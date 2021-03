Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 29.3.2021

Suosikki: 4 Rapid Leader jäi Kaustisella keulasta kakkoseksi, mutta ruuna sai pikaisesti balsamia haavoille voittamalla Seinäjoella. Rapid Leader matkasi 3. ulkona, mistä ohjastaja käänsi ajokkinsa ovelasti sisäradalle päätöspuolikkaan alussa. Tilaa saatuaan Rapid Leader ehti kuin ehtikin ykköseksi. Ruuna pääsee hyvistä asemista matkaan sopivaan tehtävään, missä se pystyy menestymään monenlaisella eri juoksulla.

Haastajat: 2 Jimpeto Joy jäi Kaustisella 7. sisälle. Viimeksi ruuna matkasi 4. ulkona eikä saanut koskaan vapaata latua eteensä. Ruuna näytti hyvältä ja voimia jäi käyttämättä. Tällä kertaa asetelmat suosivat ja aikaisemmin Etelä-Ruotsissa kilpaillut menijä pystyy parantamaan yllättävän paljon, kun siltä päästään keventämään kengitystä ja jättämään hokit pois. Auton takaa Jimpeto Joy on asiallinen muttei rakettiavaaja. 10 The Swede kiri Kaustisella hyvin perille 4. sisältä ja viimeksi ruuna lopetti 3. sisältä sen minkä jaloistaan pääsi. The Swede kilpailee nousuvireessä eikä ole takarivistäkään ulkona kärkikuvioista.

Yllättäjät: 7 One Memphis sai Seinäjoella hyvän juoksun 4. sisällä, mistä se pääsi etenemään aina johtavan kantaan ja kakkoseksi. Aikaisemmin ruuna oli välillä sijoitustaan parempi, kuten Kaustisella 5. sisältä. Seiskarata on hankala lähtöpaikka ja hevonen on jonkin verran muiden armoilla. 5 Flash Spruce kiri Ylivieskassa kolmanneksi selvästi kärkiparille häviten. Joensuussa tasaisesti suorittanut ruuna pystyy sijoittumaan kärjen tuntumaan. 8 Sahara Rouge lopetti Seinäjoella mukavasti 6. sisältä, muttei viimeksi pystynyt kuolemasta runttaamaan kärkimatsiin. 3 Johnny Flame lähti Porissa 2. ulkoa vetämään kolmannen radan joukkoa viimeisellä takasuoralla. Ruunan kiri ei kantanut, ja tällä kertaa sillä ajettaneen säästeliäämmin. Voitto olisi yllätys.

Pelijakauma: Jimpeto Joy (12%) on selvästi alipelattu ja myös The Swede (9%) on jäänyt liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: Radoilta 2-4 avataan parhaiten ja Jimpeto Joy on suosikki johtopaikalle. Myös Rapid Leader saattaa päästä sinne, mutta mikäli Jimpeto Joy pääsee keulaan ja ruunalla ajetaan siitä, nousee Rapid Leaderin kuolemanpaikkariski selvästi.