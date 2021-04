Ravivihje: Toto65 Vermo 21.4.2021

Toto65-1 Suosikki: Tammatähti on normaalista poiketen keskipitkän matkan tasoitusajo, jossa huipputammat starttaavat kahdelta takamatkalta. Rautarouva 6 Selene Lune teki lauantain välistartissaan Seinäjoella niin rajun juoksun, että nousi selkeäksi varmaehdokkaaksi. Kuolemanpaikalla juossut tamma prässäsi suosikki Club Nord Elitiä raivokkaasti 11,0-vauhtisella kolmannella puolikkaalla, nujersi maalisuoralla tämän vastarinnan, mutta joutui ratkaisumetreillä laskemaan nappireissun saaneen Free Me’n ohitseen. Lyhyt starttiväli on ollut voimahevoselle vain eduksi ja myös matka suosii sitä enemmän kuin kilpasiskojaan. Haastajat: 4 Nazareth ja 8 Ice Wine kilpailivat myös Seinäjoella ja näyttivät, että niiden kunto pitää. Ice Wine pääsi 400 metriä ennen maalia nousemaan vapaille vesille 4. sisältä ja kiri pirteästi neljänneksi kahden mitan päähän Selene Lunesta. Nazareth juoksi pikamatkalla normaalissa rahasarjassa, jossa spurttasi 3. sisältä lauman kovinta kyytiä kärkikaksikon tuntumaan, kun pääsi melko myöhään vapaaksi. Se paransi ennätystään sekunnilla lukemiin 12,1a. Pitkä matka ei ole Nazarethille paras mahdollinen, mutta eiköhän se selvitä senkin kunnialla hyvällä reissulla. 7 Dream Girl oli viime vuonna huippupäivinään ehdottomasti maan parhaita tammoja, joka voitti muun muassa Tammavaltikan pitkän matkan kovalla esityksellä. Keskiviikon startti on vasta hevosen ensimmäinen tänä vuonna, ja valmentaja vähän varoittelee tallikommenteissa suojattinsa päivänvireestä pienen takapakin takia.



9 Let’s Take A Selfie pääsi viimeksi Mikkelin maililla pitkästä aikaa voitonmakuun. Täysosuma ei ollut onnenkantamoinen, vaan tamma teki 3. ulkoa ihan rehdin 600 metrin kirin, jonka päätteeksi rutisti viime metreillä väkisin ohi keulavaljakosta. Hevosen tehtävä toki tiukkenee Vermossa selvästi Mikkeliin juoksusta. Pelijakauma: Ice Wine on alipelattu ja Nazareth ylipelattu. Juoksunkulku: Nazareth käy alkumatkalla hakemassa keulapaikan Ghalia Webiltä, mutta myöhemmin Selene Lune tai Ice Wine etenee luultavasti vetotöihin IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 6 Suuri: 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: Salamakypärien kauden avauslähdön kärkirankkaus on hienosti viime vuoden loppupuolella menestynyt 2 Heat Of Dynamite, joka avasi kautensa aivan hyvällä esityksellä toissa sunnuntaina Mikkelissä. Ruuna kiersi viimeisestä parista ulkoa viimeiset 1100 metriä 3. rataa pitkin ilman vetoapua ja sinnitteli viidenneksi. Kunnon startti toi sille varmasti vielä vähän terävyyttä lisää. Haastajat: 5 Rebel Royal on voittanut peräti kolme viime kilpailuaan. Se jyräsi toissa kerralla 2. ulkoa 700 metrin kirillään varmasti ykköseksi ja spurttasi viimeksi 10,0-lopetuksessa terävästi voittoon saatuaan herkullisen ressun kärkiparin kannoilla. Ikäluokkakilpailuihin 3-vuotiaana osallistunut 9 Artful Drop avasi kautensa lauantaina Seinäjoella Kasvattajakruunun alkuerässä ok-esityksellä. Se juoksi kovassa Magical Princessin hallinnoimassa kisassa päätöslenkin 2. ulkona, mistä piti lopussa asiallisesti vauhtinsa, kun kärjessä avattiin pellit maalisuoran alussa. Startti teki sillekin varmasti hyvää. 3 Amorcito voisi kuntonsa puolesta pian voittaakin jonkun lähdön. Se pääsi toissa kerralla tulemaan tarkalla reissulla reippaassa lopetuksessa vapaasti vasta viime metrit ja kiri viimeksi kovien hevosten jälkeen 2. ulkoa kolmanneksi lähdössä, jossa joutui kiertämään ensimmäiset 600 metriä 3. rataa pitkin ilman vetoapua. Huippureissun saava 1 Vaya Con Dios oli kolme kilpailua sitten piikistä oikein hyvä kolmas, mutta sen viime esitykset ovat jättäneet hiukan toivomisen varaa. Yllättäjä: Koko uransa tuloksiaan parempana kilpaillut 6 Athletic Style on ollut molemmissa tämän vuoden juoksuissaan pussissa. Pelijakauma: Athletic Style on liian vähällä huomiolla, mutta muuten hyvin oikein pelattu lähtö. Juoksunkulku: Vaya Con Dios päästää Heat Of Dynamiten tai Rebel Royalin vetotöihin. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 2, 5 Suuri: 2, 5, 9, 3, 1, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: Tyylikkäillä voitoilla uransa maaliskuussa avannut 1 Jadira Web on vähäisestä kokemuksestaan huolimatta ehdokas varmaksi asti. Tamma on vienyt molemmat juoksunsa eleettömästi kuolemanpaikalta, ja sille on näyttänyt jäävän selvästi varaa parempaankin. Tällä kertaa 4-vuotias pääsee hyvin todennäköisesti jo johtopaikalle. Matkan piteneminen 2600 metriin ei pitäisi olla kynnyskysymys hyväfysiikkaiselle aloittelijalle. Haastajat: Jos Jadira Webiä varmistelee, ykkösmerkki 9 Extreme Brodde, joka on ehtinyt voittaa jo kymmenen kertaa. Keskipitkä matka sopii vahvansorttiselle menijälle, jos sen ravi vain sujuu moitteitta. Hevonen oli toissa kerralla keulasta ok-kakkonen lujaa kirineen Marlon Deen jälkeen. Viimeksi se laukkasi ensimmäiseen kurviin mentäessä, ravasi tämän jälkeen heikosti joukon perällä ja päätyi keskeyttämään toisen kierroksen alussa. Ruuna tulee nyt starttiin sairauslomalta (kts. tallikommentit). Viime kilpailuissaan totosijoilla viihtyneellä 10 Favör Dålla on saumat jatkaa samalla polulla takamatkaltakin. Ruuna voitti kolme kilpailua sitten todella kevyen sakin keulasta ja teki viikko sitten kauden parhaan juoksunsa hurjan Jacques Hynemanin voittamassa kisassa. Se sai 1100 jäljellä toisella radalla selän eteensä, nousi kiriin puoli kierrosta myöhemmin ja punnersi toiseksi. 3 Zumuco laukkasi toissa kerralla maalisuoran alussa kolmossijan kuolemanpaikalta King Colen hallinnoimassa lähdössä ja saavutti viimeksi sopivassa sakissa uransa ensimmäisen voiton ylivoimatyyliin 2. ulkoa. Myös sille on annettava tarkalla reissulla jonkinlainen totosijasauma. Yllättäjät: Suosikin 3-vuotias tallikaveri 2 Sahara Playhard on kilpaillut jo seitsemän kertaa. Hevonen väsähti viimeksi kauden avausstartissaan niin helposti kesken kirinsä, että sillä oli tuskin kaikki kunnossa, koska se jäi vielä pois seuraavasta juoksustaan. Kovia varsoja viime vuonna kohdannut tamma tulee tauolta ja on tulosriviään vaarallisempi. Kovaennätyksinen ja lähdön selvästi kokenein kilpailija 7 Sun Sayen jäi kauden avausstartissaan sisäratareissulla pussiin. Sitä kannattaa ainakin seurata tulevia kisoja varten, vaikkei sen tulosrivistö mitään lupaakaan. Pelijakauma: Extreme Broddea on pelattu liikaa. Sahara Playhard ja Sun Sayen ovat alipelattuja. Juoksunkulku: Jadira Web saa tehdä keulassa täysin oman juoksunsa, ellei paussilta tulevalla Extreme Broddella ajeta heti rohkeasti voimiin luottaen IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 1 Suuri: 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: 6 Rowhills Killerin otteet ovat reipastuneet starttien myötä parin kuukauden talvitauon jälkeen. Se kesti toissa kerralla sitkeästi toiseksi, vaikka joutui alkumatkalla urakoimaan pitkään 3. radalla ennen kuin pääsi keulaan. Hevonen kiri viimeksi kovavauhtisessa lopetuksessa loistavasti ylivoimakakkoseksi lähimmäksi Way To Gota. Haastajat: 2 Quick Diablon vire nousi alkukaudella tasaisen varmasti starttien myötä. Vaikka ruunan sijoitus jäi viimeksi aikaisempia kertoja heikommaksi, se ei ollut yhtään huonompi. Hidas avaaja joutui pakittamaan kovassa lähdössä aivan hännille, mistä kiri oikein pirteästi, kun pääsi tulemaan esteittä maalisuoralla. Nyt lähtöpaikka on tasavauhtiselle hevoselle paras mahdollinen. 