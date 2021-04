Ravivihje: Toto65 Vermo 14.4.2021

Toto65-1 Suosikki: 3 Enzo Victory temppuili hieman talvella, mutta on saanut juonenpäästä kiinni viime kilpailuissaan. Alla on kaksi oikein hyvällä tyylillä tullutta keulavoittoa. Perjantaina Porin raskaissa olosuhteissa voitokas Mickan pystyi helposti kurissa ratkaisuhetkillä ja ykköstila tuli lopulta ylivoimatyyliin. Enzo Victory avaa reippaasti ja sai mainion lähtöpaikan, joten suosikin asema on perusteltu. Ohjastaja-valmentaja Antti Ala-Rantala uskoo 14-tulokseen, eikä pelkää, että hevonen suorittaisi epävarmasti. Alustavan pelijakauman kakkossuosikkina Enzo Victory on ideavarma-ainesta. Haastajat: 2 Fango Jett yritti viimeksi Derby-sarjassa avojaloin. Paha lähtölaukka pilasi pelin, mutta hevonen kulki sen jälkeen hyvin ja näytti, että kunto pitää. Lähtöpaikka on nyt paras mahdollinen ja Fango Jett pystyy tekemään itsekin juoksuaan. 8 Rarity Redillä on alla kaksi hienoa kirivoittoa. Varsinkin Porissa nousu ykköseksi kaukaa 8. ulkoa oli hienoa nähtävää. Kuntoa on siis ihan kärkeen, mutta lähtöpaikka voi tehdä mutkia matkaan. 11 Wood Lane on pystyvän maineessa ja väläytti osaamistaan viimeksi Jokimaalla. Se juoksi johtavan takana ja tuli 12-vauhtisessa lopetuksessa hyvin maaliin keulavoittaja Marlon Deen takana. Wood Lane vaikuttaa kuntoutuvan kohinalla, mutta lähtöpaikka laskee pelillistä mielenkiintoa. Yllättäjät: 7 Nashville Nancy ei ollut viimeksi pitkällä starttivälillä kovin terävä johtavan takaa lopussa, mutta voi olla nyt viikon välillä ja kevyemmissä olosuhteissa parempi. 4 Bobby Blue Frido on aloittanut ihan positiivisesti uusista käsistä. Juoksunkulku: Enzo Victory on todennäköisin keulahevonen. Nashville Nancy voi tehdä vauhtia alkuun sisäradalle pyrkiessään ja myös Montales on mahdollinen pakansekoittaja alussa. Pelijakauma: Enzo Victory (25%) on aliarvostettuna kärkirankkauksena varma-ainesta. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 3 Suuri: 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: 8 Eeti on voitokas huippuhevonen ja aina näiden lähtöjen suosikkeja. Niin nytkin, vaikka lähtöpaikka on huono ja alla pitkä starttiväli. Viime kilpailussaan Porissa Eeti hallitsi T75-lähtöä kärkipaikalta. Parilla edelliskerralla tauolta palatessaan Eeti ei ole ollut heti makeimmillaan, mutta toisaalta paussi on nyt verraten lyhyt. Ohjastaja-valmentaja Jouni Törmäsen mukaan hevosta ei ole päästy treenaamaan toivotulla tavalla viime aikoina, kun kelit ovat olleet hankalat. Se voi näkyä suorituksessa, tai olla näkymättä. Haastajat: 1 Tähtisekki hävisi Eetille viime kohtaamisessa selvästi, mutta on ollut sen jälkeen oikein hyvä. Perjantain välistartissa tuli vakuuttava voitto 3. ulkoa reilun kierroksen kirillä. Tähtisekki on hevonen, jota kesäbalanssi suosii, joten ori kuuluu lapuille suosikin tueksi. Vaikka Eeti oli niskan päällä talven kohtaamisisssa, muistissa on myös viime kesäinen yhteenotto, jossa Tähtisekki suorastaan lensi kirissä voittoon ohi Eetin. 10 Tahtova on voitokas hevonen ja juoksee alustavan ilmoituksen mukaan tämän kisan avojaloin. Ruunalla on alla ihan kohtuullinen loppuveto H.V. Tuurin voittamasta kovasta T75-lähdöstä. Kari Venäläinen ohjastaa tällä kertaa. Yllättäjät: 4 Vilju on kunnossa, mutta kesäkelit eivät suosi hevosta, joka kiihtyy hitaasti ja saa usein hankalan juoksun. Viimeksi Kartieria ja kumppaneita vastaan Vilju jyräsi kiritonnin kolmannella radalla 24,2-vauhtia. 2 Uljas Suomalaista ei aliarvioida nappisarjassa, vaikka alla on taukoa ja huippuvire tuskin heti käsillä. Orilla on saumat keulajuoksuun. Tapio Perttunen sanoo aina tallikommenteissa, että tallin taukohevoset eivät ole heti parhaimmillaan, mutta Hippoksen tilastojen mukaan hänen valmennettavansa ovat viime vuosina voittaneet paremmalla prosentilla tauolta kuin kaikissa kilpailuissa. 