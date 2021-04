Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 18.4.2021

Suosikki: 2 Metsärinteen Rambon taulu on puhdas ja siinä näkyy pelkkiä voittoja. Ruuna tuli joulukuussa kipeäksi ja jäi talvitauolle. Ongelmia ei ollut koko neljää kuukautta, mutta Timo Tuominen varoittaa, ettei hevonen ihan sataprosenttisessa vireessä palaa. Viimeistelyhiitti oli tuonut lihasmurheita ja osallistuminenkin oli vielä sunnuntaiaamun asti epävarmaa. Valmentaja tosi lupasi, että mikäli viivalle tullaan, niin hevonen on kilpailukykyinen ja uskotaan siihen. Perusluokaltaan suosikki on tässä muita päätä pidempi, mutta kysymysmerkkejä on ilmassa.

Haastajat: Nopea 5 Lentävä Rols on juossut kaksi kertaa peräkkäin johtopaikalla ja ampaisee nytkin heti kärkiryhmään. Hevosella on tarkoitus kokeilla nyt ensimmäistä kertaa vetolappuja ja se on oikein mielenkiintoinen viritys, kun loppuun kaivattaisiin lisää yritystä.

10 Hetku on vakaassa nousussa saatuaan startteja lähes vuoden poissaolon jäljiltä. Ruuna sinnitteli Teivossa Toto75-lähdössä johtavan rinnalta totoon ja kiri sen jälkeen Jokimaalla taustalta viimeiset 700 metriä mukavasti 27-pintaan, vaikka lahjakas Briljantti Buugi karkasikin edeltä.

7 Riksun Kingi huiskaisi viime kaudella mailin 23-kyytiä ja on erittäin kiinnostava tulevaisuuden hevonen. Oriin valmentaja kuitenkin painottaa, että tähän kisaan tullaan tauolta oikein maltillisilla valmisteluilla, eikä hevosen voi olettaa olevan vielä ollenkaan parhaimmillaan.

Yllättäjät: 1 Tiitukka lähtee lujaa ja saa kaipaamansa tarkan juoksun. Tamma on nopeudellaan aina vaarallinen. 3 Karhotilla on puolestaan voimaa. Nyt pitäisi mennä kovempaa kuin mihin hevonen on ennen pystynyt.

Pelijakauma: Riksun Kingi (19 %) on ennakko-odotuksiin nähden liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Tiitukka, Metsärinteen Rambo ja Lentävä Rols ampaisevat kuskiensa niin halutessa kovaa matkaan.