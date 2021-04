Ravivihje: Toto65 Vermo 7.4.2021 – 65000 euroa ekstraa

Suosikki: Suomenhevoskohteessa rankkaamista hankaloittaa muutamien kyvykkäimpien hevosten paluu tauolta. Suosikin viitan saa täpärästi 3 Lily, jonka ehdottomia valttikortteja ovat ravi- ja suoritusvarmuus. Tamma on jatkanut hyvässä kunnossa myös Forssan voittostarttinsa jälkeen. Se kiri toissa kerralla loistavasti onnistuneen reissun jälkeen Lappeenrannassa loppumetreillä voittoon ohi viime kauden tolppakoneen Sorretun Voiman ja oli viimeksi Porissa 4. ulkoa 700 metrin kirillä hyvä kakkonen.

Haastajat: 7 Layla on Lilyn kaltainen nouseva hyväravinen tamma. Kaksikko kohtasi Porissa, missä Layla oli hyvä kolmas kuolemanpaikalta. Se teki samanveroisen juoksun kuin lopussa ohitseen kirinyt Lily. Layla pisti viimeksi pykälän paremmaksi ja kiritti maalisuoralla 2. sisältä mukavasti keulavoittaja Liinan Liekkiä.

5 Synerin viime juoksusta on vajaa 1,5 kuukautta, koska se sairastui. Kyseessä on erittäin kyvykäs, mutta ohjastajalleen myös haastava tapaus. Ravilla lähteminen on ruunalla usein arpapeliä, ja joissakin kilpailuissa uutena peikkona sen esityksiin on tullut huumoripuolen rakoileminen. Syneri ei ole enää ihan joka kerta taistellut tosissaan perille asti.

9 Heporix ehti avata kautensa kaksi kuukautta sitten Forssassa, missä piti viiden hevosen tynkälähdössä keulasta ok-esityksellä kakkoseksi ulkoa omaa vauhtiaan kirineen Lilyn jälkeen. Nyt vauhdikas ori kokeilee selkäreissua takarivistä.

Välillä vuoden tauolla ollut 4 Myllyn Valtti kurotti Turun pienessä lähdössä 2. sisältä asiallisesti kolmantena maaliin, mutta hylättiin murtautumisesta. Sen jälkeen ruuna on juossut vain koelähdön, johon joutui, koska sen edellisestä hyväksytystä startista oli kulunut yli 12 kuukautta. Kovaennätyksisen menijän pitää vielä parantaa kauden avausstartistaan, mikäli meinaa otella ihan kärkisijoista, mutta se voi hyvin pystyäkin siihen.

Yllättäjät: Tuoreimmissa kilpailuissaan hylkäykseen laukannut 6 Koivun Tähti ei ole helmikuun Lahden juoksunsa perusteella aivan ulkona kärkisijoista. Se kamppaili siinä kuolemanpaikalta hyvin kakkoseksi.

11 Kaapin kapasiteetti riittää pitkälle, mutta oriin vire jäi arvoitukseksi vuoden avauskilpailussa. Se riehaantui alkumatkalla sisäradalla pitkälle laukalle, kun vastustaja laukkasi sen edellä.

Pelijakauma: Yllättäjämme ovat aliarvostettuja

Juoksunkulku: Vilox ja Myllyn Valtti kiihdyttävät terävästi ja myös Syneri pystyy avaamaan lujaa, jos pysyy ravilla. Myllyn Valtti tai Syneri vastaa vetotöistä.