5 BWT Danger väläytti viimeksi tauon jälkeen tulemistaan ja spurttasi päätöspuolikkaalla takajoukosta pirteästi kolmanneksi. Se olisi ehtinyt tasaisessa maaliintulossa voittoon, jos sen juoksu olisi mennyt hiukan jouhevammin 4. sisältä tai matka olisi jatkunut muutamia metrejä pidempään. 9 Hill Yes ja 10 Galway Girl ovat oikein kyvykkäitä menijöitä, jotka pitää ottaa vakavasti kuukausien taukojenkin jälkeen. Tallikommentit etenkin Juha Utalan valmennuksessa aloittavasta Hill Yesistä ovat sangen positiiviset. Ikäluokkalähdöissä kilpaillut Galway Girl avaa kautensa reilussa ylisarjassa voittosumansa puolesta. Toisaalta sen tienestit olisivat selvästi suuremmat, jos sillä olisi käynyt parempi tuuri isoimmissa kisoissa. Kovasti sairastaneen tamman vire ei ole vielä tapissaan. Yllättäjät: Ailahtelevainen 4 Mas Bella väläytti viikko sitten oikeaa osaamistaan ja ajautui maalisuoralla 3. sisältä hyvävoimaisena pussiin kärkirintaman taakse. Aika oli hevosen uusi ennätys. 3 Jimpeto Joy voitti toissa kerralla Seinäjoella rajun ylisarjan 2. ulkoa 700 metrin kirillä, kun maali tuli sopivasti vastaan lujempaa spurtanneen vastustajan lähestyessä. Viimeksi sen juoksu ei onnistunut takajoukosta, mutta se lopetti kohtalaisesti. Pelijakauma: Rowhill’s Killer ja Hill Yes, Mas Bella ovat alipelattuja. Juoksunkulku: BWT Danger kiihdyttää lähtöauton takaa keulaan eikä ole halukas luovuttamaan paikkaansa kenelle tahansa. Quick Diablon tai Rowhill’s Killerin vetoapu voisi kelvata sille, jos näillä ajetaan nopeasti eteenpäin IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 6, 2, 5, 9 Suuri: 6, 2, 5, 9, 4, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Suosikki: Lämminveristen kovatasoisessa kakkossarjassa muutamien kovimpien hevosten pitkät starttivälit vähän hankaloittavat rankkaamista. Suosikin paineet saa 1 Skyfall Shine, jolla on toissa viikolta sopivasti startti alla talvitauon jäljiltä. Kultasuoneen alkusyksyn Derby-finaalin jälkeen iskenyt ja loppukautensa seitsemään peräkkäiseen voittoon Kasvattajakruunua myöten huipentanut ruuna jatkoi tyylilleen uskollisena Porissa, missä leikitteli voiton keulapaikalta. Skyfall Shine tuskin häviää, mikäli se onnistuu pitämään nytkin piikin ykkösradalta, mutta jos ärhäkästi kiihdyttävä 2 Quick Vald onnistuu ohittamaan sen alussa, juoksun luonne muuttuu. Haastajat: Ylempänä mainitulla Quick Valdilla on tältä vuodelta jo kuusi voittoa. Se hurjasteli tammikuussa loistavan talviajan 11,9a - ja vielä kuolemanpaikalta! Ruuna ei ollut välillä parissa startissa ihan parhaimmillaan, mutta ravasi taas viimeksi suvereenin voiton 2. radalta ilman vetoapua. Vaikka hevosella on takana viiden viikon starttipaussi, sen voi uskoa pystyvän normaaliin suoritukseen. Raviliigassa ilahduttaneen 6 Marschall Matchin debyyttiä laukkastarttien jälkeen Pekka Korven tallista odotetaan suurella mielenkiinnolla. Ruunan esitykset olivat talvella Ruotsissa sitä luokkaa, että sen rahkeet riittävät vanhan kilpakumppaninsa Skyfall Shinenkin lyömiseen. Marschall Matchin tauon ja paljon heikomman lähtöpaikan takia se ei ole kuitenkaan vielä kovin todennäköistä. Kolmas kova tauolta palaaja on kautensa avaava 8 Anything For You. Ruuna teki viime vuonna useita kanuunajuoksuja Ruotsin V75-lähtöjä myöten ja paineli täyden matkan parhaimmillaan 11,4-kyytiä, joka on huima tulos keskiviikon porukkaan. Pitkä tauko, lyhyt matka ja surkea lähtöpaikka pudottavat Anything For Youn kuitenkin syvälle haastajien laumaan. 3 Reverend Dred kiri edellisessä kärrylähdössään seitsemän hevosen juoksussa viimeiseltä sijalta pirteästi kakkoseksi. muttei ehtinyt uhata kuolemanpaikalta voittoon liukunutta Quick Valdia. 