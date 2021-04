Ravivihje: Toto75 Seinäjoki 17.4.2021 – kansainvälisen kisakevään lähtölaukaus

Toto75-1 Suosikki: 2 Club Nord Elit on IS Ravien kärkirankkaus yllättävästi pelattuun lähtöön. Luokkatamma on palannut Risto Airaksiselle ja esiintyi ihan hyvin 5. ulkoa viime lauantain Best Ladyssa. Se voi olla nyt viikon välillä vielä parempikin ja juoksee todennäköisimmin kärkipaikalla, mikä olisi sääennusteiden lupaamassa lentokelissä iso etu. Haastajat: Kansa on luottanut eniten 3 BWT Divineen, vaikka tamma ei ole voittanut yli 1,5 vuoteen, keulaan ei normaalisti ole asiaa Club Nord Elitin ulkopuolelta ja keskinäiset kohtaamiset 7 Bosses Ladya vastaan ovat 2–8 jälkimmäiselle. BWT Divine kiri hänniltä kovaa neljänneksi viime viikolla Jokimaalla ja se on yksi mahdollisista voittajista tietysti, mutta alustava suosikin asema yllättää. Edellä mainittu Bosses Lady on hämmentävän unohdettu. Kyseessä on todellinen huippuhevonen, joka keräsi pitkän tilin Peanutsin hallitsemasta ikäluokasta ja on hyvin todennäköisesti näiden lähtöjen tuleva kestomenestyjä. Tapio Perttusen suojatti ei onnistunut viime viikolla kuraisella radalla, mutta nyt lentokelissä voidaan nähdä Bosses Ladyn oikeaa osaamista. Lähtöpaikka tietysti vaikeuttaa tehtävää, mutta ei niin paljoa, etteikö huippunopean tamman kuuluisi olla perusrasti. 5 Selene Lune oli hyvä kakkonen keulasta voittaneen Run For Royaltyn kupeelta Teivossa viime viikolla. Tamma saa nyt rattailleen Ari Moilasen, kun Olli Koivunen on valinnut BWT Divinen. Yllättäjät: 10 Matter Of Fact oli hyvä kolmas keulavoittaja Com Miltonin rinnalta viime viikolla Jokimaalla. Lähtöpaikka pudottaa yllättäjien osastoon, samoin kun 8 Ice Winen. Voittoon on vaikea uskoa, jos juoksunkulussa ei tule apuja muilta. Edellisten edelle rankataan 1 Free Me, joka oli kohtuullinen Jokimaalla ja voi nyt saada unelmajuoksun Club Nord Elitin takana. 4 Janis Jopin Bokolla ei ole vielä näyttöjä tältä tasolta ja rahasarjoissakin on tehny välillä tiukkaa. Viimeksi tosin jäi jossiteltavaa, kun tamma jäi pussiin rintaman taakse. Juoksunkulku: Free Me tyytynee keulat hakevan Club Nord Elitin selkään. Pelijakauma: BWT Divine (peliosuus vihjettä julkaistaessa 29%) on väärä suosikki. Club Nord Elit (20%) on alipelattu kärkirankkaus ja Bosses Lady (3%) harvinaisen maukas yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 2, 7 Suuri: 2, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: Vain kylmäveriset ravaavat Kavioliigan pisteistä lauantaina. Suosikki on 2 Polara, joka palasi tasolleen kesäbalanssissa Kaustisella ja oli hyvä kakkonen 3. sisältä 500 metrin kirillä. Vain alkukauden ylivertainen hallitsija Lissun Eerikki oli parempi. Päivän vireen lisäksi myös loistava lähtöpaikka puoltaa Polaraa tässä lähdössä. Haastajat: 7 Ellin Sisu johti Kaustisella ensimmäiset 1500 metriä, mutta ei taistellut enää sen jälkeen, kun Lissun Eerikki jyräsi ohi takasuoralla. Polara kiri lopulta kauas edelle. Joensuussa Ellin Sisu teki hirmujuoksun keulasta ja samanlaisena se johtaisi tätäkin kisaa pitkään. 