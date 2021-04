Ravivihje: Toto5 Teivo 6.4.2021

Suosikki: 7 Highlove Tech on nopea hevonen ja hienossa kunnossa. Toissa kerralla ruuna jaksoi pitkän kirin 5. ulkoa positiivisesti perille. Viimeksi Pimara cupin finaalissa oli selkeästi merkki päällä ja hevonen aiempaa paremman oloinen, kun kengät riisuttiin ensimmäistä kertaa. Olli Koivunen haki epätoivoisesti kiritilaa johtavan takaa loppukaarteessa, mutta sitä ei kunnolla tullut ja kirivoimia uhkunut hevonen sekosi laukalle. Näytti siltä, että sopivasti tilaa saadessaan ja ravilla pysyessään Highlove Tech olisi voinut voittaa tasokkaan lähdön, tai ollut vähintään kakkonen lujaa kirineen Combatant Motionin jälkeen. Vihjettä julkaistaessa illan balanssi ei ole vielä selvillä, mutta ruuna nostetaan silti rankingin kärkeen.

Haastajat: 6 Grainfield Emma on ollut pitkän taukonsa jälkeen mainio. Viimeksi tamma oli jo niin hyvä 2. ulkoa 850 metrin kirillä, että huippukunto alkaa olla käsillä. Seppo Markkulan ajokki runttasi sitkaasti perille ja hävisi vain kovaa kirineelle Rarity Redille. Grainfield Emma ei kavahda paikkaa johtavan rinnalla ja kuskilla on monta mahdollista taktiikkaa. 1 King Of The North aloitti lupaavasti. Esimerkiksi voittojuoksussaan ori oli omaa luokkaansa keulasta ja Vermossa tuli tappio vain lahjakkaalle Shackhills Twisterille. Viimeksi tasokkaassa 3-vuotiaiden lähdössä Markku Niemisen suojatti putosi pääjoukon kyydistä lopussa, mutta valmentaja uskoo, että nyt on taas parempaa luvassa. Silloin koko matkan johto ei yllättäisi. 4 Credit To Hope päätti viime kauden An-Dorran voittamaan Kasvattajakruunun finaaliin, jossa se esiintyi positiivisesti hänniltä ja meni kovan ajan. Tamma saattaa olla tämän kisan paras hevonen, mutta kun tuoreet näytöt puuttuvat, se rankataan passiivisesti. Tähtäin ei ole iltaravilähdössä ja se voi näkyä taktiikassa.

Yllättäjät: 9 Shackhills Thunder on hiukan tasavauhtinen, mutta voi terävöityä, kun alla on voitokas montéstartti eiliseltä ja alustavan ilmoituksen mukaan etukengät riisutaan. 8 BWT Dictator on laukannut viime kilpailuissaan, mutta teki hyvän kirin viimeisimmässä ehjässä juoksussaan muutama startti takaperin. 2 Albino King debytoi viimeksi Sari Orreveteläisen käsistä. Ori taipui johtavan rinnalta eikä pärjää samanlaisena tässäkään, mutta kyseessä on pohjimmiltaan riittävä hevonen illan tehtävään. 12 Tiara C.D. oli positiivinen kakkonen johtavan takaa perjantain välistartissa. Se hävisi vain suvereenille Chestnut Salalle.

Juoksunkulku: King Of The North lähtee vetämään letkaa.

Pelijakauma: Highlove Tech (20%) on paras rasti pelihevosista ja Shackhills Thunder (3%) yllättäjistä.