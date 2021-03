Ravivihje: Toto5 Pori 26.3.2021

Toto5-1 Suosikki: 3 Wide Game tulitti edellisellä Porin vierailullaan vastaavalla matkalla hurjalla kirillä ykköseksi. Kuopiossa pelin pilasi lähtölaukka. Antti Teivainen palaa ohjiin, jonka kanssa hevonen on ollut viime ajat selvästi kovemmalla tasolla kuin muiden ohjastamana. Suosikki ei avaa kovin kovaa, mutta osaa menestyä monenlaisilla juoksuilla. Haastajat: 8 He Is Felix on esittänyt hyvää kuntoa läpi talven, mutta arpaonni on ollut heikkoa ja isoksi osaksi sen vuoksi tulosrivistö on aika ailahteleva. Ruuna on taas huonolla paikalla, mutta kisaa pitkästä aikaa optimibalanssilla ilman takakenkiä ja on ehdottoman varottava. 5 Red Hot Tap Dancer kiihdyttää johtopaikalle, josta ruuna hävisi viimeksi vain koville Deangelolle ja New Life Wheelsille niukasti. Tuollaisia ei ole nyt vastassa. 2600 metriä ei ole hevoselle mitenkään etu, mutta sopivalla vauhdinjaolla sekin varmasti onnistuu. Kriterium-kakkonen 9 Stonecapes Sparrow rakentelee paluuta pitkän poissaolon jälkeen hitaasti kiiruhtaen. Kouvolan Toto75-kierroksella hevonen ei menestynyt selvähkönä suosikkina, mutta vikaa taisi olla enemmän pelaajissa kuin hevosessa. Tehtävä on nyt viime kertaa sopivampi ja oikealla juoksulla ruuna pystyy kärkitaistoon. Yllättäjät: Tauko näkyi 6 Earn n'Burnin otteissa viimeksi lopussa hieman, mutta nopea ruuna saattaa olla startti kropassa jo parempi. 2 Gunvald on merkittävästi riviään paremmassa kunnossa, mutta tämä lähtö on sille jopa poikkeuksellisen kova ylisarja. 7 Vagabond Vik alkaa päästä uudessa kotimaassaan starttirytmiin. Kykyjä tuntuisi olevan, mutta ravin laatu vaihtelee aika paljon. Pelijakauma: He Is Felix (12 %) kiinnostaa kovasti. Takakenkien riisuminen on sille iso asia. Juoksunkulku: Red Hot Tap Dancer ja Earn n'Burn avaavat kovimpaa ja juoksevat mainitussa järjestyksessä kärjessä sisärataa. Seppo Markkula pyrkii rauhoittamaan matkavauhdin mahdollisimman hiljaiseksi ja voi onnistuakin, sillä johtavan rinnalle ei ole tunkua. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 3, 8 Suuri: 3, 8, 5, 9, 6, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: Toisen Toto5-kohteen 2 Ove on pelaajien selkeä valinta illan T-pelipankiksi. Reilusti päälle 70 prosentin peliosuus on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että hevosen edellisestä voitosta on kulunut 14 starttia ja 13 kuukauttta. Ori on tosin ehdottoman nousukuntoinen ja perjantaina moni asia puoltaa sen voittoa. Vastus on sopivaa ja lähtöpaikka mailille paras mahdollinen. Viimeksi Ove hävisi johtopaikalta vain selästä spurtanneelle vastustajalle 11,5-lopetuksessa ja oli hyvä. Yllättäjät: 3 Dalton Hoss olisi mielenkiintoisin varmistusmerkki, jos suosikille hakee tukea. Ruuna on viime sijoituksiaan paremmassa kunnossa ja myös hyvällä paikalla. 7 Didi Hoss ei ole löytänyt parasta iskuaan pitkän poissaolon jälkeen, mutta valmentaja vakuuttelee, että parempaa on pian luvassa ja hevosta auttaa paljon, jos ja kun siltä päästään riisumaan etukengät. 