Ravivihje: Toto75 Kaustinen 3.4.2021 – 75 000 euroa ekstraa potissa

Suosikki: 12 Callela Lincoln on ollut tosi hyvä ja starttaa selvänä suosikkina, vaikka sai kehnon lähtöpaikan. Muistissa on muun muassa tammikuinen T75-lähtö Teivosta, missä ori ehti rakettikirillä ykköseksi todella kaukaa takapareista, joten ikävä lähtöpaikka ei vie saumoja. Kunto on rautaa myös viime juoksun perusteella. Siinä Santtu Raitalan ajokki aloitti johtavan rinnalla ja haki 1750 metriä ennen maalia keulapaikan, mistä hevonen voitti parastaan antamatta.

Haastajat: 1 Indyana Joness on ollut yllättävänkin hyvä alkuvuoden kilpailuissaan, sillä kyseessä on hevonen, joka ei saa huippuvauhtia päälle hokkikengät alla. Nyt valmentaja Tiina Koskinen suunnittelee riisuvansa ruunalta kaikki kengät pois kisaan. Viime vuodelta muistetaan, että hevonen saa siitä selvästi lisää vaihteita. Indyana Joness ei kiihdy avojaloinkaan kovaa, mutta pussituksen välttäessään se on menestysvalmis.

Kenkiä mahdollisesti riisutaan myös edellä mainittua suoritusvarmemmalta 3 Feeling Dreamilta, joka esiintyi positiivisesti johtavan rinnalta viime lauantain kovassa cup-finaalissa ja voi olla nyt vielä parempi jo lyhyen starttivälin ansiosta. Valmentaja Jouko Paavola väläyttelee tallikommenteissa selkäjuoksutaktiikkaa, mutta Feeling Dreamilla on myös sauma hakea kärkipaikka, jos se saa kenkien riisumisesta lisää nopeutta.

Toinen mahdollinen piikkipaikalle etenijä on viimeksi Porissa keulasta mielin määrin hallinnut 6 He Is In.

Yllättäjät: 10 Com Tuff ja 11 Asterisque ovat hyviä hevosia, mutta jäävät takarivistä herkästi juoksunkulun uhriksi. Vaikka matkavauhdista tulisikin takahevosia suosiva, silloin Callela Lincolnin kiriin voi olla liian vaikea vastata. Com Tuff tosin voi saada paljonkin lisää spiidiä alustavaksi balanssiksi ilmoitetusta kaikkien kenkien riisumisesta.

7 Special Present pystyy paljon parempaan mitä viime kaudella näytti. Talvitaukoa seurannut helppo keulavoitto lupaa hyvää.

8 Kitzune G.G. osaa tehdä haamujuoksuja kesäbalanssissa. Jos tammalla on pöljä päivä, pärjääminen on mahdollista ulkoradan lähtöpaikasta huolimatta.

Suomessa debytoivasta 9 Nandino Åsista lisää tietoa tallikommenteissa.

Juoksunkulku: Carmal Mustang lienee nopein alussa, mutta sillä tuskin ajetaan näin kovaa lähtöä keulasta. Feeling Dream tai He Is In hakee keulapaikan.

Pelijakauma: Avojaloin juokseva Indyana Joness on lähdön kiinnostavin merkki.