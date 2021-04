Ravivihje: Toto5 Turku 16.4.2021

Suosikki: Nopea 1 Que Tal pääsee loistoasemista matkaan ja on selvä ykkösmerkki kolmanteen kohteeseen. Se ei toissa kerralla yltänyt kärkeen 6. ulkoa, mutta paransi merkittävästi tuoreimpaan kisaan, missä ori kiri ykköseksi 2. sisältä. Voittoaika oli loistava ja ori on sen ansiosta kerännyt runsaasti peliä osakseen. Tällä kertaa viisivuotias juoksee todennäköisesti keulassa. Voittoon on hyvät mahdollisuudet, mutta sitä ei ole etukäteen kirkossa kuulutettu.

Haastaja: 5 Grainfield Emma runttasi Porissa kakkoseksi 2. ulkoa. Teivossa kuusivuotias juoksi kuolemanpaikalla ja runttasi väen väkisin ykköseksi. Grainfield Emma ei ole juoksunkulusta riippuvainen ja pystyy menestymään monenlaisella eri reissulla. Se on saanut pitkän tauon jälkeen neljä starttia alle ja kunto on tällä hetkellä vahvasti nousussa. Tamma on niin hyvällä mallilla, että se tekee mieli ottaa jokaiselle Toto5-kupongille mukaan.

Yllättäjät: Suosikkikaksikon jälkeen tulee väliä muihin. 2 Bello Ragazzo eteni Vermossa jo keulaan 2. ulkoa loppukurvissa, mutta laukkasi maalisuoran laussa. Viimeksi ruuna kiersi 2. ulkoa kakkoseksi. Starttiväli on venynyt pitkäksi. 10 Emil von Bentz käynnistelee koneitaan paussin jälkeen. Viimeksi ruuna nappasi kolmossijan 2. ulkoa. 8 Clay Brickin lähtöpaikka on heikko. Viimeksi 4. ulkoa neljänneksi yltänyt ruuna tarvitsee hieman onneakin pystyäkseen menestymään. 6 Arctic Pastor on olemassaan tauluaan parempi menijä. Starttaaminen on ollut sen verran katkonaista, että se kuuluu mukaan lähinnä revityksiin.

Pelijakauma: Que Talin (66%) ja Grainfield Emman (23%) välinen ero on liian mittava. Bello Ragazzolla (2%) on pelipinnojaan paremmat mahdollisuudet voittoon.

Juoksunkulku: Que Tal pitää leikitellen johtopaikan hallussaan. Grainfield Emma tai Arctic Pastor tulee rinnalle.