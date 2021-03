Ravivihje: Toto65 Vermo 31.3.2021

Toto65-1 Suosikki: 7 Kartier on loistanut talviradoilla ja on viime kilpailunsa perusteella varmuudella lähdön kovakuntoisin hevonen. Se tavoitti Joensuussa keulasta karkumatkaa yrittäneen Ellin Sisun ja väänsi tämän viime hetkillä siltaan hienossa voittotaistossa. Kartierin kohtalona on nytkin juosta johtavan rinnalla, mutta vahva hevonen pystyy vastaamaan haasteeseen. Valmentaja Heikki Mikkonen kertoo tallikommenteissa, ettei ole päässyt valmentamaan Kartieria haluamallaan tavalla vaikeiden olosuhteiden vuoksi viime aikoina. Se voi näkyä illan suorituksessa, tai olla näkymättä. IS Ravit tulkitsee tilannetta niin, että Kartieriin on viisainta suhtautua tänään varauksella, kun pelikannatus on pilvissä. Haastajat: 2 Kujanpään Jyräys viihtyy lentokeleillä ja jos sääennusteiden lupailema kuiva kesärata toteutuu illaksi, orilta tohtii odottaa koko matkan johtoa. Kyseessä on rakettiavaaja, jonka ulkopuolelta ei oteta suosiolla kärkipaikkaa, jos olosuhteet ovat puolella. Vaikka 13-vuotiaan hevosen päivät voivat vaihdella ja huippukunnosta ei voi olla viime kilpailujen perusteella varma, näemme silti, että kesäbalanssissa juokseva Kujanpään Jyräys on vaikea voitettava keulapaikalta. Alustava pelikannatus suorastaan pakottaa nostamaan orin pelikohteeksi. Viimeksi talviradalla Kujanpään Jyräys laukkasi kiihdytyksessä, mutta ei menettänyt metrejä ja sai juoksupaikan 3. sisällä. Sieltä se putosi lopussa kauas kärjestä, mutta kuten todettua, psyykkaamme hevosen näyttävän parasta osaamistaan tänään. Tallitiedot puoltavat pelivalintaa. 8 Draken oli hyvä kakkonen kärkipaikalta lauantain välistartissa. H.V. Tuurin loppuvetoon sillä ei ollut rahkeita vastata ihan lopussa. Drakenilla on kapasiteettia nousta avoimiin lähtöihin, mutta nyt se jää jo lähtöpaikkansa vuoksi rankingin kolmoseksi. Yllättäjät: 3 Pertturi on Kujanpään Jyräyksen tavoin hevonen, jolta voi odottaa suoritustason nousua kesäbalanssissa. Viimeksi Kuopiossa ruuna työntyi sisäradalta kärkiporukassa maaliin ja oli ihan positiivinen tauolta. Valmentaja Roni Waarna ohjastaa tällä kertaa. 1 Veeran Poika ei hyödy sisäradan lähtöpaikasta. Viime kilpailussaan se teki hienon kirin takapareista. 6 Enon Vilppi on luokkahevonen, mutta otetaan vain seurantaan pitkän tauon jäljiltä. Valmentaja Jari Autio arvioi tallikommenteissa, että huippuvire löytyy vasta kilpailujen myötä. Juoksunkulku: Kujanpään Jyräys vie joukkoa ja saa Pertturin taakseen. Pelijakauma: Kujanpään Jyräys (9%) on radikaalisti alipelattu. Kartierin (59%) ei kuulu olla suursuosikki tuoreisiin tallitietoihin peilaten. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 2 Suuri: 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: 6 Captain Morgan U.S. aloitti ihan lupaavasti Suomessa viime kesänä, mutta loukkaantui kesäkuussa ja joutui pitkälle tauolle. Paluu tapahtui 2,5 viikkoa sitten Vermossa ja hevonen oli heti niin hyvä, että sen voi olettaa olevan valmis voittamaan nyt startti alla. Salama-avaaja pyssytti viimeksi keulaan, mutta tyytyi pian suosiolla 8 North Lexuksen selkään. Matkavauhti meni kävelyksi