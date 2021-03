Ravivihje: Toto5 Jokimaa 25.3.2021

Suosikki: Avauskohteen voimasuhteet muuttuivat Ice Winen aamupäivän poisjäännin. Näin ennakkosuosikin paineet siirtyivät 10 Bosses Ladyn harteille, joka on kapasiteettinsa puolesta lähdön selkeä ykkönen ja normaalionnistumisella vaikeasti pysäytettävissä. Tapio Perttusen suojatti kilpaili hyvässä vireessä vuodenvaihteen molemmin puolin, vaikka aivan kärkisijat jäivätkin uupumaan kovissa lähdöissä. Joulukuussa Vermossa tamma seuraili johtavan takaa kakkoseksi vain Willow Pridelle häviten. Valmentaja odottaa suojatiltaan hyvää panosta suoraan tauoltakin ja pienessä lähdössä ohiteltaviakaan ei ole liikaa.

Haastajat: Suosikin epäonnistumista kyttää tasainen porukkaa. 1 Ghaliya Web mittaa ensi kertaa rahkeitaan avoimen tason tammoja vastaan ja lähtöpaikka on heti mitä parhain. Aatto Silventoisen suojatti teki alkuvuodesta voitokasta työtä keulajuoksuilla ja pystyy sopivalla matkavauhdilla vetämään tätäkin lähtöä pitkään. Ikäluokkamenestyjä 11 Piece Of Glory palaa tauolta takaisin tositoimiin, mutta valmentaja odottelee heti hyvää panosta onnistuneella juoksunkululla. Tammaderbyyn tähtäävästä hevosesta on helppo odottaa tulevaisuuden kestomenestyjää näihin tammalähtöihin.

9 Arctic Emma avasi kautensa Vermon Graceful Swamp Memorialista, jossa se seuraili sisärataa pitkin asiallisesti maaliin. Pekka Korven suojatin kilpailukausi jatkuu jo lauantaina Teivossa, joten taktiikka saattaa olla hieman säästäväisempi ja ainakin aikaisemmin hevonen on vaatinut tarkan sisäratajuoksun menestyäkseen. Villinmiehen Tammakilvan kolmonen 6 Brave Dame Vivian saa hyvältä paikalta tarkan juoksun, eikä sekään ole aivan ulkona avoimessa lähdössä, jos vire on kohdillaan heti tauolta.

Yllättäjät: 8 East Jahunga pisteli Vermossa hänniltä mukavasti loppua ja oli sijoitustaan parempi. Ihan nappionnistumisella voittokaan ei olisi mahdottomuus. 7 Wonder Woman voittaa harvoin, mutta kunto on asiallisella mallilla. Viimeksi tamma juoksi alkumatkan toisella ilman selkää ja virui loppumatkasta pitkään pussissa, jonka jälkeen se ei innostunut enää kirimään.Takakenkien riisuminen voi tuoda pientä piristystä sen menoon.

Juoksunkulku: Ghaliya Web lähtee vetämään porukkaa tasaisella vauhdilla. Bosses Ladylla saatetaan tulla jo hyvissä ajoin kohti kärkeä.

Pelijakauma: Wonder Woman ja East Jahunga ovat kelpo yllätyshakuja.