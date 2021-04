Ravivihje: Toto5 Joensuu 12.4.2021

Suosikki: Neljäs Toto5-kohde on paperilla aika sekava, varsinkin kun parhaat hevoset ovat onnettomilla paikoilla. 7 Demon A.F. on lähdön kapasiteeltiltaan paras hevonen, mutta alla on pitkä tauko ja ruuna osaa olla pahimmillaan hyvinkin epävarma. Kokeessa suosikki painui kierros jäljellä johtavan rinnalta piikkipaikalle ja tuli kirilenkin vakaalla tyylillä 17,5-paikkeille. Kyseessä ei ole kovinkaan luotettava menijä, mutta kyvyt riittävät voittoon suoraan tauoltakin, jos ravi maistuu.

Haastajat: 8 Easy Lover on puolestaan oikein varma suorittaja ja hienossa vireessä. Ruuna kiersi viimeksi matkalla johtavan rinnalle ja kamppaili 13-lopetuksessa mukavasti totoon. Lähtöpaikka on haastava, mutta haastaja on osoittanut pystyvänsä haalarihommiin.

12 Minbrisk otti edellisellä Joensuun vierailulla kirivoiton 5. ulkoa ja jäi viimeksi paljon voimia tallella pussiin 2. sisälle. Ruunan taso heittelee, mutta kapasiteetin yläkategoria riittäisi tässä näistäkin asemista kärkikamppailuun.

9 Bongo innostui viime kauden lopulla kovaan menoon jenkkikärryillä ja saa ne heti kausiavauksessa taakseen. Hevonen oli tauolla, kun hokkikelit eivät passaa. Valmentaja on pitkältä tauolta odotuksissaan aika maltillinen, sillä alla ei ole ratahiittejä.

Yllättäjät: 5 Real Knight on rastin arvoinen yllättäjä. Ruuna aloitti kauden kahdella hyvällä kirillä ja oli viimeksikin toivottomista asemista sijoitustaan parempi. 10 Jontte Junior on kirinyt parissa viimeisessä haastavista asemista positiivisesti. Takakengättömyys saattaisi olla hevoselle ihan jonkinlainenkin plussa. 11 Boulder Illusion hävisi suosikille kokeessa selvästi, mutta on varmastikin kilpailuvauhtinen suoritus alla terävämpi.

Pelijakauma: Real Knight (2 %) on kiehtova yllättäjä. Minbrisk (23 %) kurjalta paikalta ja Bongo (15 %) tauolta sekä takarivistä tuntuvat yliarvostetuilta.

Juoksunkulku: Penelope Dahlia on aika tasaisesti kiihdyttävän eturivin paras lähtijä. Demon A.F:llä ja Easy Loverilla on huonoilta paikoiltakin mahdollisuus päästä asemiin, mikäli niiden ohjastajilla on alussa haluja satsata.