ja keulahevonen ei ollut yllätettävissä lopussa, mutta Captain Morgan näytti hyvää juoksupäätä ja kontrasi edellä käyneen Juicemanin ohi taistossa kakkostilasta. Nyt sillä ei välttämättä katsella enää selkiä eteen. Haastajat: 5 Arctic Lover on ollut oikein positiivinen talvitaukonsa jälkeen. Ensin ori spurttasi hyvin loppua sisäradalta ja viimeksi se hallitsi pitkää matkaa keulasta. Otteiden voi odottaa terävöityvän edelleen kesäbalanssissa ja keskipitkä matka puoltaa vahvaa hevosta. Edellä mainittu North Lexus voitti viimeksi helposti keulasta. Kunto riittää varmasti voittoon, mutta juoksun pitää onnistua. Ulkoradalta voi tulla paljon lisämetrejä ja se tekisi ruunasta haavoittuvan. 3 Selene Lune voi olla se hevonen, joka pitää vauhtia ja tasoittaa samalla tallikaveri North Lexuksen tietä. Voittojuoksuissaan helmikuussa Selene Lune esiintyi oikein vahvasti johtavan rinnalta. Viimeksi avoimessa tammalähdössä tuli yllättävä laukka 3. ulkoa viimeisen takasuoran alussa. 1 Conny Sisun viime kisa oli tynkälähtö, jossa alku hölkättiin ja pellit avattiin lopussa. Paremman kuvan hevosen vireestä sai toissa kerralla Turussa, missä se oli tosi hyvä. Ori teki pitkän kirin 4. ulkoa ja hävisi vain T.Rexille sekä Ricoconelle. Seinäjoella tätä helpommassa lähdössä Conny Sisu oli suorastaan murskaava vauhdikkaalla 700 metrin kirillä 3. ulkoa. Yllättäjät: 4 Sahara Sandstorm on kunnossa, vaikka viime sijoitukset eivät puhuttele. Toissa kerralla sitä vastaan oli pehmeä rata ja viimeksi juoksunkulku, kun selät eivät vetäneet kirissä ja hiljaa vetänyt Arctic Lover painoi samaan aikaan kaasua keulapaikalla. 9 Jugador ei häpeä luokaltaan näissä lähdöissä ja se kuuluu huomioitaviin, vaikka tulosrivi on mennyt romuksi. Alustavan ilmoituksen mukaan ruunalta riisutaan tänään kenkiä. Juoksunkulku: Captain Morgan U.S. kiihdyttää taas keulaan, mistä sillä saatetaan tällä kertaa myös ajaa. Pelijakauma: Captain Morgan U.S. (10%) on kovasti alipelattu. Selene Lunen (22%) alustavan suosikkiaseman voi kyseenalaistaa. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 6, 5 Suuri: 6, 5, 3, 8, 1, 4, 9

Toto65-3 Suosikki: 5 Moniman on tasaisen Derby-sarjan niukka kärkirankkaus. Ruuna ei vaikuta tarkalta juoksusta ja sillä voi olla jopa pienet saumat ehtiä hakemaan kärkipaikka ensimmäisenä keulaan pyrähtävältä 4 Gyro Gearlooselta. Hevosen kuntokin on hieno. Toissa kerralla se kiri vauhdikkaasti selvään voittoon 3. ulkoa ja viimeksi oli vakuuttavan keulavoiton vuoro. Haastajat: 7 Lady Rock palasi voittovireessä talvitauolta reilu kuukausi takaperin Se juoksi 3. ulkona, sai vetoapua kirissä ja oli selvästi etevin loppusuoralla. Tämä on kovempi tehtävä ja alla on poisjäänti Superlauantailta 2,5 viikon takaa, mutta Lady Rock on silti perusmerkki. Olli Koivusen rattailleen saava 1 Believer on lähdön peli-idea. Ori aloitti viime vuonna 3-vuotiskautensa oikein lupaavasti, mutta sitten laukat astuivat peliin. Paluu tapahtui hyvällä tyylillä kolme viikkoa sitten Teivossa, joten hevonen voi olla palaamassa taas tasolleen. Nopea avaaja pyrähti keskeltä rataa pitävään piikkiin ja se pystyy hyödyntämään myös sisäradan lähtöpaikan. 