7 Fast Timen juoksut eivät ole onnistuneet, ja se on tulosriviään paremmassa kunnossa. Hevonen jäi pari kertaa epäsopivalle kuolemanpaikalle ja joutui viimeksi pakittamaan kauas viimeiselle sijalle, mistä lopetti ihan hyvin. Vastus on ruunalle nyt turhan kova, mutta sen seuraamista kannattaa jatkaa. Pelijakauma: Quick Valdin kannatus voisi olla vähän lähempänä Skyfall Shinea. Juoksunkulku: Radoilta 1, 2 ja 5 lähdetään lujaa. Skyfall Shine piti viimeksi samalta paikalta helposti keulat, kun muilla kovilla avaajilla ei satsattu lainkaan kiihdytykseen, mutta saa nyt alussa kovan haasteen Quick Valdilta. Skyfall Shine on niukka suosikki johtohevoseksi IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 1, 2 Suuri: 1, 2, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: Välillä yllättävän paljon laukkaillut 12 Hujake malttoi viimeksi pysyä kiltisti askelillaan, ja tuloksena T75:ssä oli murskavoitto pitkällä kirillä. Säännöllinen starttitahti on tasaannuttanut innokasta lahjakkuutta. Jos ruuna polkee keskiviikkonakin koko matkan ravia, vastustajat ovat helisemässä sen kanssa. Haastaja: Paalukarsinasta suosikilta pyrkii tiukimmin karkuun 2 Qepe Pointti, joka on alkanut menestyä kykyjensä mukaisesti sen jälkeen, kun muutti omistajansa talliin. Toissa kerralla se voitti Vermon pitkän matkan hallitusti piikkipaikalta. Vahva ori oli voittojensa jälkeenkin ihan hyvävireinen viime kilpailussaan. Se ponkaisi laukalle päätöskierroksen alussa, kun oli noussut kiriin, mutta kulki sen jälkeen lujaa. Yllättäjät: 10 Korven Liideri on pärjännyt viime aikoina laukattomissa juoksuissaan. Se kiritti toissa kerralla kuolemanpaikalta upeasti maaliin asti voitokasta Tuuskasta. Ruuna olisi otellut vaativalla reissulla voitosta sitä ennen Vermossa ilman viimeisen takasuoran laukkaansa juuri, kun oli siirtynyt kärkeen kuolemanpaikalta. Viime perjantaina voimahevonen laukkasi pahasti lähtösuoralla ja uudelleen kierrosta myöhemmin. 1 Ukkosen Jymy näytti pitkästä aikaa oikeaa osaamistaan toissa startissaan, jossa pysyi Qepe Pointin perästä hyvin tämän tuntumassa maaliin ja jätti muut kauas taakseen. Ruuna teki viimeksikin sitkeän juoksun. Väkivahva 13 Rallin Muisto kierteli toissa kerralla sisukkaasti neljänneksi Qepe Pointin voittamassa lähdössä. Se pääsee nyt 20 metriä tätä lähempää matkaan. Perjantain välistartissaan ruuna sekosi askelissaan pääjoukon hännillä viimeisellä takasuoralla. 14 B. Riitu oli muutamien tasapaksumpien juoksujensa jälkeen taas oikein hyvä viimeksi ja sinnitteli huipputammojen lähdössä keulasta pääjoukon parhaaksi ylivoimaisen Hetviinan jälkeen. Alle kykyjensä menestynyt 15 Vilju olisi voinut viime keskiviikkona menestyä vaikka kuinka hyvin ellei olisi laukannut loppukaarteessa kärjen tuntumasta kesken vahvan puurtamisensa. Ori ei pääse kovin lujaa, mutta voi voimillaan ehtiä yllättävän korkealla kahdelta pakiltakin keskipitkällä matkalla. 7 Arkenttiina oli toissa kerralla kuolemanpaikalta asiallinen kolmas, mutta sortui viimeksi Suomen Cupin finaalissa laukkailemaan heti lähdössä. 8 Lumettaja teki viimeksi nousukuntoisen esityksen Hujakkeen voittojuoksussa. Se oli välillä vähän pussissakin, minkä jälkeen kiri täpärästi pääjoukon parhaaksi. Kuntoutunut 4 Rivaltti tuli viime perjantaina Turussa 3. ulkoa kilometrin kirillään oikein hyvin maaliin reippaassa lopetuksessa. Matka passaa sille hyvin. Pelijakauma: Yllättävän oikein pelattu kohde. Juoksunkulku: Villikuti on ehkä nopein avaaja, mutta Arkenttiina tai Qepe Pointti hakee siltä vetotyöt alkumatkalla. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 12, 2, 10, 1, 13, 14, 15, 8, 7, 4 Suuri: 12, 2, 10, 1, 13, 14, 15, 8, 7, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