9 Morison jyräsi vakuuttavasti Suomen cupin voittoon viime lauantaina. Tämä on kovempi lähtö, mutta Ellin Sisun vetämissä juoksuissa kenttä kääntyy herkästi lopussa ja siinä tapauksessa Morison nähtäisiin taas varmasti taistossa. Yllättäjät: 5 Pyörylän Paroni on kerännyt pitkän tilin alkuvuoden kilpailuista, vaikka voittosarake tältä kaudelta näyttää vielä nollaa. Todennäköisimmin ruuna nytkin sijoittuu kärjen tuntumaan. Ellin Sisun takana olisi hyvä matkustaa. 3 Nyland on paljon parempi kuin talven tulokset näyttävät. Sen ori paljasti viimeistään Kaustisella toissa kerralla, kun se kulki pahan alkulaukan jälkeen viimeiset 1700 metriä 23,4-vauhdilla ja ylitti maalilinjan viidentenä, mutta hylättynä. 6 Jokivarren Kunkku aloittaa taas tauolta. Tallitiedot ovat varovaisen positiiviset, mutta vasta kilpailut näyttävät, mille tasolle loukkaantumisista kärsinyt 13-vuotias veteraani vielä nousee. Juoksunkulku: Pyörylän Paroni pystyisi torjumaan Ellin Sisun alussa jos kuski niin haluaa, mutta kaiken järjen mukaan Ellin Sisun selkä kelpaa kaikille. Pelijakauma: Ellin Sisu (22%) on hiukan alipelattu ja Nyland (2%) erityisen aliarvostettu. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2, 7, 9 Suuri: 2, 7, 9, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-3 Suosikki: 3 Main Stage on ideanosto rankingin kärkeen. Ori näytti kovaa luokkaa ikäluokkalähdöissä ja pystyi muun muassa voittamaan Derbyn karsinnan, vaikka ei ravannut täydellisesti. Viime sunnuntainen paluu talvitauolta nosti odotuksia ensimmäiselle kaudelle aikuisten joukossa. Vastus ei käynyt mittarista tätä kisaa ajatellen, mutta hevosen tyyli vakuutti kovasti. Main Stage oli todella letkeän näköinen aiempaan verrattuna ja kirmasi vaivattomaan ylivoimavoittoon 2. ulkoa 800 metrin kirillä. Ylivieskan tiukka loppukaarrekaan ei aiheuttanut ongelmia, vaikka vauhtineula näytti siinä kympin lukemia. Jos ori nyt vielä petraa toivotusti startin saatuaan, koville takamatkalaisille tulee kiire sen tavoittamisessa. Haastajat: 16 Don Williams on edelleen suosikkeja, vaikka 1,5 kuukauden taukoa seuranneet kolme suoritusta jättivät toivomisen varaa. Markku Nieminen kertoo tallikommenteissa, että ori kävi viimeksi Kaustisella ylikierroksilla. Fyysisessä kunnossa ei harjoitusten perusteella ole vikaa. Jos Don Williams on makeimmillaan, se voi voittaa tällaisen lähdön vaikka ylivoimaisesti. 8 Arctic Lover on aloittanut hienosti ja saattaa olla matkalla kohti parasta kauttaan. Viimeksi Vermossa ori hallitsi laatulähtöä keulapaikalta hyvin vaivattomaan tyyliin. Yllättäjät: 13 William Birdland on ollut kunnossa talvesta asti, mutta ei saanut Vermossa hippaa Arctic Loverista. Sen perusteella tämänkin kisan voittaminen voi olla liian työlästä. 7 New Life Wheelsiltä riisutaan nyt pitkästä aikaa kaikki kengät pois alustavan ilmoituksen mukaan. Pitkä matka sopii erinomaisesti. 1 Way To Gon komea voittoputki katkesi viime viikolla. Ruuna laukkasi kesken kirin, eikä olisi tainnut pärjätä muutenkaan takapareista. Mielenkiintoista nähdä, miten ahkerasti kilpaillut hevonen riittää tässä uran toistaiseksi kovimmassa tehtävässä. 