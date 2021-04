Ravivihje: Toto5 Lahti 1.4.2021

Suosikki: Avauskohde on pieni lämminverilähtö, jossa 1 Look Complete on todennäköinen keulahevonen ja sitä kautta lähellä voittoa. Toissa kerralla ilman kiritilaa jäänyt ruuna tykitti viimeksi ulkoradalta keulaan eikä voiton suhteen ollut tämän jälkeen mitään hätää. Voitokas menijä pystyy pitämään matkalla reipasta tempoa ja silti pärjäämään sekä hitaasta matkavauhdista kovaa lopettaminen onnistuu myös. Look Complete on avauskohteeseen vahva suosikki.

Haastajat/yllättäjät: Suosikin kovin haastaja palaa tauolta. 6 Mark More starttasi viimeksi tammikuun alussa ja jäi tämän jälkeen kerran pois helmikuun loppupuolella. Treenitiedot lupaavat hyvää, ja totosija on minimitavoite ruunalle. Se pääsee reippaasti matkaan, mutta suosikin ohittaminen alussa ei ole todennäköistä. 3 Stonecapes Picasso lopetti viimeksi terävästi ja oli sijoitustaan parempi. Samassa lähdössä 5 Fast Time taipui kuolemanpaikalta ja 7 Sebastian Journey oli tasainen 4. sisältä. 4 My Sweden on taluluaan parempi, mutta suoraan paussilta lähdön voittaminen tuntuu liian kovalta tehtävältä. Jatkoa ajatellen sitä kannattaa seurata.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Look Complete pitää johtopaikan ja Mark More pääsee tämän kantaan, mikäli ruunalla satsataan lähtöön. Jos Mark Morella otetaan alussa kiinni, Stonecapes Picasso menee halutulle paikalle 2. sisälle. My Sweden tai Fast Time jää kuolemanpaikalle.