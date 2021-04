Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 15.4.2021

Suosikki: Toto5-avauksen selkeä suosikki 8 Unique Creation aloittaa Suomessa ja Tapio Perttuselta. Ruuna aloitti vuoden Ruotsissa kahdella hienolla kirivoitolla. Viimeisimmässä kisassaan Åbyssä olemus ei ollut ihan samaa tasoa kuin niissä, mutta 15,0-vauhtinen kirikierros 3. ulkoa kolmanneksi oli kelpo esitys näihin vastustajiin verrattuna sekin. Hevosen arjessa on moni asia muuttunut ja kun rasitteena on vielä suljettu lähtörata, niin varmistaminen on paikallaan, vaikka 5-vuotias taitaa kyllä hevosena olla tähän kiistatta kovin.

Haastajat: 2 Queen of the World on nopea ja hyvä hevonen näihin sarjoihin. Tamma palaa pitkäksi venyneeltä sairastauolta ja se tuo tietysti arvoituksen, mutta viime syysykuussa hevonen pystyi voittamaan suoraan tauoltakin.

7 Easy Ri on ollut kahteen viimeiseen merkittävästi sijoitustaan parempi ja jatkaa kunnossa, vaikka tauluun on kopsahtanut huonoja numeroita. Mikkelissä tuli lähtölaukka ja viimeksi tamma jäi ykkösradalta kiihdytyksessä auttamatta hitaaksi, sekä hännille vaikeisiin asemiin. Kouvolan kakkosen tapainen kiri riittää tässä varmasti korkealle.

10 Ziggo K.A. on paljon riviään pystyvämpi hevonen ja vahvistuu tähän Raitalalla. Ori on saanut pitkän tauon jälkeen pari starttia kroppaan. Lappeessa jäi 2. sisältä paljon voimia käyttämättä.

Yllättäjät: 6 Hazella väläyttelee, mutta ihan viime esitykset eivät ole puhutelleet. 1 Chevy to the Levy on vaisun Suomen aloituksen jälkeen parantanut, vaikka se ei tuloksissa näy. Viimeksi jäi laukan jälkeen hieman jossiteltavaakin. Ykkösrata ja aktiivinen Iikka Nurmonen on mielenkiintoinen yhdistelmä. 16 Herzog Greenwood on tottunut tätä kovempaankin vastukseen, mutta kierrettävää toki riittää.

Pelijakauma: Suosikki Unique Creation (38 %) on hankala arvioitava monellakin tapaa, joten valitaan pelimielessä neutraali linja.

Juoksunkulku: Queen of the World on suosikki keulapaikalle.