15 Tellmeastory on nousukuntoinen luokkahevonen, joka viihtyy kolmella kilometrillä. Viimeksi Kaustisella ruuna teki ihan hyvän kirin hänniltä. 12 Elliot Web oli Kuopion kolmella kilometrillä paljon pelatumpi kuin Tellmeastory ja saa nyt vielä 20 metriä eteen alussa. 11 Pajas Face ja 14 Conny Sisu ovat molemmat nousseet jopa elämänsä iskuun, mutta vastus hirvittää. Juoksunkulku: Main Stage hakee keulat ensimmäisellä puolikkaalla. Don Williams ei jätä ratkaisua loppukirin varaan. Pelijakauma: Main Stage (16%) on loistorasti. Don Williamsin (27%) suosikkiaseman voi kyseenalaistaa, kun edellisestä onnistumisesta on jo aikaa. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 3, 16, 8 Suuri: 3, 16, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-4 Suosikki: 2 Consalvo kuului viime vuonna rajun ikäluokan kärkikolmikkoon viime vuonna yhdessä An-Dorran ja Sahara Jaeburnin kanssa. Alla on pitkä kilpailutauko, mutta Markku Niemisen tallista ei tulla ajamaan terveisiä paussin jäljiltä. Nieminen kertoo, että Consalvo treenaa hyvin, ja se tieto riittää meille kärkirankkaukseen. Consalvo on vahva hevonen, jonka rattailla Ari Moilasen ei tarvitse seurailla muiden tekemisiä. Haastajat: 1 Mask Off on nopea avaaja ja pystyy hyödyntämään lähtöpaikkansa. Myös se palaa talvitauolta, joten viime suorituksista ei saa selkänojaa voimasuhteiden arvioimiseen, kuten ei 7 Quite A Loverinkaan kohdalla. Siksi lähtö pelataan passiivisesti kantaa ottamatta. Yllättäjät: 5 Star Town Kemp palaa niin ikään tauolta. Se on treenannut positiivisesti Consalvon parina Markku Niemisen mukaan. 4 Core Catcher on jo ehtinyt kilpailemaan tällä kaudella. Suoritus jäi Vermossa vaisuksi kiihdytyksestä lähtien, mutta nyt voi olla jo selvästi parempaa luvassa. Nopea avaaja on lähdön toinen mahdollinen keulahevonen Mask Offin ohella. 6 Beliver ei ole niin paljoa ikäluokan kärkeä jäljessä kuin moni ehkä luulee. Viimeksi Vermossa ori jäi umpisäkkiin kärjen taakse. Juoksunkulku: Mask Off ja Core Catcher avaavat parhaiten. Pelijakauma: Lukuisien taukohevosten kansoittama lähtö soljutaan läpi markkinan mukana. Lähinnä Core Catcherin (3%) mitätön kannatus pistää silmään. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2, 1, 7, 5, 4 Suuri: 2, 1, 7, 5, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-5 Suosikki: 13 Hetviina on aloittanut kauden hienosti ja jatkanut siitä mihin viime kauden tienestiruhtinattarena jäi. Viime lauantaina Jokimaalla Antti Tupamäen oli käännettävä 2. ulkoa kiriin jo 1100 metriä ennen maalia kun B. Riitu vaikutti karkaavan. Hetviina painosti keulaan 500 metriä ennen maalia eikä päästänyt sen jälkeen vastustajia edes kunnolla tuntumaan. Tupamäki sanoi lähdön jälkeen, että Hetviinan menoon voi löytyä vielä ripaus lisää letkeyttä, kun takaa otetaan hokkikengät pois. Haastajat: 15 Liisan Tulilintu on lähdön mielenkiintoisin seurattava. Ruudikas kilpailija on hakenut parasta virettään talvitauon jälkeen, mutta nyt voisi olla paljonkin parempaa luvassa, kun Harri Kotilainen riisuu tammalta alustavan ilmoituksen mukaan kaikki kengät pois. Liisan Tulilintu ei ole yhtä varma suorittaja kuin Hetviina, mutta hyvänä päivänään se pystyy heittämään timanttisen haasteen. 