8 Black Ice Boost on tottunut kovempaankin vastukseen, mutta ei ole sekään tänä vuonna vielä loistanut ja lähtöpaikka on ankea hyvän juoksun vaativalle hevoselle. 1 Langen's Csa Csa ei ole ollut viime aikoina lennokkaimmillaan, mutta ykkösrata, Teivainen ja jenkkikärryt voi olla hyvä konsepti tähän. 9 Princess Cristal avaa Suomessa aika isona arvoituksena. Alla on kuitenkin positiivinen 19-vauhtinen mailin hiitti. Pelijakauma: Ove (75 %) on alustavasti jonkin verran liikaa luotettu, mutta illan selvästi todennäköismpänä voittajana silti hyväksyttävä varmavalinta. Dalton Hoss (4 %) on aliarvostettu. Juoksunkulku: Oven pitäisi napata piikkipaikka aika ongelmitta. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto5-3 Suosikki: Kolmannen Toto5-kohteen parhaat hevoset ovat kurjilla lähtöpaikoilla, mutta silti vahvoilla. 12 Making Match osoitti lahjansa 3-vuotiaana, vaikka vielä vähän ailahtelikin. Viime vuoden taso riittäisi tässä jo korkealle ja olettama on, että hevonen on mennyt vielä hyvän talvitreenikauden jälkeen askeleen eteenpäin. Haastajat: 8 Natasha Love oli murskaava kaksi starttia sitten Porissa keulapaikalta, mutta on pilannut sen jälkeen kaksi kertaa laukkaan. Hevonen osoitti viimeksi, että kunto pitää, kun se kiri hänniltä 1. kaarteen laukan jälkeen 12,5/700 metriä. Nopeat 1 Caramania ja 3 Too Red For You keikkuvat alusta asti kärkipäässä. Caramanian pitäisi olla pieneltä tuolta parempi kuin ennen sitä ja hevonen vahvistuu tähän mielenkiintoisesti Hannu Torvisella. Yllättäjät: 6 Believe In Dream on ollut kaksi kertaa sinnikäs johtavan rinnalta ja yllätysvalmis, jos saa vaihteeksi selkäjuoksun. 5 Langen's Mötörhead ei ole saanut tänä vuonna vielä suurinta vaihdetta silmään, mutta otteet saattavat parantua starttien kertyessä. 9 Rim Bay Duchess on ollut viimeisissä vaisu, mutta väläytellyt aiemmin ja kokee nyt mielenkiintoisen muutoksen rattailla. 2 Yankee Priden Suomen debyytti meni pipariksi 1. kaarten laukan myötä, mutta Norjan tulosten perusteella hevosessa pitäisi olla potentiaalia. Pelijakauma: Natasha Love (11 %) on selkeimmin aliarvostettu. Juoksunkulku: Caramania pitää halutessaan johtopaikan. Natasha Love kaasuttanee ulkoakin aktiivisesti eteenpäin. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 12, 8 Suuri: 12, 8, 1

Toto5-4 Suosikki: Rivin ainoassa suomenhevoskohteessa on voittajaehdokkaita kaikilla kolmella paalulla. 11 Lilya on kasvatettu lupaavasti menneiden ikäluokkalähtöjen jälkeen maltilla ja se alkaa nyt kantamaan hedelmää. Kolmeen viimeiseen on tullut kaksi hienoa kirivoittoa ja tamma ilmestyy taaskin Porin pitkällä loppusuoralla viimeistään lopussa kärkitaistoon. Haastajat: 2 Amoriini palaa tauolta, mutta nämä Tero Silvaksen suomenhevoset ovat tässä viime aikoina pystyneet napsimaan niistä lähtökohdista ennenkin voittoja. Voltista on jonkinmoinen laukkariski alkuun, mutta eiköhän Teivainen klaaraa homman ja tamma saattaa karata takamatkojen kovilta jo matkalla. 