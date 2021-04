Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 2.4.2021

Suosikki: 2 Lex Nicolaksen helmikuu meni alakanttiin, mutta niissä starteissa riitti epäonneakin ja voimia kului esimerkiksi koviin avauksiin. Ylivieskan voitto tuli komealla kirillä 4. ulkoa. Tässä vastus on hieman tuota kisaa tasokkaampaa, mutta tie vie hyvältä paikalta todennäköisesti johtoon ja rastaaminen aloitetaan Salojensaarten oriista.

Haastajat: Haastajalauma on tasainen, kuten koko kisa. 10 Cover Prince painoi Oulussa matkalla aivan liikaa, eikä tahdo tällä hetkellä oikein rauhoittua tarpeeksi ennen lähtöjäkään. Rivi on silti komea, mutta potentiaalia on vieläkin parempaan.

3 Gambino on alustavaan jakaumaan suhteutettuna kiinnostavimpia merkkejä. Ruotsissa paljon laukkaillut ruuna on löytänyt ravisävelen uudessa kotimaassaan. Teivon ykkönen irtosi vahvalla kirillä, eikä tulosta kannata tuijottaa, sillä rata oli raskas.

5 Easy Lover on tehnyt monta hyvää starttia putkeen. Ruuna tulee aina hyvin perille ja se on kova etu näissä lähdöissä. Lappeessa haastaja polki vaikeista asemista 4. ulkoa talviradalla viimeiset 700 metriä 13,6.

Yllättäjät: 6 On The Beach punnersi viimeksi mukavasti toiselta ilman vetoapua. Kouvolassa ei voinut menestyä kierroksen kirillä 5. ulkoa. Ruunalla on tällä kaudelle jo kolme voittoa ja se on rehti työmyyrä, vaikkei kovin nopea hevonen. 8 Shackhills Desiree floppasi Forssassa raskaalla radalla, mutta oli sitä ennen monta kertaa hyvä. Ylivieskassa tamma kiri Lex Nicolaksen kanssa taustalta lähes samaa tahtia, mutta lähtöpaikka on nyt toki liki toivoton. 7 Ice Queen Birdland tarvitsee tarkan juoksun, mutta kirii sellaisen jälkeen napakasti. 4 Castle In The Sky on riviään parempi hevonen ja sai viimeksi taukonsa jälkeen startin kroppaan.

Pelijakauma: Kärkinelikko saisi olla selvästi lähempänä toisiaan. Gambino (9 %) on paras merkki.

Juoksunkulku: Lex Nicolas avaa johtoon, eikä luovu paikastaan.