Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 8.4.2021

Suosikki: 1 Rahamies vaikuttaa uran avauksen perusteella normaalia lahjakkaammalta aloittelijalta ja menestysputki on lähellä saada jatkoa, mikäli uran ensimmäinen autolähtö sujuu moitteettomasti. Seinäjoella viisivuotias polki päätöskierroksen 32-kyytiä läpi, mutta joutui lopussa antautumaan Larvan Pramialle. Porissa hevonen polki koko matkan kaukana muiden edellä ja voitti aivan pystyyn. Valmentaja odottelee suojatiltaan hyvissä olosuhteissa 30-tulosta ja sellaisella ohittajat ovat harvassa.

Haastajat: 10 Vilberth ei ole missään nimessä väheksyttävä vastustaja suosikillekaan. Ori on päässyt alku-urallaan kahdesti koko matkan ravia ja voittanut molemmilla kerroilla vaivattoman näköisesti. Jyväskylässä kilpakumppaneiden maalisuoran laukat avittivat hieman tehtävää, mutta ohjastaja Tero Lahtisen rauhallisista ajo-otteista päätellen ne eivät välttämättä ratkaisseet voiton kohtaloa. Kuopiossa ori piti ohitusta yrittäneen lahjakkaan Viesmannin johtopaikalta todella varmasti kurissa. Tauko on luonnollisesti kysymysmerkki, mutta kapasiteettia on rutkasti näihin sarjoihin.

6 Patulaine jahtaa sitkeästi uransa avausvoittoa. Teivossa hevonen kellotteli viimeiset 800 metriä hieman alle 30-kyytiä ja nousi vauhdikkaalla maalisuoralla neljänneksi. Hevosella on hyvä rutiini autolähdöistä, mikä on laskettava tässä porukassa eduksi. Tehtäväkin on suosikkien takana oikein sopiva. 5 Weeti palaa kilparadoille parin vuoden tauolta ja päivän vire on luonnollisesti suuri arvoitus. Ori väläytteli viisivuotiaana kyvykkäitä otteita ja on suosikkien epäonnistuessa yksi mahdollisista pärjääjistä.

Yllättäjät: 4 Yxbacka Bacill on tehnyt positiiviset kilpailut aloitettuaan helmikuussa Teemu Okkolinin valmennuksesta ja tallikommenttien perusteella iskukyky on nousujohteinen. Vauhdit eivät taida riittää ravaavia suosikkeja vastaan, mutta vähintään totokamppailuun ruuna pystyy.

12 Isosalon Innolla on vyöllään hyvä kilpailurutiini ja kunto mukavalla mallilla. Teivossa hevonen jäi johtavan taakse ilman kiritiloja, mutta vaikea sanoa olisiko sijoituksen parantamiseen löytynyt paukkuja. Ruunan laukkaprosentti on hurja 84, joten onnistuminen ei ole kovinkaan todennäköistä tässäkään.

Juoksunkulku: Rahamies pystynee puolustamaan johtopaikan. Vilberth tulee aikaisin eteenpäin.

Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä.