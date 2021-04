Ravivihje: Toto75 Lahti 10.4.2021 – 75000 euroa ekstraa

Toto75-1 Suosikki: Huonoon kuntoon tulosrivistönsä saaneen 2 Com Miltonin on korkea aika paikata mainettaan. Hevosen vire ei ole hävinnyt mihinkään, ja se kohtaa tällä kertaa oikein sopivan vastuksen viime lähtöihinsä verrattuna. Ruuna tuli Kouvolan Kavioliigan kovassa lopetuksessa 3. sisältä pussissa maaliin ja kompuroi viimeksi Teivon vastaavassa kilpailuissa kengittä omia aikojaan laukalle loppukaarteessa takajoukossa. Nyt sillä on sauma päästä jopa piikkipaikalle. Haastajat: 3 Real Red petrannut menoaan viime kuukausina ja voittanut Teivon pussitusjuoksunsa jälkeen viime lähtönsä helposti keulasta. Tamman vastus kovenee Lahdessa selvästi, mutta sille on kyllä jäänyt vielä parantamisen varaa. Real Redin valttikortti on huikeaksi kehittynyt lähtönopeus. 6 Matter Of Fact on tehnyt oikein positiiviset juoksut talvitaukonsa jälkeen. Viimeksi se nousi maalisuoran alussa 2. sisältä kiriin 3. radalle ja saavutti loppumetreillä keulasta voittanutta Real Rediä. 7 Captain Morgan on ollut loukkaantumistaukonsa jälkeen asiallinen. Se on saanut molemmissa juoksuissaan huippureissun keulahevosen perässä, mistä on seuraillut maksimaaliselle totosijalle. Koska pitkään syrjässä olleella hevosella on nyt sen kuuluisen kolmannen startin vuoro, se voi päästä jo voitonmakuun, jos vähän vielä petraa viime kuun juoksuistaan. 1 Sahara Sandstorm on ollut viime kilpailuissaan hiukan tasapaksu sitä vastaan olleet matkavauhditkin huomioiden. Koska tasaisen avaaja vaatii ykkösradalta myös paljon tuuria, se ei ole pelihevosiamme.



9 Roberto Diver oli sairas helmikuun Kuopion kilpailuissaan, mutta voitti seuraavat juoksunsa mielipaikaltaan piikistä, kun oli taas terve. Viimeksi se oli toisten takana sen sijaan perin haluton. Koska huippuavaaja joutuu nytkin lähtemään takarivistä, senkin voitto yllättäisi aika lailla. Yllättäjät: 4 Orlando Knick ei ole ollut aivan pontevimmillaan. Se antoi toissa kerralla T75:ssä lopussa selvästi periksi keulasta ja tuli viimeksi iltaraveissa samalta paikalta peesistään iskeneen Shotproofin ohittamaksi ratkaisumetreillä. Ruunan kyvyt riittäisivät jopa voittoon asti. 5 Boulder Luke on jäänyt viime kilpailuissaan pussiin keulahevosen taakse, ja sen otteita kannattaa ainakin seurata. Pelijakauma: Com Miltonin kuuluisi olla suosikki Real Redin sijaan ja siinä on ideavarman ainekset. Juoksunkulku: Luvassa tulinen kiihdytys, sillä radoilla 2-5 ja 7 on kovat avaajat. Real Red on luultavasti lauman ripein ja se päästää korkeintaan Com Miltonin tai Captain Morganin suosiolla eteensä vetotöihin. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-2 Suosikki: Tyylikkäillä voitoilla Suomessa aloittanut jenkki 2 The Next One US on kierroksen suurimpia suosikkeja ja selkeä varmakandidaatti loistoasemista tammalähdössä. Hevonen sai herkutella ensin Porissa reipasta tahtia viilettäneen keulahevosen kannoilla, mistä leiskautti maalisuoralla kevyesti voittoon. Viimeksi se vastasi itse vetotöistä ja voitti myös leikitellen. Vaikka matka pitenee 2140 metriin, sillä ei luulisi olevan vaikutusta kovaluokkaiselle menijälle ainakaan vielä tällä tasolla. Koko matkan keulasoolo kutsuu tammaa Lahdessakin. Haastajat: Jos suursuosikkia haluaa väkisin varmistella, vaihtoehtoja riittää. 