5 Elias Juonetar teki vahvan talvikauden. Reilu kuukausi takaperin Kuopiossa se pystyi lyömään suosikkikaksikon samalta viivaltakin ja saa nyt 20 metriä eteen alussa. Kesäkelit eivät kuitenkaan sada Elias Juonettaren laariin Hetviinaan ja Liisan Tulilintuun verrattuna. Yllättäjät: 3 Liinan Liekki otti hervottoman lähtölaukan Kaustisella samalta lähtöpaikalta kuin nyt. Valmentaja Jouko Kurhela kertoi viime kisan alla, että tammalla on koko ajan tähdätty tähän lähtöön. 6 Layla on selvästi löytämässä huippuvireen. Viimeksi Synerin voittamassa T65-lähdössä tamma nousi 3. ulkoa kolmannelle radalle 800 metriä ennen maalia ja kulki loppumatkan 22,7-vauhdilla, lyöden muun muassa vetoapunsa selvästi. 12 R.R. Valssitar teki tosi hyvän kirin hänniltä Vermossa toissa kerralla ja tavoitti Hetviinaa selvästi lopussa. Tamma pelattiin sen perusteella suosikin ykköshaastajaksi viime lauantain ryhmäajossa, mutta paha lähtölaukka vesitti toiveet. 2 Kleppe Spödå kiri Suomen-debyytissään viimeiset 700 metriä oikein positiivisesti 4. sisältä ja hävisi vain Ville Kallelle. Jos tamma on startti alla parempi, se voi mennä 26-ajan. Sillä oltaisiin korkealla paalulta. 7 Marmardu laukkasi viime lauantaina hännillä 800 metriä ennen maalia. Sen jälkeen se kulki kovaa, kunnes hyppäsi loppusuoralla uudelleen. Antti Kinnusen ajokki voisi olla ehjällä juoksulla lähdön mahdollinen shokkiyllättäjä. Juoksunkulku: 4 Siirin Hilla saattaa olla nopein ensi metreillä, mutta Liinan Liekki etenee pian vetojuhdaksi. Liisan Tulilintu voi ilmestyä nopeasti kärkiryhmään löylyä heittelemään pitkästä takamatkasta huolimatta. Pelijakauma: Hetviina (50%) on yläkanttiin rastittu. Liisan Tulilintu (9%) on tarjouksessa, varsinkin jos suunnitelma kilpailla avojaloin toteutuu. Layla (3%) on myös aliarvostettu. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 13, 15 Suuri: 13, 15, 5, 3, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: 1 Heavy Sound oli onnekkain Seinäjoki Racen rata-arvonnassa. Nopea avaaja sai ykkösradan, minkä turvin se starttaa niukkana suosikkina 70000 euron ykköspalkinnon jahtiin. Koko matkan johto ei saa yllättää ketään. Alla on kaksi helpohkoa voittoa Ruotsin 75-kultadivisioonista. Daniel Redén kertoo tallikommenteissa, että kaikki viritykset ovat suunnitelmissa lauantaiksi: kengät pois, jenkkikärryt perään ja vetolaput päävarustukseen. Haastaja: 4 Vernissage Grif on lähdön toinen kova. Kyseessä on todellinen voimajuoksija, joka pystyy voittamaan näinkin kovan lähdön vaikka keulassa juoksevan suosikin ulkopuolelta. Ori on kilpaillut talvitauon jälkeen vain kerran ja siitäkin on jo reilu kuukausi, mutta tällaisen hevosen kohdalla starttiväleistä ei tarvitse olla huolissaan. Hevonen oli Milanossa maaliskuun alussa erinomainen johtavan rinnalta. Vernissage Grif on Seinäjoella antamassa näyttöjä Finlandia-ajoon ja myös Elitloppetiin. Mielenkiintoista on kuulla myös valmentajan pitkäaikaisen työntekijän Anu Niskasen arvio, jonka mukaan hevonen hyötyy kovasti siitä, kun sen tarvitsee reissata Suomeen vain Ruotsista eikä Italiasta asti, kuten viime kesänä. Yllättäjät: 6 Dear Friend on kova hevonen sekin, mutta jää yllättäjän rooliin suosikkikaksikon ulkopuolelta. Näytöt kestävät vertailun etenkin suomalaisiin vastustajiin. Prix d'Amerique-päivän kivikovassa tammalähdössä Dear Friend jaksoi tehdä spurtit sekä alkuun että loppuun ja taisteli loppuun saakka voitosta. Toissa kerralla Jägersrossa tamma kiri viimeisen puolikkaan todella tulisesti 2. ulkoa ja viimeksi Solvallassa oli helpohkon keulavoiton vuoro. 