Ravivihje: Toto5 Teivo 20.4.2021

Toto5-1 Suosikki: 8 Eeti esitteli kovaa kuntoa viime viikolla Vermossa ja oli hyvä varsinkin ennakko-odotuksiin nähden. Se kulki hänniltä viimeiset 700 metriä 22,5-vauhdilla ja siitä viimeiset 400 metriä vielä kovempaa, ehtien viidenneksi ulkoratoja pitkin. Sijoitus olisi kirkastunut, jos ori ei olisi mennyt toisohjaiseksi ja olisi ollut kunnolla ajettavissa lopussa. Jos Eeti yhtään petraa startti alla, sitä on vaikea voittaa. Maltillisesti rastittuna suosikkina Jouni Törmäsen suojatti on yksi illan T5-varmakandidaateista. Haastajat: 2 Kleppe Spödå teki Suomen-debyytissään mainion 700 metrin kirin 4. sisältä ja hävisi vain Ville Kallelle. Lauantaina Hetviinan voittamassa T75-lähdössä tamma meni 26-ajan, kuten Antti Ala-Rantala ennakoikin. Se riitti keulasta viidenteen tilaan. Tämä on helpompi lähtö, jossa kärkisijaan on ihan hyvät mahdollisuudet. Vielä on kuitenkin näkemättä, onko kyseessä varsinainen voittajatyyppi. 12 Tuviker muistetaan lokakuisesta Kavioliigan osakilpailun shokkivoitosta. Talvikaudesta tuli katkonainen sairastelun takia, mutta toissa lauantainen paluukilpailu oli ihan positiivinen. Alussa muista jäänyt ori kulki pykälän silmään saatuaan vahvasti takajoukoissa. Tuviker on Eetin tavoin luokkahevonen, jonka voi odottaa petraavan startti alla. Vaikka nopeat kesäkelit eivät ole jyrämäisen hevosen parasta aikaa ominaisuuksien puolesta, tällaisessa sakissa sen kuuluu olla perusrasteja. 10 Hipatsu on melko nihkeästi sisällä sarjassa, mutta kunto on kohdillaan. Viime tiistaina Teivossa ruuna nousi jonosta toisen radan veturiksi 900 metriä ennen maalia ja kulki kiritonnin mukavasti 24,7-vauhdilla. Lähdön voitti keulaan edennyt Parvelan Retu ja sitä vastaan Hipatsun vauhti ei ymmärrettävästi riittänyt kovassa lopetuksessa. Yllättäjät: 9 Sippimies ei voittanut viime kaudella kertaakaan, mutta oli välillä kyttinä tätä kovemmissakin tehtävissä. Vasta 7-vuotias hevonen voi olla kehittynyt talvitauon aikana ja taso voi nousta myös onnistuneen jalkaoperaation ansiosta. Tallitiedot ovat varovaisen positiivisia. 7 Ponutellalla on kapasiteettia nousta avoimiin tammalähtöihin. Suoraan paussilta sen voitto kuitenkin yllättäisi. 5 Montsan Vippi on kunnossa, mutta nopeutta saisi olla enemmän. 6 Råger aloitti vaatimattomasti tauolta Porin rapakelissä toissa viikolla. Tämänkin taukohevosen voi odottaa parantavan, mutta Rågerin kohdalla eniten mietityttää, nouseeko löytääkö ori enää tasoaan vakavan sairastelun jäljiltä. Juoksunkulku: Kleppe Spödå etenee taas keulaan ja 4 Humu-Liisa ottaa paikan sen takaa. Pelijakauma: Eeti (kannatus vihjettä julkaistaessa 34%) on alipelattu kärkirankkaus. Tuviker (8%) ja Sippimies (2%) ovat edullisia yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 8 Suuri: 8, 2, 12, 10, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 2 Press Release aloitti erittäin lupaavasti viime viikolla. Se kiihdytti voltin kolmosradalta