6 Pica-Pica Oak ei saanut viimeksi kuolemanpaikalta otetta Delightful Momentista, mutta kiritti tätä hyvin ja jätti muun joukon kauas taakseen. Jatkuvasti hyviä juoksuja tekevä rehti menijä on kakkossuosikkimme. 5 African Queen alkoi talvella petrata kilpailujen myötä ja voitti viimeksi jopa Vermon Talvicupin finaalin, vaikka joutui taivaltamaan käytännössä koko matkan 2. radalla ilman vetoapua. Ideoita varmistuslapuille: 1 Melinda Ses ei ole pärjännyt viime kilpailuissaan, mutta nyt sille on luvassa huippureissu sisäradalla luultavasti suosikin imussa. Loppuvuoden starteissaan vakuuttanut tamma tuli viime juoksuunsa tauolta ja parantaa varmasti täksi kerraksi. Ikäluokkakilpailuissa viime kaudella juossut 9 Adanna on esittänyt mukavaa virettä alkukauden starteissaan ja voi kiriä totosijataistoon mielenkiintoiselta lähtöpaikaltaan. 10 Coldspring jäi kolme kilpailua sitten sisäratareissulla voimissaan pussiin ja eteni viimeksi 3. ulkoa 800 metrin kirillä niin tyylikkäästi selvään voittoon, että sekin voi pystyä nousemaan totosijamatsiin takarivistäkin. 7 Want To Wheels sai vetää toissa kerralla keulassa hiljaa ja piti leikitellen vastustajat takanaan 12,0-lopetuksessa. Se kulki myös viime lauantaina mukavasti 1. takasuoran laukkansa jälkeen. 4 Magnifique Elise kiskaisi Talvicupissa 2. sisältä johtoon viimeisen takasuoran alussa, muttei pystynyt pitämään paikkaansa perille African Queeniä vastaan. Nopean avaaja voi saada nytkin tarkan sisäratareissun. 3 Nutcraker kiri samassa Talvicupin finaalissa 6. sisältä pirteästi kolmanneksi kärkikaksikon tuntumaan. Pelijakauma: The Next One US:n suosikkiasema voisi olla suurempikin. African Queenia on rastittu roimasti liikaa ja Melinda Ses on alipelatuin. Juoksunkulku: Melinda Ses vastaa keulasta hyvin, mutta sille kelpaa suursuosikin selkä vetoavuksi IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-3 Suosikki: 11 Hetviinan kauden kolmas startti toi jo voiton. Vermossa liukkaasti pakilta matkaan päässyt hevonen iski ylivauhtisessa juoksussa 2. ulkoa kiriin 900 metriä ennen maalia, porhalsi kärkeen takasuoran lopulla ja piti varmasti pintansa, vaikka kangistui jo vähän loppumetreillä. Edes huono lähtöpaikka ei vie nousuvireiseltä huipputammalta suosikin viittaa. Haastajat: 7 R.R. Valssitar nousi alkuvuonna kilpailujen myötä oivaan vireeseen. Se on tehnyt Lahden keulavoittonsa jälkeen hyvät juoksut myös huipputammojen lähdöissä. Hevonen pujotteli Kuopiossa hänniltä maalisuoralla mukavasti kolmanneksi ja kiri viimeksi Vermossa kaukaa oikein hyvin kakkoseksi lähimmäksi Hetvinaa. Hyvälle avaajalle on annettava voittosauma. Jos 1 Marmardu välttää laukan ja pussituksen ykkösradalta, sillä on yllätyssauma. Tamman kyvyt ovat olleet tiedossa koko