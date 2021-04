Ravivihje: Toto5 Teivo 13.4.2021

Suosikki: 2 Nu Del on viime kisoissaan osoittanut voitontahtonsa. Seinäjoella ruuna kiersi kuolemanpaikalle ja runttasi väen väkisin ykköseksi maalisuoralla. Viimeksi viisivuotias pääsi keulaan, mutta voitto tuli kaikkea muuta kuin haukottelemalla. Voittotulos oli uusi ennätys. Nu Del on nopea avaaja, joka tähtää huippupaikalta koko matkan johtoon.

Haastajat: 7 Next Hope ei ole helppo vastus suosikillekaan. Vermossa upeasti 4. ulkoa kakkoseksi kirinyt tamma otti Teivossa voiton vakuuttavasti kuolemanpaikalta. Paremmista asemista Next Hopen voitonmahdollisuudet eivät olisi olleet merkittävästi huonommat kuin Nu Delillä. Näistä asemista Nu Delillä on etu puolellaan. 1 Credit To Dream ehti Teivossa 3. sisältä kakkoseksi. Lahdessa se matkasi 4. ulkona ja lähti kiriin viimeisellä takasuoralla, muttei pystynyt puristamaan kärkimatsiin. Tällä kertaa lähtöpaikka on maukas.

Yllättäjät: 10 Unbounded Stride taipui viimeksi kuolemasta. Tätä ennen ruuna nousi 7. ulkoa mukaan totomatsiin. Tehtävä on tasokas, mutta ruuna on yksi mahdollisista. 9 Gyro Gearloose kamppaili Teivossa voitosta ja joutui lopulta tyytymään kolmanteen sijaan. Vermossa ruuna nousi viimeisellä takasuoralla 3. sisältä 2. ulos ja oli tilaa saatuaan tasainen. 4 The Revenant taipui viimeksi keulasta, kun alkumatkalla mentiin ylivauhtia. Tällä kertaa starttiväli on pitkähkö. 12 Touch Me Too alisuoritti viimeksi 2. ulkoa. Tätä ennen tamma nousi 5. ulkoa ykköseksi saatuaan kirissä hyvää vetoapua.

Pelijakauma: Next Hope (15%) on loistoruksi.

Juoksunkulku: Nu Del avaa johtoon ja saa Credit To Dreamin tai The Revenantin taakseen.