3 Myllyn Valtti on vaikea veikattava. Huippupäivänään se voisi vetää kisa alusta loppuun, mutta vire on täysi arvoitus, kun hevonen on juossut vuoden kilpailutauon jälkeen vain koelähdön ja yhden lähtölaukkaan pilaantuneen kisan. Teemu Okkolin ajeli viimeksi hylkäyksen jälkeen maaliin porukan perällä, joten ainakin ruuna sai kovan hiitin alle. Juoksunkulku: Uljas Suomalainen, Myllyn Valtti ja 7 Ypäjä Jallu avaavat kovaa. Ensin mainittu vaikuttaa todennäköisemmältä keulahevoselta. Eetin selkä kelvannee matkalla, varsinkin jos alun rynnistys on mennyt pitkäksi. Pelijakauma: Tähtisekki (29%) ja Uljas Suomalainen (4%) ovat edullisia merkkejä. Tähtisekki on jopa ideavarma-ainesta tauolta lievänä kysymysmerkkinä palaavaa Eetiä (34%) vastaan. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 8, 1, 10 Suuri: 8, 1, 10, 4, 2

Toto65-3 Suosikki: 5 Chestnut Sala on illan T65-pankki. Voitokas 4-vuotias hakee jo kuudetta peräkkäistä ykköstilaa. Ruuna on hallinnut viime kilpailujaan keulapaikalta niin ilmavaan tyyliin, että sarjat eivät nouse vastaan lähiaikoina. Suursuosikin selkä kelpaa nytkin kaikille vastustajille, joten vain voittoa odotetaan. Haastajat: 7 Jacques Hyneman on myös tavallista lahjakkaampi nousukas ja onnistunut voittamaan suosikin tavoin jo neljästi tällä kaudella. Viimeksi Vermossa ruuna kiihtyi epävarmasti, mutta haki askelilleen selvittyään kärkipaikan 3 Royal Datelta. Royal Date haastoi lopussa hyvin, mutta ohi ei ollut asiaa. Samassa lähdössä 3. sisällä matkasi 10 Federal Death, joka ei pysynyt Royal Daten puserossa lopussa. Sille haetaan alustavan ilmoituksen mukaan nyt uutta vaihdetta kenkien riisumisesta. Yllättäjät: 2 Jenny F.Boko jäi Suomen-debyytissään kuolemanpaikalle 1100 metriä ennen maalia ja oli ihan positiivinen. Tamma vaikuttaa hevoselta, joka on vielä parempi nopeissa olosuhteissa. Alustavan ilmoituksen mukaan siltä riisutaan tänään kaikki kengät pois. 4 My Radio Gaga sai vetää rauhassa viimeksi, mutta ei pystynyt vastaamaan kahden takamatkalaisen loppuvetoon. Ruuna ei ole ollut viime aikoina ihan yhtä vakuuttava kuin alkutalven voittoputkensa aikaan. Juoksunkulku: Chestnut Sala hakee keulat ja saa Jacques Hynemanin rinnalleen. Pelijakauma: Chestnut Sala (69%) on ansainnut kovan kannatuksensa. Jos sitä varmistelee, kannattaa huomioida myös pelaamaton Jenny F.Boko (1%). IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto65-4 Suosikki: 2 Mr Big Money voitti suoraan tauolta Teivossa viime viikolla. Se nousi 4. ulkoa kiriin 900 metriä ennen maalia ja kiersi muut vakuuttavasti. Ruuna voi parantaa startin saatuaan ja sai maukkaat lähtöasemat, joten se nostetaan rankingin kärkeen. Suosikin asema on kuitenkin hyvin niukka, sillä tasokas lähtö suorastaan pursuaa potentiaalisia voittajakandidaatteja. Haastajat: 5 Marlon Deellä on alla kolmen voiton putki. Kaksi tuoreinta voittoa tuli keulapaikalta, mihin ruuna varmasti tähtää nytkin. Ari Moilanen ohjastaa tällä kertaa, kun Antti Teivainen jatkaa 8 El Houdinin rattailla. El Houdinin voittoputki katkesi viimeksi, vaikka ruuna meni ennätyksensä johtaneen 9 Crazemanin rinnalta. Juoksusta tulee nytkin vaativa ulkoradalta ja vastusta piisaa, joten El Houdini on enää haastaja. Melko pelaamaton 4 Another Trial nostetaan ideahevoseksi haastajien joukkoon. Se kiri hyvin sisäradalta kovassa lopetuksessa viimeksi ja hävisi vain The Next One U.S:lle. Tallitietojen mukaan hevonen voi olla nyt vielä parempi. Yllättäjät: 12 Combatant Motion ja 11 Tzubodai ovat kovakirisiä huippuhevosia sarjoihinsa ja pystyvät rankaisemaan lopussa, jos kenttä kääntyy. Lähtöpaikat kuitenkin pudottavat yllättäjien osastoon. Combatant Motionilla on alla tykkikiri Pimara cupin finaalista. Tzubodai puolestaan selvisi GLi GP:n finaalissa korotetuille rahoille, vaikka laukkasi lyhyesti sekä alussa että lopussa kesken kirin. 10 Wild Action päti talvella voimillaan. Nyt saadaan osviittaa, miten melko laukkaherkkä hevonen onnistuu nopeilla kesäradoilla. Tallitietojen mukaan paras terä ei ehkä ole käsillä suoraan tauolta. Kirikykyinen 6 Amorcito on jatkuvasti riviään parempi ja voittaakin vielä, kun juoksu oikein onnistuu. Juoksunkulku: Marlon Dee hakee keulat Neve Di Giolta. Pelijakauma: Another Trial (5%) on lähdön paras rasti. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 2, 5, 8, 4 Suuri: 2, 5, 8, 4, 12, 11, 9, 10, 6

