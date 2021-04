Ravivihje: Toto5 Pori 9.4.2021

Suosikki: Suomenhevosten kovemmassa sarjassa on hevosia monella paalulla ja se on melko haastava pelipähkinä. 14 Nyland ei ole istuvimmassa mahdollisessa sarjassa, mutta kovassa nousussa, näistäkin asemista vaarallinen ja vihjeen ykkösrankkaus. Ori tsemppasi Valkeala-Ajossa hienosti Lissun Eerikin kupeelta toiselta ilman vetoapua. Pelimanni-Ajossa hevonen laukkaili alkumatkalla hylkäykseen, mutta jatkoi matkaa, oli maalissa viidentenä ja kulki viimeiset 1700 metriä hulppealla otteella 23,2 vauhdin vain kiihtyessä maalia kohden.

Haastajat: 13 Enon Vilppi kolkutteli viime kaudella kärkisijoja jopa avoimissa lähdöissä ja hevosella on edessä mielenkiintoinen kausi. Kausiavauksessa esitys näytti päällepäin tasaiselta ja olikin hieman sitä, mutta tuloksista voi tarkistaa mitä hevosia silloin oli Kartierin ja Drakenin johdolla vastassa. Nyt porukka on aika sopiva ja oriilla kivasti startti kropassa. Tarjouksessa pelimielessä.

12 Naputus on monelle kestotipsi ja tamma ansaitsisikin kapasiteettinsa puolesta onnistumisia useammin, mutta epävarmuus taitaa olla hevosella vakiovaruste, josta ei pääse eroon. Viimeksi ravi maistui koko matkan ja viimeinen kierros sujui 3. ulkoa 25-pintaan, kuten koko matka.

3 Häyrilän Hero on pelaajilla aika selvä ennakkosuosikki ja se on mystinen asia. Ruuna on toki rehti suorittaja ja hyvässä kunnossa, muttei sellainen hevonen, joka voittaa lähtöjä ainakaan kovin mielellään. Viimeksi pelisuosikki jumputti 3. ulkoa pitkällä kirillä tutun tasaisesti perille. Alustavassa peliosuudessa on ainakin puolet liikaa.

Yllättäjät: 10 Rågerin luokka riittäisi nousemaan sarjoissa vielä paljonkin, mutta viime vuosiin on mahtunut iso määrä terveyshuolia. Hevonen palaa maltillisesti viimeisteltynä pitkältä tauolta. 11 Hotlinki menestyi viime kaudella Toto75-tasollakin. Ruuna aloitti kauden hyvin, mutta viimeksi tuli laukka ja sen jälkeen starttiväli on taas venynyt. 9 Pilskeri sai Lahden Suomen Cup -karsinnassa myöhään tilaa ja lopetti lujaa. Lupaava 4 Rokkoff kiri Turussa terävästi ja parantaa nyt koko ajan. Epävarmat 7 Amoriini ja 6 A.T. Erika alkavat päästä vauhtiin, kun startteja kertyy tauon jälkeen. 2 Ohikiitävälle jäi viimeksi jossiteltavaa, kun kiritila ei auennut. Epävarma ruuna on paljon tauluaan vaarallisempi, mutta speediä saisi toki olla enemmän, jos voitoista puhutaan. Nopea 8 Tuuren Lento palaa tauolta hyvin maltillisin odotuksin.

Pelijakauma: Alustavasti hyvin erikoisesti pelattu lähtö. Häyrilän Hero (33 %) on väärä suosikki.

Juoksunkulku: Amoriini ja Tuuren Lento ovat nopeimmat alussa. Amoriinilla on laukkariski, mutta se on todennäköisin keula ravatessaan. Sen laukatessa pakka on piikkipaikan suhteen melkoisen auki.