keulaan kuin vanha tekijä, tyytyi samassa kuskin haluamaan tahtiin ja karkasi eleettömästi muilta 15-vauhtisessa lopetuksessa. Samanlaisella suorituksella ruuna on taas kiinni voitossa. Haastajat: 8 Gambler Sisu on jo 5-vuotias, mutta lasketaan silti lahjakkaaksi aloittelijaksi. Viime kilpailussaan reilu kuukausi takaperin Vermossa ruuna juoksi 2. ulkona. Se hyökkäsi kiriin 2. ulkoa 700 metriä ennen maalia ja liikahti hetkessä kärkeen. Voitto oli oikein selvä, vaikka Ari Moilasen tarvitsi vain tarkkailla tilannetta kyydissä. Hyvää viime juoksussa oli myös se, että nyt Gambler Sisu oli varma myös selkäjuoksulla. 10 Nemea Katon viime kilpailu on 1,5 kuukauden takaa. Ori kiri 2. ulkoa voittotaistoon ja haastoi lahjakasta Shackhills Masteria selvästi parhaiten. 1 Elvis Exceptional juoksi viimeksi Mikkelissä piikkipaikalla ja hävisi vain kovalle Hoosianna Sisulle. Yllättäjät: Tallia vaihtanut 6 Minneapolis on lahjakkaan oloinen, mutta vaikea veikattava yhdeksän kuukauden tauolta. Valmentaja Kirsi Nikan mukaan kyseessä on kokeiluluonteinen startti. 5 Westcoast Triton matkasi debyytissään johtavan takana ja piti varmaksi kakkoseksi keulasta reippaasti lopun pinkoneen Macy S:n takana. 7 Find Out kiri viimeiset Seinäjoella viimeiset 700 metriä 16,8-vauhdilla ja löi muun muassa 11 Kandice Bokon selvästi. Jälkimmäinen vahvistuu nyt Olli Koivusella. Juoksunkulku: Elvis Exceptional ja Press Release tarkovat keulapaikan kohtalon. Veikataan suosikkia vetojuhdaksi. Pelijakauma: Uraansa vasta aloittelevien hevosten voimasuhteet voivat heitellä, joten lähtö pelataan leveästi ilman kannanottoja. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 2, 8, 10, 1, 6 Suuri: 2, 8, 10, 1, 6, 5, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: 6 M.S. Triple J:n suoritusta pikamatkalla ja nopeissa olosuhteissa seurataan vesi kielellä. Sähäkkä ori voi lyödä kovan noteerauksen pöytään, jos saa onnistuneen reissun. IS Ravit povaa starttikatapultille keulajuoksua, ja silloin menestystä olisi luvassa. M.S. Triple J. on illan T5-varmavalintamme, kun se on jäänyt alustavassa pelijakaumassa selvästi aliarvostetuksi. Ori esitteli jo toissa kerralla Teivossa hurjaa lähtönopeuttaan. Se ohitti kiihdytyksessä 1 T.Rexin ja oli yllättää myös sisäradalta startanneen Le Gros Billin, mutta ei aivan päässyt tämän ohi ja matkasi lopulta 4. sisällä, mistä tuli hyvin maaliin kärkiryhmässä. Viimeksi Kaustisella M.S. Triple J. avasi myös tulisesti ja nyt se aloitti keulassa, mutta tyytyi pian Grainfield Aidenin selkään 2600 metrin matkalla. Lopussa ori sai tyytyä varjelemaan kolmostilaa, mutta nyt kierrosta lyhyemmällä voi olla paljonkin räväkämmän suorituksen vuoro. Haastajat: Edellä mainittu T.Rex on pelaajien suosikki. Ruuna onkin kunnossa ja teki viimeksi hyvän kirin toivottomista asemista, mutta tässä sillä on selkeä pussitusriski, varsinkin jos 4 Mr Hot Shotilla ladataan kiihdytykseen ja se pääsee pudottamaan eteen alussa, kuten oletamme. 