Ravivihje: Toto5 Rovaniemi 28.3.2021 – kisat käyntiin kello 11

Suosikki: Mr Jonesin jäätyä pois kuumimpien pelihevosten joukko vaikuttaa hyvin tasaiselta. IS Ravien suosikki on 4 Herman Star. Ruuna juoksi toissa kilpailussaan Torniossa johtavan rinnalla ja painosti keulassa juossutta Mr Jonesia kirivaiheessa, mutta ohi ei ollut lopulta mitään asiaa. Viimeksi Rovaniemellä ruuna teki asiallisen 700 metrin kirin 4. ulkoa. Nyt sillä on hyvät saumat keulajuoksuun.

Haastajat: Pelaajien suosikki 1 Grainfield Gary oli viimeksi Oulussa parempi kuin edelliskerralla tauolta palatessaan. Ori teki 3. ulkoa hyvän 700 metrin kirin ja nousi voittotaistoon. Viime kiihdytystensä perusteella se ei hyödy sisäradan lähtöpaikasta, mutta voi myös olla, että nopeutta alkaa löytyä jos kuski sitä pyytää. 9 Jerome Di Quattro kuuluu jo tallitietojen perusteella kaikille lapuille. Ruunalla on ollut laukka pinnassa, mutta ravilla menestys ei yllätä millään lailla. Hevonen on vaihtanut viime kilpailunsa jälkeen Janita Luttusen valmennukseen ja sillä on ajettu reipasvauhtinen hiitti.

Yllättäjät: 3 Que Sera Sera on tallitietojen mukaan ollut positiivinen viime harjoituksissa ja voisi hyvällä juoksulla taistella ainakin totosijasta. 7 Galileo Starin olisi nostettava tasoaan selvästi kolmen viikon takaisesta Tornion-kohtaamisesta, jotta Herman Starin lyömisestä voisi haaveilla. Voitontahtokin on kysymysmerkki.

Juoksunkulku: Herman Star vetää letkaa.

Pelijakauma: Herman Star (24%) ja Jerome Di Quattro (17%) ovat jääneet alustavassa pelijakaumassa liiaksi Grainfield Garyn (37%) varjoon.