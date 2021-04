Ravivihje: Toto5 Ylivieska 11.4.2021

Suosikki: 5 Fancy Creek on tehnyt hyviä kirejä ja lähtöpaikka koheni kun sisäpuolelta jäi kaksi vastustajaa pois, joten kärkirankkaus on perusteltu. Oulussa toissa kerralla tamma hyökkäsi 4. ulkoa 750 metriä ennen maalia ja kiri lennokkaasti neljännen radan kautta ykköseksi 14-vauhtisessa lopetuksessa. Viimeksi Kaustisella Fancy Creek matkasi sisäradalla, nousi ulommas kirikierroksen alkupuolella ja spurttasi taas hyvin loppua. Vain kova Father Christmas jäi ohittamatta. Fancy Creek on sitkistynyt hieman, mutta vaatinee voittaakseen silti edelleen hyvän selkäjuoksun.

Haastajat: 3 Taj One huilasi hokkikelit ja palaa nyt radoille. Kyseessä on pystyvä hevonen tähän sakkiin ja se huomioidaan, vaikka huippukunto tuskin on käsillä suoraan tauolta. Ruunalla on saumat keulajuoksuun. 12 Nandino Ås debytoi Suomessa toissa lauantaina tasokkaassa Callela Lincolnin voittamassa kilvassa. Se matkasi neljäntenä sisäradalla ja kiri ihan hyvin rahoille kärjen lopettaessa 11,5-vauhdilla. 8 Enter Mayweather juoksi viimeksi pitkällä matkalla suurimman osan matkasta johtavan rinnalla ja oli oikein hyvä kolmas. Tämä vaikuttaa astetta helpommalta tehtävältä vastuksen puolesta, matkaa tosin saisi ruunan kannalta olla enemmänkin.

Yllättäjät: 6 Tesslove on asiallinen yllätyshaku. Tamma kesti yllättävän hyvin aktiivisen ajon viimeksi ihan tasokkaassa Julienne Canen voittamassa kilvassa. Se nousi hänniltä kiriin jo 1200 metriä ennen maalia ja eteni johtavan rinnalle, mistä kesti kolmanneksi. Tessloven viime kaudesta tuli välivuosi, mutta se voi olla löytämässä taas saman vireen kuin toissa kaudella ikäluokkalähdöissä nähtiin. Silloin kyseessä olisi pärjäävä hevonen näihin sarjoihin. 13 Vanilla Price on kokeillut rahkeitaan lauantailähdöissä. Viime viikolla Kaustisella se oli ihan hyväksyttävä takapareista. 14 Lord Of Tooma löi Torniossa asiallisia hevosia 2. ulkoa 550 metrin kirillä. Vimeksi se jäi 3. sisältä pussiin lähdössä, jota vei keulassa kovaa 16 Alfas Finance.

Juoksunkulku: Taj One vaikuttaa nopeimmalta paalun pelihevosista, joten veikataan sitä keulahevoseksi.

Pelijakauma: Enter Mayweather (8%) on selkeästi aliarvostettu alustavassa T5-pelijakaumassa. Fancy Creekin (42%) kannatus on noussut liian korkealle.