hyvä voittosauma.

Haastajat: Tasaisuus on leimannut 2 Makemaken viime kisojen otteita, mutta hevosella olisi kykyjä parempaankin ja lähtöpaikka on tällä kertaa paras mahdollinen. Maaliskuussa Teivossa ruuna oli hyvä kolmas GLi Grand Prix'n karsinnassa ja jätti taakseen Quick Diabloa ja kumppaneita. Vastaavanlainen meno kantaisi tässä lähdössä voittokamppailuun. 3 Pam Halloverin balanssikokeilu meni Teivossa pieleen ja ruuna laukkasi heti lähtöön. Reippaalle avaajalle on luvassa juoksu kärjessä tai sen välittömässä läheisyydessä, eikä hyvänä päivänä voittokaan yllättäisi. 9 Il Funny Li on löytänyt kadoksissa olleen kuntonsa. Joensuussa ruuna oli 10-vauhtisella päätöspuolikkaalla aseeton Rebel Royalin kirin edessä. Toissa kerralla se punnersi ykköseksi tarkan selkäreissun jälkeen. Samanlaisella juoksulla se olisi kirissä vaarallinen tässäkin.

4 Herzog Greenwood runnoi Jyväskylässä rehdin pitkän kirin ja kamppaili totoon. Ori on tasaisessa lähdössä yksi monista mahdollisista pärjääjistä, mutta ei pelimielessä kiinnostavimpia ainakaan alustavan korkealla pelikannatuksellaan.

Yllättäjät: 11 Hard Chip on kilpaillut tasaisen varmassa kunnossa jo pitkään. Hevonen jaksaa tehdä päätöskierroksella töitä, mutta voitot ovat tiukassa. 1 Uomo Show kiri Seinäjoella lujaa tarkan sisäratajuoksun jälkeen. Reipas kiihdyttäjä saa jälleen tarkan juoksun, eikä sellaisella totosijoitus yllättäisi.

Juoksunkulku: Uomo Show pystyisi puolustamaan johtopaikan, mutta ennakkokommenttien perusteella selkäjuoksu on todennäköisin vaihtoehto. Pam Hallover ehtii ensimmäisenä kysymään johtopaikkaa. Matkavauhti voi mennä maltilliseksi parijonon muodostumisen jälkeen.

Pelijakauma: Pam Hallover (7%)on jäänyt alustavassa jakaumassa aliarvostetuksi. Herzog Greenwood (17%) tuntuu ylipelatulta.