3 Fango Jett hallitsi tätä helpompia lähtöjä johtavan rinnalta viime kilpailuissaan. Rima nousee nyt selvästi, mutta hevosella voi olla paljonkin varaa parantaa. Se kilpailee alustavan ilmoituksen mukaan tänään ensimmäistä kertaa kokonaan avojaloin. Yllättäjät: 2 Ashley Face esitteli vahvaa virettä viime keskiviikkona Vermossa. Se taittoi matkaa todella kaukana kärjestä 7. ulkona ja joutui hyökkäämään kolmannelle radalle jo 1100 metriä ennen maalia, mutta jaksoi silti puristaa väkevästi ykköseksi. Ori saattaa olla nousemassa pysyvästi ikäluokkalähtöjen hevoseksi. 6 El Indeed on joukon rutinoimattomin, mutta saattaa ihan hyvin osoittautua riittäväksi tekijäksi ikäluokkalähtöihin. Viimeksi tauolta palatessaan hevonen oli tosi hyvä. Se otti hännillä yllättävän laukan 1200 metriä ennen maalia ja jäi reilut 50 metriä kärjestä, mutta kulki sitten lujaa ja ehti kolmanneksi. Edellä mainittu Gyro Gearloose riitti lauantaina Pimara cupissa kolmanneksi keulapaikalta. Esitys oli varsinkin lähdönuusinnat huomioiden hyvä. Nyt 2620 metrillä ruunalle haettaneen selkäjuoksua ja sisäradalta kärjen takaa se pystyisi korkealle. 8 Yolo Savoy on hurjasti viime syksyn suorituksiaan parempi hevonen ja tallitiedot lupaavat ihan hyvää. Juoksunkulku: Gyro Gearloose tykittää aluksi keulaan, mutta tyytyy hyvin luultavasti selkäjuoksuun. Keulat hakee Believer tai Moniman. Pelijakauma: Believer (4%) on alustavan pelijakauman perusteella todellinen tykkirasti. Lady Rock (38%) on kerännyt liikaa kannatusta huonolta lähtöpaikalta. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 5, 7, 1, 3, 2 Suuri: 5, 7, 1, 3, 2, 6

Toto65-4 Suosikki: 10 El Houdini jatkaa selvänä suosikkina. Hevonen on vastannut hienosti sarjojen nousuun ja hakee jo kuudetta peräkkäistä voittoaan. Toissa kerralla Vermossa ruuna prässäsi keulaan kirikierroksen alussa ja torjui rinnalle hyökänneen 5 Rainbow Geronimon kirihaasteen lopussa. Viimeksi Talvi-cupin finaalissa Antti Teivainen nosti ajokkinsa 1300 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, mistä se nitisti keulassa juosseen Callela Socrateksen lopussa. Alustavan pelijakauman kertomaa jättisuosikin asemaa ei kuitenkaan voi allekirjoittaa. Nopeilla kesäkeleillä juoksunkulut ratkaisevat paljon ja jos El Houdini joutuu taas tekemään raskaat työt matkalla, laatuvastustajat eivät anna armoa lopussa. Haastajat: 14 Morris on lähdön kovaluokkaisin hevonen. Se muistetaan viime syksyn Derbyn finaalista, jossa loppukaarteen kolariin paloi hyvä sijoitus. Kontakti aiheutti myös loukkaantum

Toto65-5 Suosikki: 2 Peanuts voitti rata-arvonnan ja on taas lähellä koko matkan johtoa, aivan kuten viime kilpailussaan Espoon palkinnossakin tämän lähdön pelatuimpia hevosia vastaan. Voitto tuli ylivoimatyyliin rauhallisen matkavauhdin jälkeen. Peanutsin tähtäin ei ole tässä vaan 2,5 viikon kuluttua ajettavassa Seinäjoki Racessa, joten virityksiä tuskin nähdään nyt, mutta luokkatammaa on silti vaikea voittaa. Haastajat: 5 Willow Pride jää Peanutsin ulkopuolelta kakkosrankkaukseksi. Kunnosta huipputamman menestyminen ei kuitenkaan jää kiinni. Viimeksi Kouvolassa oriita ja ruunia vastaan voimia näytti jäävän talteenkin, kun kiriväylä johtavan takaa aukesi liian myöhään voittoa ajatellen. Willow Pride oli kuluttanut voimia jo tulisessa kiihdytyksessä, joten suorituksessa oli paljon hyvää. 