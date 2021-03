Ravivihje: Toto5 Mikkeli 30.3.2021

Suosikki: 10 Love'n Cash aloitti vuoden vakuuttavilla voitoilla ja ansaitsi isot plussat erityisesti Vermon esityksestään, jossa ori kiri viimeiset 700 metriä alle 12-kyytiä. Kouvolassa hevonen oli käynyt varsin kuumana. Laukan jälkeinen 14-vauhtinen 700 metrin kiri oli siihen nähden hieno suoritus, että voimia oli kulunut paljon epäolennaisuuksiin ennen lähtöä. Tähän tulee rauhoittavia varustemuutoksia. Näissä lähdöissä ei ole helppo ehtiä takamatkalta, mutta suosikki pystyy siihen käyttäytyessään.

Haastaja: 4 Jadira Web irtosi debyytissään johtavan rinnalta komeasti ykköseksi. Rima nousee tuosta, mutta tammakin menee varmasti startti alla vielä eteenpäin ja edellisen kisankin taso riittää tässä jo korkealle.

Yllättäjät: 1 Bergelmir palasi vireessä tauolta ja on nappipaikalta aliarvostettu. Killerillä edelle ehti vain kova Rahajamatch. Ruuna juoksee tässä johtopaikalla tai johtavan takana. 8 Pate's Boy On Edge tuli Kuopiossa 2. sisällä pussissa maaliin, kun johtavan rinnalta sitkeästi kamppaillut 5 Jacksonville jaksoi sulkea väylän. Kaksikko tuntuu kehittyvän aika tasatahtia. 3 Mahanille tarjottiin viimeksi keulapaikalta voittoakin, mutta puristus ei ihan riittänyt. Starttiväli on tuon jälkeen venynyt, joten sieltä saattoi löytyä selitys ja hevonen voisi olla nyt parempi. 2 Combat Indeed on napsinut pienistä lähdöistä hyviä sijoituksia hyvillä tuloksilla, mutta tulosrivistö hieman mairittelee ja alustava peliosuus on varsin kova. Kivasti kehittyvä 9 Grove's Kajsa on aiempaa kovemmassa tehtävässä takamatkalta hankaluuksissa.

Pelijakauma: Love'n Cashin (24 %) ja Jadira Webin (30 %) pinnat voisivat olla toisinpäin. Bergelmir (2 %) on selkeimmin aliarvostettu.

Juoksunkulku: Bergelmir pitää aluksi johtopaikan, eikä luovuta sitä ihan kelle tahansa. Jadira Webille piikkipaikka voisi olla tarjolla.