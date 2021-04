Ravivihje: Toto5 Forssa 5.4.2021

Toto5-1 Suosikki: 6 Real Red jäi toissa kerralla pussiin ja menetti mahdollisuutensa. Viimeksi tamma räväytti keulaan eikä tämän jälkeen luopunut paikastaan. Voitto irtosi vakuuttavasti. Pienessä ja sopivassa tehtävässä Real Red on selvähkö ykkösmerkki. Haastajat: 3 Tour Knight yllätti Joensuussa voittamalla johtopaikalta. Teivon hyvä suoritus 5. ulkoa ei tullut enää puun takaa, ja tamma pystyy samanlaisena paljoon nytkin. Se ei viime kaudella kerännyt yhtään totosijaa, mutta tällä hetkellä tilanne vaikuttaa hyvältä. Se pääsee auton takaa hyvin matkaan. 5 Millstone's Vivid ei ole alussa nopeimpia. Vahva menijä pystyy lopettamaan hyvin, kuten teki Teivossa 7. sisältä. Taktiikkajuoksussa voittaminen on vaikeaa. 1 Ambriel jäi viimeksi kuolemanpaikalle. Tätä ennen tamma teki hyvän suorituksen 2. sisältä. Tamma on sen verran nopea alussa, että se pystyy pääsemään johtavan kantaan. 4 Partytime palailee paussilta ja on revityskamaa. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Tour Knight ja Real Red kamppailevat alussa keulapaikasta. Jälkimmäinen on todennäköinen hevonen johtoon. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 6, 3 Suuri: 6, 3, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 1 Cream Candy avasi uransa hienolla voitolla. Tamma jäi kuolemanpaikalle, mistä se eteni helppoon voittoon maltillisen tempon jälkeen 13,8-vauhtisessa lopetuksessa. Cream Candylla ei viimeksi satsattu lähtöön eikä todellista lähtönopeutta nähty. Näissä sarjoissa keulapaikka ei ole välttämättömyys, ja mikäli juoksu onnistuu, on Cream Candy tiukasti mukana voittomatsissa. Haastajat: Kaisa Toivosen tallin hevosista 11 Lapland Royalin tauko on mennyt paremmin kuin 9 Easy Come Easy Go:lla, ja Lapland Royalilta valmentaja odottaa enemmän. Se ei ole yksinkertainen hevonen, mutta kaiken natsatessa homma ei jää voitontahdosta tai vahvuudesta kiinni. 5 Brilliant Belus laukkasi toissa kerralla startattuaan vitosradalta. Tällä kertaa ulkopuolella ei ole ketään, mikä on plussaa. Forssassa tamma matkasi 3. sisällä ja peri laukkojen myötä keulapaikan 800 metriä ennen maalia. Tämän jälkeen nelivuotias hoiteli homman varmasti kotiin. 6 Real Proud tsemppasi Porissa kuolemanpaikalta neljänneksi. Turussa se kiri 4. ulkoa kohti matsia viimeisestä totosijasta ennen laukkaa hieman ennen maalia. 16 Hold Me Cloudilla on paljon kierrettävää. Se sai startin alle ja pystyy sitä kautta olemaan terävämpi. 3 Zelles Atchiu on hyvä avaaja ja katsonee ensimmäiset keulat. Hyvällä juoksulla rahasija on otettavissa suoraan tauoltakin. Pelijakauma: Zelles Atchiu avaa johtoon ja odottaa joko Cream Candyn tai Brilliant Belusin eteensä. Juoksunkulku: Ei pelivääristymiä. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 1, 11, 5 Suuri: 1, 11, 5, 6, 16

Toto5-3 Suosikki: Kolmannen kohteen 10 Villi Vilpertti juoksi Vermossa 2. sisällä ja eteni etusuoralla keulaan. Voittaja kiri sen verran ulkoa, ettei ruuna pystynyt sille vastaamaan mutta oli maalissa mainio kakkonen. Kuusivuotias sai startin alle ja pystyy olemaan mukana voittomatsissa. Se on varmempi suorittaja kuin moni muu tässä lähdössä ja lyödään rohkeasti Toto5-varmaksi. Moni revittää tähän kohteeseen, joten Villi Vilpertin pitäessä muissa lähdöissä kestää tulla yllätyksiä. Haastajat: 11 Unnan Veitikka laukkasi Turussa alkumatkalla. Etusuoralla ruuna oli sijalla kymmenen ja suoritti päätösringillä muutaman ohituksen. Lahdessa kuusivuotias tsemppasi kuolemanpaikalta mukavasti perille. 8 Passio menetti Porissa pelin laukkaan, joka tuli lähtösuoran päässä. Forssassa ruuna matkasi kuolemanpaikalla, mistä tuli hyppy 800 metriä ennen maalia. Tämän jälkeen Passio kiri hyvin ja ehti kolmanneksi. Ehjällä juoksulla kärkisija on otettavissa. 6 Vexi yritti Mikkelissä kiriä 2. ulkoa kärkeen, muttei olisi ilman loppusuoran laukkaakaan osallistunut taistoon parhaista paloista. Lahdessa ruuna paikkasi alkulaukan mukavasti. 1 Villijäbä ei Lahdessa päässyt ravilla matkaan. Mikkelissä ruuna teki asiallisen kirin 3. ulkoa ja ansaitsi rahasijan. 7 Kauniin Rohkee laukkasi viimeksi ensimmäisen takasuoran alussa. Tätä ennen tamma johti pitkään, mutta maalisuoralla se otti laukan johtopaikalta kärkimatsista. Ehjällä juoksulla Kauniin Rohkee pystyy jopa voittamaan. Yllättäjät: Forssassa 4. sisältä kirinyt 9 Vilpetööri johtaa yllättäjät -osastoa. 3 Bohotti laukkasi taukostartissaan alussa ja jäi kuvista. Vahva 2 El Timotei puolestaan palaa paussilta. Pelijakauma: Villi Vilpertti (25%) on edullinen suosikki. Yllättäjistä Kauniin Rohkee (4%) on unohdettu. Menestyminen ei jää kunnosta kiinni, jos tamma muistaa ravata. Juoksunkulku: Vexi on sen verran hyvä avaaja, että se päässee tällä kertaa etenemään johtopaikalle. Kiihdytyssuoralla on laukkoja luvassa. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 10 Suuri: 10