5 Livinonthedash jätettiin Suomen-debyytissään suursuosikkina kahdeksanneksi. Se avasi kovaa, mutta jäi johtavan rinnalle ja antoi periksi jo loppukaarteeseen mentäessä. Jenkkiruunan pitäisi olla paljon Mikkelissä nähtyä etevämpi ja ehkä se näyttääkin nyt jo oikeaa osaamistaan, kun alustavan ilmoituksen mukaan kengät riisutaan pois ja taustavoimien suunnitelmissa on selkäjuoksu. Yllättäjät: 7 Cameron Evo arvottiin niin nihkeisiin lähtöasemiin, että pärjääminen suoraan tauolta olisi yllätys, vaikka ruunan pitäisikin olla nyt kesäradalla paljon parempi kuin talven kilpailuissa. 3 Shadow Of Brisbane ei hävinnyt viime kilpailussaan 2. ulkoa kovin paljoa keulasta voittaneelle T.Rexille. Pikamatka ei ole kovan kirihevosen lempitehtävä. Juoksunkulku: T.Rex, Mr Hot Shot ja M.S. Triple J. avaavat parhaiten. Jälkimmäinen painuu keulaan ohi Mr Hot Shotin. Pelijakauma: Ideasuosikkimme M.S. Triple J. (23%) on aliarvostettu ja T.Rex (45%) on vastaavasti liian selvä pelipohja. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 6 Suuri: 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikki: Voitokkaan ja varsinkin kirikyvyllään hurmanneen 3 Tanpopon paluu talvitauolta on yksi ravi-illan tapauksista. Ruuna nostetaan heti rankingin kärkeen, vaikka tuoreet näytöt puuttuvat. Nopea hevonen pystyy menestymään monenlaisella juoksunkululla. Valmentaja Matias Salo kertoo tallikommenteissa, että Tanpopolla on alla ehjä talvitreenijakso ja kaikki on hyvin uuden kauden alla. Haastajat: 2 Mark More jätettiin toissa lauantaina Jokimaalla kakkoseksi keulasta. Voimia olisi ollut voittoonkin, mutta hevonen ei tehnyt rehdisti töitä loppuun saakka. Nyt lienee taas selkäjuoksun vuoro ja se tarkoittasi, että Tanpopo pääsee keulaan. 8 Piteraq on lähdön kolmas kova luokkansa puolesta, mutta sen kohtalona voi olla jäädä johtavan rinnalle ja siksi Juuso Holttisen suojatti jää selkeästi haastajan asemaan. Joka tapauksessa jenkkiruuna pystyy kesäbalanssissa oikein huomattavasti parempaan mitä talvella näytti. Yllättäjät: 10 M.T.Master Don palasi viime keskiviikkona tauolta positiivisten treeniotteiden siivittämänä. Ruuna sai hankalan juoksun takapareissa eikä sitä pidä tuomita, vaikka sijoitukseksi jäi yhdeksäs. Ruuna petrannee startti alla eikä ole vaaraton, vaikka vastus on kovaa luokkaa. 11 No Limit Royaltyn 850 metrin kiri katkesi kesken toissa lauantaina lähdössä, jota vei keulassa Mark More. Nyt lienee passiivisemman taktiikan vuoro ja kyvyt riittävät näihin lähtöihin. Alustavan ilmoituksen mukaan kaikki kengät riisutaan tänään. 9 Way To Go otti lauantaina maksimisijan 3. sisältä hienolla ajalla. Valmentaja ohjastaa tällä kertaa. Juoksunkulku: Tanpopo painuu keulaan ja saa Mark Moren taakseen. Pelijakauma: Melko oikein rastittu lähtö. Piteraq (7%) ja M.T.Master Don (5%) voisivat olla hieman pelatumpia. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 3, 2, 8, 10, 11 Suuri: 3, 2, 8, 10, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikki: 4 Enzo Victory ilahdutti T65-varmana viime viikolla. Ruuna ei kuitenkaan päässyt helpolla, sillä se joutui tekemään voittonsa eteen lähes elmomaisen suorituksen. Hevonen jäi kärryistään hakaukseen vastustajan kanssa viimeisellä takasuoralla ja kärki käytti jo karanneen toivottoman kauas. Upea 12-vauhtinen kiri nosti kuitenkin vielä kärkeen ohi Fango Jettin ja kumppaneiden. Antti Ala-Rantalan Tanskan-löytö näytti samalla monipuolisuuttaan, sillä aiemmat voittonsa Suomessa se otti keulajuoksuilla. Haastajat: 6 Minecraft laukkaili loppusyksyn ja talven kilpailuissaan, mutta on nyt taas saanut juonenpäästä kiinni. Samalla komea voittoprosenttikin on taas somistunut. Toissa kerralla Forssassa kurakeli ei tuottanut ongelmia ja Minecraft voitti ylivoimatyyliin 3. ulkoa 900 metrin kirillä. Viimeksi Jokimaalla vain kivikova Fandango Brick oli parempi. Minecraft teki taas pitkän kirin 3. ulkoa ja kulki viimeiset 800 metriä 14,4-vauhdilla. 1 Attention OP on petrannut otteitaan, kun Markku Nieminen on päässyt riisumaan etukengät pois kilpailuissa. Viimeksi italialaisruuna polki kiritonnin keulasta 1.14,5 ja piti tasokkaita vastustajia loppuun asti takanaan. Ruuna pääsee nytkin juoksemaan sisärataa pitkin, mikä toissa kisan perusteella sopii sille parhaiten. Yllättäjät: 8 Yolo Savoy on kiinnostava yllätyshaku. Kyseessä on hyvä ikäluokkatason hevonen, joka kilpailee vielä pienellä voittosummalla kykyihinsä nähden. Ruuna ei ole ollut rata-arvontakoneen suosiossa viime aikoina, mutta tässä lähdössä nopealla avaajalla voisi olla paikka satsata kiihdytykseen. Viimeksi Kouvolassa Yolo Savoy kiersi 4. ulkoa tätä helpomman vastuksen 800 metrin kirillä. 5 Flashdance Sisulta riisutaan alustavan ilmoituksen mukaan taas kaikki kengät pois. Tamma pystyy parempaan mitä viimeksi rapakelissä näytti 2. ulkoa. 2 Feeling Classy sai toissa kilpailussaan Seinäjoella yrittää Enzo Victoryn ohittamista tämän selästä, mutta suosikki lipui vaivattomasti alta pois. Viimeksi Attention OP:n voittamassa kisassa juoksu meni pieleen kun lähtölaukan jälkeen ei löytynyt paikkaa parijonosta. 9 Knockout Ses on elämänsä kunnossa. Varsinkin Pimara cupin finaaliin kakkostila takamatkalta oli hieno näyttö. Viimeksi ruuna oli sitkeä kolmas johtavan rinnalta lähdössä, jonka voitti keulasta Capo The Amour. Juoksunkulku: Yolo Savoy kiihtyy kovaa avojaloin ja riistää ensimmäiset keulat. Suosikin selkä voi kelvata 2600 metrillä, varsinkin jos kiihdytys on mennyt pitkäksi. Pelijakauma: Attention OP (7%) ja Yolo Savoy (8%) voisivat olla aavistuksen enemmän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 4, 6, 1, 8 Suuri: 4, 6, 1, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 8

Toto5-2: 2, 8, 10, 1, 6

Toto5-3: 6

Toto5-4: 3, 2, 8, 10, 11

Toto5-5: 4, 6, 1, 8

Toto5-1: 8, 2, 12, 10, 9

Toto5-2: 2, 8, 10, 1, 6, 5, 7

Toto5-3: 6

Toto5-4: 3, 2, 8, 10, 11

Toto5-5: 4, 6, 1, 8

