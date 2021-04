Ravivihje: Toto5 Oulu 19.4.2021

Suosikki: Toto5-pelin kolmas kohde on pieni mutta tasokas lähtö. 2 Uncia nappasi kauden avausvoittonsa Ylivieskassa, missä ori eteni 2. ulkoa varmasti kärkeen maalisuoralla. Ori oli hyvä aiemminkin kirien Oulussa takapareista kakkoseksi. Lähtöpaikka on paras mahdollinen, kun Uncia ei ole alussa räjähtävän nopea. Uncia on suosikki, mutta vastassa on sen verran hyviä haastajia, että pelilapuille kuuluu muitakin.

Haastajat: 1 Too Macho For You palasi viimeksi pieneltä paussilta ja voitti johtopaikalta varmaan tyyliin uudella ennätyksellä. Ori saa väkisin hyvän juoksun kärkipäässä ja pystyy nykyiskussaan paljoon. 4 Ranch The Rock eteni Oulussa keulaan ja löi Uncian. Viimeksi se kiersi kuolemanpaikalle, siirtyi viimeisellä takasuoralla kärkeen ja oli hyvä kakkonen. Ranch The Rock avaa auton takaa hyvin ja on todennäköisin keulahevonen. 7 E.V. Esko ehti kuin ehtikin viimeksi ykköseksi aivan kalkkiviivoilla. Oriin lähtöpaikka on suosikeista hankalin.

Yllättäjät: 6 La Donna Perfetta otti Kaustisella uusitussa lähdössä keulat, muttei hyväksytyssä lähtöyrityksessä yrittänytkään avata ravilla. Kuopiossa vaille kiritilaa jäänyt tamma on tauluaan vaarallisempi. 8 Hypnotique laukkasi viimeksi alussa ja menetti pelin. Ruunalla on kykyjä, mutta samalla epäonnistumisriski on olemassa.

Pelijakauma: Ranch The Rock (14%) maistuu eniten.

Juoksunkulku: Ranch The Rock avaa johtoon. Uncialla on vaarana jäädä kuolemanpaikalle.