Toto5-4 Suosikki: 8 Minecraft jatkaa hyvässä iskussa. Turussa 12.3. se kiersi etusuoralla kuolemanpaikalle ja tsemppasi kakkoseksi. Forssan ykkösessä 3. ulkoa ei jäänyt selittelyille sijaa. Viimeksi kuusivuotias juoksi 5. ulkona ja lähti etusuoralla kolmannen radan veturiksi. Ruuna kiri mainiosti perille ja oli yhtä hyvä kuin aiemminkin. Minecraft on jykevä menijä, joka kuitenkin usein saa hankalia reissuja. Kasikaistalta se joutuu jälleen haalarihommiin, mutta voitto on otettavissa, mikäli juoksu ei aivan mahdottomaksi mene. Haastajat: 9 Daisy Nash teki Teivossa mainion kirin 6. ulkoa ja jäi viimeksi kaikki voimat tallella pussiin. Tamma on ollut hyvä viime kisoissa, joista on kuitenkin ehtinyt kulua kuukauden päivät. Nykyvire on hieman hämärän peitossa, mutta mikäli tamma pystyy suorittamaan yhtä hyvällä tasolla kuin viime kisoissa, saa suosikkikin laittaa parasta pöytään. 3 Olle Roc räväytti Jyväskylässä keulaan, mistä esitys jäi tasapaksuksi. Valmentaja odotti tällä kertaa parempaa. Yllättäjät: 4 Glamour Arioson starttiväli on pitkähkö. Joensuussa se oli asiallinen kakkonen keulasta. 6 Cape's Caviar ja 11 Orvar Iver palaavat tauolta. Ensin mainitulla on etukäteen paremmat mahdollisuudet menestyä eturivin lähtöpaikaltaan. 10 O.F.V.Prince kiri Turussa 6. sisältä kakkoseksi selvästi voittajalle häviten. 2 Neve di Gio ja 1 Shadow Pro Mcqueen pääsevät hyvistä asemista matkaan ja saattavat sijoittua kärjen taakse. Suurempi menestys tulisi paussilta yllätyksenä. Pelijakauma: Minecraftin (49%) ja Daisy Nashin (16%) välinen prosentuaalinen ero on liian mittava. Juoksunkulku: Olle Roc ja Glamour Arioso lähtevät terävimmin matkaan ja ratkaisevat keulapaikan kohtalon. Myös Cape's Caviarilla saatetaan satsata lähtöön. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 8, 9, 3, 4, 6 Suuri: 8, 9, 3, 4, 6

Toto5-5 Suosikki: 3 Girls With Curls palasi hyvässä iskussa tauolta Vermossa kaksi viikkoa sitten. Tamma avasi hyvin ja meni 3. sisälle eikä saanut lopussa täyttä mahdollisuutta. Startti alla Girls With Curls pystyy parantamaan ja kuuluu sopivassa tehtävässä jokaiselle kupongille mukaan. Haastajat: 11 No Vice on valmentajan mukaan painanut turhan paljon ohjille molemmissa tauon jälkeisissä kisoissa. Se on näkynyt tasaisuutena ratkaisuhetkillä. Laukkariski on voltissa olemassa, mutta ehjällä juoksulla ruuna pystyy sopivassa tehtävässä paljoon. 5 Sultan Of Soprano esiintyi tauolta paluussaan tasaisesti 4. sisältä. Kisa alla ruuna pystyy olemaan parempi tällä kertaa. 4 Embossed Lemon kiri Forssassa valmentajan ajamana vauhdilla kärkiparin tuntumaan, muttei innostunut nyrkkeilemään maalisuoralla. Taistelukirves pitää kaivaa eri tavalla esiin, mikäli ruuna mielii voittaa lähtöjä. Yllättäjät: 8 Jetset Vice laukkasi viimeksi toisessa kaarteessa. Tätä ennen ruuna otti kakkosrahat hyvällä reissulla 2. sisältä. 9 Jenny F.Boko starttaa uudesta tallista. Se vaatii lisää voimaa runkoon ja on parempi vasta syksymmällä, mutta valmentaja odotti jonkinlaista suoritusta jo tästä kisasta. Sen verran hyvän suorituksen se viimeksi valmentajan mielestä teki. 13 Orzo kiri mainiosti perille kahdessa viimeisessä kisassa hankalista asemista. Onnistuneella reissulla ruuna ei ole täysin ulkona. 10 Emil Von Bentz on tauluaan parempi menijä ja pari starttia alla se pystyy petraamaan ja yllättämään. 1 Wiipurilla yritetään ajaa varmasti ravilla läpi. Pelijakauma: Sultan Of Soprano (8%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. Myös yllätysosaston Orzo (2%) ja Emil Von Bentz (2%) ovat liian unohdettuja. Embossed Lemon (17%) on ylipelattu. Juoksunkulku: Sultan Of Sopranolla joudutaan ottamaan startti sen verran varman päälle, että Girls With Curls tai Embossed Lemon etenee johtoon. Ensin mainittu on todennäköisempi nimi keulaan. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 3, 11, 5 Suuri: 3, 11, 5, 8, 9, 13, 10