Toto65-5 Suosikki: 4 Redemption starttaa kaksi kanuunajuoksua alla. Jokimaalla toissa kerralla syntyi hirmuaika kovaa vetäneen kärjen tuntumasta. Viimeksi Vermossa Redemption teki työt kirissä kolmannella radalla ilman vetoapua, mutta oli silti omaa luokkaansa. Valmentaja Kimmo Ahola sanoi viime viikolla voiton jälkeen, että ilman kenkiä juostessaan hevonen on sen verran epävarma, että kiihdytykseen ei voi ladata. Jossain kohtaa pelkän kirin varaan heittäytyminen voi kostautua kun vastus kovenee koko ajan, mutta tänään tilannetta helpottaa, kun kovimmaksi vastustajaksi kaavailtu Bismarck Comey jäi pois. Haastajat: 1 Casimir Tof starttaa revanssimielellä. Ruuna jäi viime keskiviikkona Redemptionin voittamassa lähdössä umpisäkkiin johtaneen 2 Hudson Webin taakse. Iikka Nurmonen ohjastaa tällä kertaa. 7 Stonecapes Picasso sai viimeksi hyvän reissun johtavan takana ja löi sarjojensa parhaimmistoon kuuluvat Mark Moren sekä Look Completen. Nopea avaaja voi päästä ulkoakin taas hyviin asemiin. Yllättäjät: 11 M.T.Master Don on voitokas luokkahevonen, joka kuuluu

Toto65-6 Suosikki: 4 Leemark's Ghost pärjää jatkuvasti ja nousee sarjoissa. Alla on vakuuttava keulavoitto Turusta tätä helpommasta lähdöstä. Nopea ruuna varmasti tähtää taas keulaan, mutta se ei ole yksinkertainen tehtävä, kun 3 Kiss Of Judas lähtee sisäpuolelta kovaa ja ulkopuolelta tuulennopea 7 Promptus ladannee starttiin. Leemark's Ghost osaa olla hyvä myös selkäjuoksulla, joten se on suosikki, mutta ei alustavan kannatuksensa veroinen pelipohja. Haastajat: 9 Blade Runner D.K. on suorittanut lupaavasti talvitauon jälkeen. Tänään ruunalta riisutaan alustavan ilmoituksen mukaan kaikki kengät pois. Viimeksi tasokkaassa GLi GP:n finaalissa se pääsi kirimään sisäratajuoksun jälkeen vapaasti vain viimeisen satasen, mutta selvisi neljänneksi, kun ympäriltä laukkailtiin ratkaisuhetkillä. Blade Runner D.K:n edellä Teivossa matkasi ja myös maaliin tuli Kiss Of Judas, joka vaikuttaa nousukuntoiselta. Edellä mainittu Promptus pystyy siis avaamaan oikein tosi kovaa. Hevoselta odotettiin viimeksi GLi GP:n finaalissa paljon kun kenkiä päästiin riisumaan pois, mutta ruuna jäi pussiin kirivaiheessa ja laukkasi loppukaarteessa 2. ulkona. Yllättäjät: 6 Samvais on ikäluokkatason kyky ja Tuomas Korvenojan hevoset ovat juuri nyt erittäin kovassa tallikunnossa. Viimeksi juoksusta tuli vaikea eikä samvais saanut otetta johtaneesta Kiss Of Judasista, mutta uskomme orin parantavan nyt, kun kenkiä päästään riisumaan pois. 11 O.P. Roc toivoo takarivistä kovaa avausta ja kentän kääntymistä. Silloin hyvä kirihevonen olisi vahvoilla. Viimeksi se kulki 3. ulkoa viimeiset 700 metriä 12,9-kyytiä ja ehti kolmanneksi, kun sisärata veti lopussa. 12 Ucciolta riisuttiin sittenkin kengät viimeksi ja hevonen kiitti kirimällä yllätysvoittoon. Arpa rankaisi huonolla lähtöpaikalla, mistä ruuna jää edelleen ison yllättäjän rooliin. Juoksunkulku: Kiss Of Judas, Leemark's Ghost ja Promptus ottavat yhteen heti kiihdytyksessä. Promptus lähtee hyvänä päivänään niin kovaa, että riistää keulat. Ylivauhtinen juoksu ei yllättäisi. Pelijakauma: Alustavaa pelijakaumaa tasaisempi koitos. Samvais (5%) varsinkin on liian unohdettu. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 4, 9, 3, 7, 6, 11 Suuri: 4, 9, 3, 7, 6, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