2 Stonecapes Queila sai täydellisen lähtöpaikan ja vaikuttaa sen turvin suomalaisjoukkueen lipunkantajalta. Hevonen lähestyy huippukuntoa ja voi tehdä nyt viikon starttivälillä kauden parhaan juoksunsa. Viime lauantain Best Ladyn helppo kirivoitto palveli erinomaisesti tätä kisaa ajatellen. 7 Grainfield Aiden on huippukunnossa, mutta kärkipään sijoituksia ajatellen juoksun olisi onnistuttava maailmanluokan hevosia vastaan, ja lähtöpaikka ei auta asiaa. Juoksunkulku: Heavy Sound torjuu Dear Friendin alussa ja saa matkalla Vernissage Grifin rinnalleen. Pelijakauma: Vernissage Grif (29%) on maukkaampi merkki tasaväkisestä suosikkikaksikosta. Italialaisvieraassa on ideavarma-ainesta T75-peliin. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4 Suuri: 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: 9 H.V. Tuuri on luonteva kärkirankkaus takarivistäkin. Kyseessä on erittäin kirikykyinen hevonen, jota lähtöpaikka ei haittaa lainkaan. Alla on näyttävä loppuveto kolmen viikon takaa Teivosta. Ori ehti ohi johtaneen 8 Drakenin, vaikka pääsi johtavan takaa vapaalle radalle vasta loppusuoran puolivälissä. Edelliskerralla Kouvolassa ori oli hyvä kolmas keulasta voittaneen Lissun Eerikin takaa. Haastajat: 2 Raggari kuntoutuu pikku hiljaa. Suomen cupin finaalissa viime lauantaina ruuna oli jo sinne päin. Se nousi kirissä Morisonin selkään ja menetti tuntuman voittajaan vasta ihan lopussa. Jos Raggari terävöityy nyt viikon starttivälillä, kärkisija ei tietenkään yllätä, mutta kovasti ovat T75-pelaajat sitä ennakoineetkin. Edellä mainittu Draken saa nyt rattailleen Hannu Torvisen, kun Santtu Raitala ajaa Raggaria. Viime kilpailussaan Vermossa Draken oli hyvä kolmas johtavan rinnalta. Nopea avaaja pääsee ulkoakin heti kärkiryhmään. Yllättäjät: Ruunaruhtinas 3 Pertturi on selvästi tuloillaan. Se laukkasi viimeksi Vermossa lähtöön ja matkasi 4. sisällä, mistä kiri vahvasti neljänneksi ja spurttasi viimeiset 400 metriä 20,2-kyytiä. 1 Veeran Poika oli yrityksenä pitkin talvea, mutta nappionnistuminen jäi tulematta. Viimeksi Vermossa ori sai hyvän juoksun keulasta voittaneen Kartierin takana ja piti kakkoseksi ennen Drakenia. Hyvä sisäratajuoksu voi auttaa Veeran Pojan nytkin voittotaistoon. 12 Wauhti oli tosi hyvä kolmas Teivossa. Se juoksi johtavan rinnalla ja kamppaili loppuun asti voitosta H.V. Tuuria ja Drakenia vastaan. Lähtöpaikka hankaloittaa nyt tehtävää kovasti. 7 Tee Wee Paroni oli hyvä kolmas tiistain välistartissa keulasta voittaneen Parvelan Retun takaa. Juoksunkulku: Pertturi johtaa ainakin alun. Drakenin selkä voi kelvata. Pelijakauma: Raggaria (25%) on pelattu yllättävän paljon. Pertturi (4%) on aliarvostettu yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 9, 3 Suuri: 9, 2, 8, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