uran, mutta parhaaseen suomenhevosen ikään tullut hevonen on nyt myös konkreettisesti näyttänyt ne. Marmardu jäi komean Jyväskylän kirivoittonsa jälkeen Mikkelissä kolmanneksi, koska oli liian pitkään pussissa sisäradalla. Viimeksi se laukkasi vastaavassa tammalähdössä viimeisen takasuoran alussa hyvävoimaisena kuolemanpaikalta ja olisi ravatessaan voinut hyvinkin voittaa. Huimasti viime kaudella tammojen kovimmissa lähdöissä venynyt ja kuningatarkisassa kolmanneksi sijoittunut 8 Aurotar on saanut talvitreenin jälkeen yhden startin alleen. Se piti H.V. Tuurin voittamassa juoksussa 3. sisältä asiallisesti vauhtinsa, kun sai tilaa maalisuoralla. Kilpaiulu vei vauhdikasta tammaa varmasti eteenpäin ja se kuuluu ainakin revityslapuille mukaan. 10 Elias Juonetar kirmasi Kuopion tammalähdössä huippureissun jälkeen loppukirissä omille teilleen, kun monet sen kovimmista vastustajista laukkasivat. Seuraavaksi se jäi Vermon tammalähdössä takamatkalta kauas kärjestä, mitä lopetti kohtalaisesti pysymättä kuitenkaan edessään juosseen R.R. Valssittaren tahdissa loppuun asti. Viimeksi tamma otti kevyemmässä sakissa pienen laukan lähtösuoran päässä ja kiri lopussa 3. ulkoa kärkitaistoon kolmossijalle Yllättäjä: Tauolta tuleva 4 Tähtituula oli oikein hyvä joulun alla Vermon voitossaan, mutta saamattomampi sen jälkeen pari kertaa ennen kuin jäi poisjäännin myötä sairauspaussille. Hyvän reissun saavaan tammaan kannattaa suhtautua heti vakavasti, vaikka valmentaja varoittelee sen vaativan startteja alleen. Pelijakauma: Hetviina on turhan suuri suosikki ja myös Marmardu on ylipelattu. Tähtituula ja R.R. Valssitar ovat selvästi aliarvostettuja. Juoksunkulku: Radoilta 4, 7 ja 8 avataan liukkaasti. R.R. Valssitar vastaa vetotöistä IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 11, 7, 1, 8, 4 Suuri: 11, 7, 1, 8, 4, 10

Toto75-4 Suosikki: Voittoputken ketsuppi-ilmiöllä auki saanut 11 Way To Go joutuu lähtöpaikkansa takia ehkä vielä enemmän haalarihommiin kuin normaalisti. Monipuolinen ruuna on totisesti näyttänyt pystyvänsä työntekoon eikä paikka vie siltä suosikin asemaa keskipitkällä matkalla. Viimeksi hevonen oli etenemässä upealla kirillä omille teilleen, kunnes säikäytti laukalla maalisuoran alussa. Way To Go kokosi ajoissa askeleensa ja jatkoi varmaan voittoon. Haastajat: Välillä voitosta voittoon kulkeneen 3 Mark Moren putki katkesi pitkäperjantaina kauden avausstartissa, mutta ei hevosen huonoutta. Se nousi pienessä lähdössä 800 metriä ennen maalia 2. ulos, mistä kiri hyvällä ajalla kakkoseksi ohi johtaneen Look Completen. Voiton vei todellisen nappijuoksun jälkeen Stonecapes Picasso. Mark More saa ainakin alussa keulat, mutta 2640 metriä ei ole ehkä sen bravuurimatka. Lähdön mielenkiintoisin seurattava on Ruotsissa hyvin menestynyt 10 No Limit Royalty, joka aloittaa Suomessa uusissa käsissä. Matka sopii vahvansorttiselle ruunalle, ja kun valmentajakommentitkin siitä ovat hyvin positiiviset, sen menestys ei yllättäisi lainkaan viiden kuukauden paussiltakaan. 