Ravivihje: Toto75 Teivo 27.3.2021

Suosikki: Toto75-pelin päättää tasokas GLi Grand Prix -finaali. 3 Astrum koki toissa kerralla tappion eikä ollut parhaimmillaan, mutta muuten ruuna on kulkenut hyvin. Viimeksi reipas avaaja pääsi mielipaikalleen johtoon, mistä viisivuotias on voittanut usein ennenkin. Astrum tähtää tälläkin kertaa johtoon, mutta paikka ei ole vielä merkitty sille, sillä eturivissä on muitakin hyviä aukaisijoita.

Haastajat: 5 Feeling Dream on kohonnut huippuiskuun. Karsintalähdössä se eteni johtavan rinnalle ja runttasi maalisuoralla väkisin ohi 7 Rowhill's Killerin. Feeling Dreamin lähtönopeus ei todennäköisesti riitä keulapaikan saamiseen, joten se joutuu luottamaan loppukirin voimaan ellei sillä ajeta matkalla kuolemanpaikalle. 1 Way To Go voitti Teivossa ja Vermossa kuolemanpaikalta suorastaan näytöstyyliin. Ruuna on kelpo avaaja ja pääsee asemiin. 6 Promptus räväytti Teivossa keulaan ja tsemppasi kakkoseksi. Ruuna sai tauolta startin alle ja pystyy finaalissa yllättämään. Se on eturivin nopein avaaja. 2 Kiss Of Judas piti toissa kerralla asemansa 2. ulkoa. Viimeksi ruuna pääsi keulaan ja hallitsi varmoin ottein ennen selästä iskenyttä 9 Vinci Poweria ja takaa riskisti kirinyttä 8 Alladin Brota.

Yllättäjät: 3 Callela Socrates eteni karsinnassa ykköseksi juostuaan 2. sisällä Promptuksen takana. Finaaliin rima kohoaa pykälällä karsinnasta, mutta ruunalla on edelleen voittosauma. 14 Blade Runner Dk ei Teivossa säväyttänyt sisäratajuoksulla, mutta pystyy startti alla parantamaan. Siltä saatetaan riisua kenkiä finaaliin. 15 Tzubodai kehitti viimeksi mainion kirin 4. ulkoa ja ehti kärkiparin Feeling Dream - Rowhill's Killer tuntumaan. 12 Hades tsemppasi toissa kerralla kuolemasta kolmanneksi ja otti viimeksi finaalipaikan 3. ulkoa. 13 Donna Leonora ehti tämän ohi matkattuaan 2. ulkona. 11 Makemake ja 10 Bombard nappasivat paikan loppukilpailuun 3. ja 2. sisältä.

Pelijakauma: Promptus (5%) kiinnostaa.

Juoksunkulku: Promptus riistää keulapaikan Astrumilta. Promptus on ollut hyvä niin keulasta kuin selästäkin, jatäydellä matkalla selkäjuoksukin on vaihtoehto, kun hevonen on ollut paras maililla. Astrum saattaa siis päästä etenemään keulaan. Way To Go tai Feeling Dream juoksee kuolemanpaikalla.