Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 4.4.2021

Suosikki: 2 Believe In Dream on sopivassa tehtävässä loistoasemista ykkösmerkki. Ruuna on valmentajan mukaan haastava ajettava ja treenattava, mutta kykyjä riittää. Teivossa viisivuotias tsemppasi kuolemanpaikalta totoon ja Porissa suht' reippaan matkavauhdin jälkeen ruuna nyrkkeili kärjen takaa neljänneksi. Lappeessa sillä ajetaan todennäköisesti selästä parijonosta.

Haastjat: 7 Minbrisk otti Lappeessa maksimit 4. sisältä. Joensuussa esitys oli parempi, kun ruuna nousi 5. ulkoa aina ykköseksi asti. Minbrisk pääsee auton takaa hyvin matkaan ja saattaa puhaltaa alussa yllättävän hyviin asemiin - ehkä jopa keulaan. 5 Max Milillä kokeillaan valmentajan mukaan tällä kertaa kengittä, mikäli olosuhteet sallivat. Kunto on stabiili, sillä Kouvolassa 2. ulkoa tasaisesti suorittanut ruuna jäi viimeksi 2. sisälle vaille kiritilaa. Viisivuotias osallistuu alussa keulakamppailuun.

Yllättäjät: 1 Jontte Juniorilla on alla hyvät kirit Joensuusta 4. ulkoa ja Kuopiosta 5. ulkoa. Ykkösradan lähtöpaikka ei ole tasaiselle avaajalle paras mahdollinen. 6 Privilegium on kelpo menijä ja pääsee auton takaa asiallisesti liikkeelle. Tauolta ruuna on arvoitus. 10 Mr Capito pystyy parhaana päivänään hyvään suoritukseen kuolemanpaikaltakin. 8 Leemark's Hector on tauluaan parempi, mutta kasikaistalta voitto ei ole todennäköinen.

Pelijakauma: Oikean suuntaisesti pelattu lähtö.

Juoksunkulku: Max Mili, Privilegium ja Minbrisk kiihtyvät parhaiten. Max Mili juossee aktiivisella kuskilla keulassa.