5 Frankenstein AM:n tulosrivi on muuttunut heikommaksi kuin sen kyvyt edellyttävät. Treenitauolta tuleva ruuna ei ole välttämättä heti aivan herkimmällään, mutta sitä voi harkita revityksiin melko positiivisten tallikommenttien jälkeen. Heikoista lähtöpaikoista monesti kärsineen 2 Benobi Zetin arpatuuri on kääntynyt. Hevonen ei ollut kyllä viimeksi aivan pontevimmillaan, kun ei ehtinyt 2. ulkoa ohi keulassa rajua ylivauhtia vetäneestä Wonder Womanista. Yllättäjät: 9 He Is Felix kulki toissa kerralla väkevästi kahden laukan kera ja kiri viimeksi 3. ulkoa lähimmäksi tallikaveriaan Bismarck Comerya, joka sai tehdä piikissä täysin oman juoksunsa. 4 Quick Diablon huippuvire on löytymässä starttien myötä. Se rutisti toissa kerralla kuolemanpaikalta sisukkaasti voittoon ja oli viimeksi samalta paikalta myös ihan rehti kakkonen. Tulosriviään vaarallisempana jatkuvasti kilpaillut 1 Langen's Airborne kärkkyy loistopaikalta suuryllätystä sopivalla matkalla. Hyvin matkaan pääsevä ruuna jäi keskiviikon välistartissaan voimissaan pussiin. Derby-finalisti 8 Quickatore avasi kautensa kurakelillä tasapaksulla juoksulla 3. sisältä, mutta on varmasti kesäradalla jo terävämpi, mitä siltä totisesti vaaditaankin heikolta lähtöpaikalta. Pelijakauma: Mark Moren suosikkiaseman Way To Go:ta vastaan voi ky

Toto75-5 Suosikki: Lauantain suurimmat setelit on jaossa kylmäveristen Suomen Cupissa, jonka voittaja kuittaa 15000 euron potin. Suosikkina starttaa talven huippulähdöissä upeasti pärjännyt ja Kavioliigassa kolmannella sijalla oleva 15 Morison, vaikka se ei ole voittanut viime kilpailujaan. Välillä jopa hyvin ravivarmasti kulkenut ruuna on taas sortunut laukkailemaan. Morisonin vire on kyllä säilynyt kovana, sillä se kulki viime perjantain karsintalähdössä hurjasti 1. takasuoran laukkansa jälkeen ja ehti kakkossijalle shokkivoittoon tarkalla sisäratareissulla juosseen 5 Suviruusulin tuntumaan. Haastajat: 12 Karlo on voittanut alkuvuoden viidestä startistaan vakuuttavalla tyylillä kolme. Ruuna oli myös viimeksi erinomainen, vaikka sen voittokulku katkesi. Se kiersi viimeiset 1500 metriä 3. rataa pitkin ilman vetoapua merkityksettömän pikkulaukan kera ja sinnitteli hyvin perille asti. Tuloksena oli voimapesän uusi ennätys. Myös Kavioliigaa ylivoimaisesti johtava 16 Pyörylän Paroni on tavoittelemassa Suomen Cupin voittoa 40 metrin pakilta. Toissa kerralla hirmuisen Lissun Eerikin jälkeen kakkoseksi kirineellä ruunalla ajettiin perjantaina slalomia selästä selkään ja se lopetti maalisuoralla asiallisesti kolmanneksi samaan rintamaan Suviruusulin ja Morisonin kanssa. Kolme kilpailua sitten 2. ulkoa voittoon kirineen ja seuraavalla kerralla niukkaan voittoon keulasta pitäneen 8 Mustamanin pitää vielä petrata, mikäli ottelee kärkisijoista näin kovassa lähdössä. Se voi hyvin tehdäkin sen kesäkelillä. 14 Raggarin kyvyt riittäisivät pitkälle, mutta sen juoksut pitkän tauon jälkeen ovat jättäneet paljon toivomisen varaa. Se antoi viimeksi Valkeala-ajossa pahasti periksi 2. ulkoa. Vaikka ylempänä mainittu Suviruusuli on petrannut hurjasti viime startteihinsa, sen voitto finaalissa tulisi silti liki yhtä isona paukkuna kuin karsinnassa. Yllättäjät: Jatkuvasti kehittyneen 10 Tuuskasen pitkä tolppaputki katkesi viime perjantain karsintalähdössä, jossa se otti todella pahan lähtölaukan. Ruuna on ollut monipuolinen ja menestynyt kaikenlaisilla juoksuilla. 