14 Hipatsu on tarkka ajettava, kun se tahtoo rynnätä liian innokkaasti kiriin saadessaan eteen vapaata latua. Ruuna pystyy nousemaan kahdelta pakiltakin voittotaistoon, mikäli se saa kirissä sopivaa vetoapua. Viimeksi kirin alkurynnistys oli liian raju ja se näkyi viime metreillä. 12 Layla kerää jatkuvasti paljon peliä, mutta ihan huippuvire on ollut hukassa jo jonkin aikaa. Hevonen suorittaa kylläkin tasaisen varmasti, mutta kun turbovaihde puuttuu, niin sijoitukset jäävät voittojen sijaan toton tuntumaan. Yllättäjät: 1 Velaks ja 5 Jasun Velho ovat äärimmäisen nopeita hevosia, mutta lopun puristuksen taso vaihtelee ja on usein mieluummin heikko kuin kehujen arvoinen. Velaksi jäi viimeksi pussiin ja se saattoi tehdä hyvää. 10 Kikan Velperi kiersi viime kauden lähesä pääsääntöisesti kovia Toto75-lähtöjä ja suoriutui asiallisesti. Hevonen vaatinee tauolta startteja, mutta se kannattaa mahduttaa isompiin revityksiin, mikäli sen balanssiksi ilmestyy optimi, eli kengätön. 13 Konrad tarvitsee tarkan juoksun, mutta kirii sellaisella pätkän lujaa. 3 Rokkoff ei häpeä tässä luokaltaan, mutta taustajoukkojen mukaan hevonen ei ole tauolta missään nimessä parhaimmillaan. Pelijakauma: Amoriini (18 %) ja Hipatsu (17 %) ovat hieman aliarvostettuja. Layla (20 %) on selvästi liikaa luotettu. Juoksunkulku: Velaks ja Jasun Velho mittelevät ensimmäisestä keulasta. Amoriini etenee lopulta johtoon, mikäli selvittää alun ravilla. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 11, 2, 14 Suuri: 11, 2, 14

Toto5-5 Suosikki: 11 Unbounded Stride tuntuisi vihdoin 5-vuotiaana löytäneen otteisiinsa suoritusvarmuutta. Ruuna kiskoi viimeksi keulassa kovaa ja joutui päästämään edelleen vain jenkkitulokkaan The Nex Onen, mutta sen takakaviota saa katsella tänä kesänä moni muukin. Suosikki osaa kiriä takaakin, mutta toki 11-radalta juoksu voi mennä ihan mahdottomaksikin. Haastajat: 7 Rarity Red on hieno ilmestys ja suorittaa asiallisesti, mutta on helppo yhtyä valmentajan kommenttiin, että sisällä on vielä paljon nähtyä enemmänkin. Viimeksi ruuna ylsi johtopaikalta kakkoseksi, mutta voittoakin tarjottiin. 4 Hola Alejandro on viime starteissa vuorotellut lähtölaukkojen ja pirteiden lopetusten kanssa. Kunto edellyttää paluuta voittokantaan, kunhan juoksu natsaa. 2 Grainfield Emma on ollut tauon jälkeen vielä tasapaksu. Paikka suosii ja eiköhän nyt ole taas luvassa parempaa kuin viimeksi. Yllättäjät: 9 Our Lexalla on ollut hyvän kauden alun jälkeen murheita ja valmentaja on sairaspaussin jäljiltä aika pessimistinen. 10 Eyes On Alley taipui viimeksi alun revittelyn jälkeen, mutta sai kaivatun startin alle ja on tasaisemmalla juoksulla vaarallinen. 3 Chevy To The Levy paransi toiseen Suomen starttiinsa paljon, mutta vastus on toki viime kertaa kovempaa nyt. Pelijakauma: Aika oikein pelattu lähtö. Eyes On Alley (2 %) on kiinnostava yllätyshaku. Juoksunkulku: Eturivin kiihdyttäjät ovat aika tasaisia. Rarity Red saattaa painua ulkoakin voimalla johtoon avauspuolikkaan aikana. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 11, 7, 4, 10 Suuri: 11, 7, 4, 2, 9, 10