10 Stonecapes Queila otti yllättävän laukan Espoon palkinnossa Peanutsin tuntumasta ensimmäisessä kaarteessa. Mikkelissä kiritykki löi kovia hevosia johtavan takaa ja se voi olla nyt kesäbalanssissa vielä parempi. Yllättäjät: 9 Club Nord Elit on pystynyt lyömään Willow Priden ja Stonecapes Queilan aiemmin monta kertaa. Ei olisi vallan mahdoton yllätys, vaikka se tekisi sen tänäänkin, kun kenkiä riisutaan pois alustavan ilmoituksen mukaan. 7 Ice Wine pysyi parhaiten Peanutsin kyydissä viimeksi, mutta jää suosikkien ulkopuolelta edelleen yllättäjän rooliin. 1 BWT Divinen venymiskykyä avoimissa tammalähdöissä on mielenkiintoista seurata. Se kisasi viime kauden lopulla 5-vuotiaiden tammojen lähdöissä varsin tasaväkisesti Peanutsin kanssa. Juoksunkulku: Peanuts avaa keulaan ja saa BWT Divinen taakseen. Kiihdytys voi venyä, jos Willow Pride yrittää raivata tilaa suosikin selkään. Pelijakauma: Peanutsin (61%) alustava kannatus on hieman liian korkealla, mutta tamma kelpaa silti T65-apuvarmaksi Kujanpään Jyräyksen kylkeen, koska se on kierroksen suurista suosikeista sopivimmin pelattu. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 2 Suuri: 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: Suomenhevosten kolmella kilometrillä 11 Tinderi on suosikkimme. Viimeksi kun se vieraili Vermon Sisusarjassa helmikuussa, tuloksena oli komea kirivoitto hienolla kilometriajalla 27,8. Samanlaisena ruuna pärjää taas, mutta viime suoritukset ovat nostaneet pieniä kysymysmerkkejä ilmaan. Ravi ei ole luistanut toivotusti, ja siksi kärkirankkaus on hyvin niukka. Haastajat: 9 Virin Urho viihtyy suosikin tavoin pitkillä matkoilla ja on edelleen kunnossa, vaikka voittotehtailu on tyrehtynyt hetkeksi. Viimeksi Tuuskasen voittamassa T75-lähdössä vahva nousu hänniltä kohti kärkeä katkesi laukkaan kirikierroksen alussa. Tänään kesäbalanssissa vahva ori voi olla entistäkin parempi ja se kiinnostaa pelimielessä. 4 Qepe Pointti on noussut kovaan kuntoon. Voitto olisi ollut lähellä jo toissa kerralla, jos kirivaihe olisi luontunut suotuisasti. Viimeksi ori juoksi suurimman osan matkasta johtavan rinnalla ja jyräsi 24,5-lopetuksessa aivan tasapäin maaliin keulasta karkumatkaa yrittäneen Aamos Hemin kanssa. 13 Rallin Muisto oli helmikuun Sisusarjassa hyvä kakkonen Tinderin jälkeen. Viimeksi Kouvolassa se paikkasi ensimmäisellä etusuoralla tulleen laukan vahvasti. Yllättäjät: 2 Tähtitiellä on alla oikein helppo keulavoitto. Rima nousee Vermossa ja tämä on hevosen uran ensimmäinen kolmen kilometrin koitos. 7 Vekraus kiri oikein hyvin hänniltä ulkoratoja pitkin viimeksi Talvi-cupin finaalissa ja on kunnossa, mutta voittaa harvoin. 8 Meren Maininki oli toissa kerralla hyvä keulasta ja taisteli loppuun asti voitosta Hyvännäköistä sekä Hujaketta vastaan. Juoksunkulku: Tähtitien selkä kelvannee Porttikallion Ässälle. Takamatkalaisista Qepe Pointti ehtinee ensimmäisenä kärkipaikkaa kyselemään. Pelijakauma: Virin Urho (22%) on paras merkki tasaisen kovasta suosikkikolmikosta. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 11, 9, 4 Suuri: 11, 9, 4, 13, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