9 Hissun Turbo voitti Kuopiossa ajetun karsintalähdön lopulta ylivoimaisesti kuolemanpaikkajuoksulla, mutta juuttui viimeksi pussiin ja laukkasi vielä lopussa täysissä voimissa rintaman takana. Talvella yllättävästi laukkaillut 6 Hissun Poju voitti välillä kahdesti peräkkäin sopivan lähdön, kunnes sortui viime kilpailussaan taas väärälle askellajille. Ori kulki pahan alkulaukkansa jälkeen kiitettävästi. Pelijakauma: Karlo on alipelattu ja Mustamania ja Raggaria on rastittu liikaa. Juoksunkulku: Arkenttiina ja Kruunun Prinssi pyrkivät alkumatkalla johtoon. Karlo ja Morison eivät jää aikailemaan takajoukkoon, vaan luottavat voimiinsa. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 15, 12, 16, 8, 10, 9, 6 Suuri: 15, 12, 16, 8, 10, 9, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Lämminveristen Kavioliiga on yksi Lahden huippuravien kohokohdista. Lisäväriä siihen tuo Tuomas Korvenojan talliin palannut 1 Lewis Ale, jonka muutto Ruotsiin ei tuonut toivottua tulosta. Ikäluokkalähdöissä hurjaa jälkeä tehnyt hevonen pystyy varmasti kelpo suoritukseen kahdeksan kuukauden tauoltakin, mutta 5 Le Gros Billin ja kumppanien lyöminen on siltä ehkä vielä liikaa vaadittu. Suosikki: Ylempänä mainittu Le Gros Bill on aloittanut tämän kauden niin vakuuttavasti, että on itseoikeutettu suosikki. Kuopion voitto tuli rataolosuhteiden takia vielä rutiininomaisella suorituksella, mutta Tampereen keulavoitossaan ori oli jo huippuhyvä. Jos räväkkä lähtijä pääsee taas piikkiin, se on tuskin lyötävissä, mutta nopeidden haastajien ulkopuolelta keulojen saaminen ei ole aivan kirkossa kuulutettua. Haastajat: Rankkaamme Lewis Alen edelle myös 2 Grainfield Aidenin ja 4 Hotshot Lucan, jotka ovat saaneet Le Gros Billin tavoin kutsun viikkoa myöhemmin ravattavaan Seinäjoki Raceen. Pirkkalan panssarivaunu Grainfield Aiden revitti Teivossa takarivistä Le Gros Billin kupeelle kuolemanpaikalle, mistä sinnitteli viidenneksi. Viime lauantain Kavioliigassa se oli omaa luokkaansa mielipaikaltaan keulasta, jonne sillä varmasti vimmatusti yritetään Lahdessakin. Myös keulapaikalle mielivä Hotshot Luca on löytämässä starttien myötä huippuvireensä. Se ei antanut toissa kerralla keulajuoksulla mitään mahdollisuuksia rinnallaan taivaltaneelle Grainfield Aidenille. Viimeksi ori ei hyvästä yrityksestään huolimatta pystynyt vastaamaan Grainfield Aidenille aivan loppuun asti saatuaan raskaamman juoksun tämän edessä kuolemanpaikalla. 3 Jack Vader on tullut hyvin mukaan Kavioliiga-lähtöihin. Se sinnitteli ensin Kouvolassa keulasta hyvin kolmanneksi ja kiri viimeksi Teivossa 4. ulkoa mallikkaasti neljänneksi. Ruuna kiihdyttää hyvältä paikaltaan ärhäkästi ja voi nytkin venyä hyvälle sijalle huippureissulla. 9 Ricocone kiri viikko sitten Seinäjoella 3. ulkoa hyvin lähimmäksi Grainfield Aideniä. Piristynyt 7 Ubertino Grif lopetti puolestaan Tampereen Kavioliigassa 3. sisältä mukavasti kakkossijan tuntumaan. Molemmat joutuvat juoksemaan taka-alalla, mistä ne tuskin pystyvät tällä kertaa hätyyttelemään aivan kärkisijoja huipputasokkaassa sakissa. Pelijakauma: Le Gros Billin kannatus on yläkantissa. Hotshot Luca on yllättävän vähän pelattuna varmistelijoiden paras merkki. Juoksunkulku: Radoilla 1-5 on kovat avaajat. Le Gros Bill on suosikki vetojuhdan paikalle. Muut vaihtoehdot ovat lähinnä Grainfield Aiden ja Hotshot Luca. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 5, 2, 4 Suuri: 5, 2, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: Lämminveritammojen Best Lady vaikuttaisi olevan 3 Willow Priden heiniä. Viime vuoden ykköstamma on ollut alkukaudella vahvassa vireessä, vaikkei ole aina voittanutkaan. Toissa kerralla se ei saanut Kouvolan Kavioliigassa kunnon mahdollisuutta keulavaljakon perästä, mutta voitti viimeksi tätä kilpailua vastaavan Vermon Tammatähti-lähdön kevyesti piikistä, jonne se nytkin pääsee kovana avaajana. Haastajat: 1 Stonecapes Queila yritti haastaa Vermossa Willow Priden kuolemanpaikalta, muttei vakavasti uhannut tätä. Se sinnitteli kuitenkin rehdisti kakkoseksi. Sillä on nytkin hyvät saumat ainakin samalle sijalle, ellei jää ykkösradalta pussiin. Ikäluokkatähti 7 An-Dorran debyyttiä vanhempien huipputammojen joukossa on todella mielenkiintoista seurata. Nelivuotiaan tamman lahjat kyllä riittävät, mutta saa sitten nähdä, onko se vielä tarpeeksi herkässä vireessä säännöllisesti kilpailleita konkareita vastaan. An-Dorra voitti kauden avauskisansa ikäistensä joukossa helposti keulasta, mutta Lahdessa siltä vaaditaan jo paljon enemmän. 10 Club Nord Elit yllätti Vermon kisassa kirimällä maalisuoralla 3. sisältä pirteästi kolmanneksi. Lappilaistamma jäi samalta reissulta etelään Risto Airaksisen valmennukseen. Lahdessa se joutuu lähtöpaikkansa takia näyttämään, kuinka siltä sujuu kierteleminen tällä hetkellä. Vuoden An-Dorraa vanhempi 5 Piece Of Glory saa myös tulikasteensa ykköstason tammojen joukossa. Se kiri kauden avausjuoksussaan 3. ulkoa asiallisesti kakkoseksi edessään juosseen Brave Dame Vivianin kupeelle ja on varmasti startin ansiosta jonkin verran terävämpi. 6 Bosses Lady on lähdön ansioituneimpia konkareita. Se kiri talvitaukonsa jälkeen 4. ulkoa Piece Of Gloryn vanavedessä samaa tahtia kolmanneksi. Molemmilla jäi kuitenkin parannettavaa liikaa, jotta ne ottelisivat voitosta Lahden kivikovassa sakissa. 4 Free Me kiri Vermossa viimeiseltä sijalta asiallisesti ja se voisi napata mukavan sijoituksen, jos saisi juoksupaikan Willow Priden peesistä. Pelijakauma: An-Dorraa on pelattu liikaa, sillä sitä uhkaa kuolemanpaikkajuoksu. Juoksunkulku: Willow Pride säntää keulaan, ja Stonecapes Queila, Free Me tai Bosses Lady juoksee sen takana. Jos An-Dorra on paineissaan, se saattaa edetä keulahevosen rinnalle pitämään reipasta vauhtia. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 3 Suuri: 3, 1, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

