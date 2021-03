Ravivihje: Toto65 Vermo 24.3.2021

Suosikki: 2 Way To Go oli Vermossa nahkea, mutta Teivossa tasokkaassa lähdössä loistava johtavan rinnalta. Ruuna on perusteltu suosikki nappipaikalta, mutta osaa ailahdella ja kun peliosuus on korkea, niin lapulle kannattaa hahmotella muitakin.

Haastajat: 5 Adanna juuttui viimeksi alussa takarivistä kolmannelle ja kiersi johtavan rinnalle. Esitys oli raskas alku huomioiden hyvä, vaikka hevonen käi suosikkina seitsemänneksi. Tästä tamma napannee johtopaikan ja kun perään asetellaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella jenkit, niin veto voi kestää hyvinkin perille saakka.

9 Tinten on ollut kaukana parhaastaan talvikaudella, joskaan kilpailujakaan ei ole montaa. Ruuna parantaa paljon, kun siltä päästään riisumaan kenkiä, joten se kelpaa maltillisesti pelattuna nopeasti mukaan peleihin.

Yllättäjät: 3 Stonecapes Respect sai Joensuun taukostartissa myöhään tilaa ja oli sijoitustaan parempi. Killerillä hevonen oli rehellisen vaisu 2. sisältä ja aika iso arvoitus nyt. Kyvyt riittävät tähän. 8 Lady Nightingale paikkasi Teivossa vahvasti viimeisen takasuoran laukkansa ja on kunnossa, mutta tasaiselle avaajalle on 8-kaistalta luvassa juoksunkulkuun vain huonoja vaihtoehtoja.



Pelijakauma: Way To Go (56 %) on liian suuri suosikki. Adannan (20 %) peliosuus saisi olla selvästi korkeampi ja Tinten (7 %) on myös aliarvostettu.

Juoksunkulku: Stonecapes Respect ja Adanna erottuvat kiihdytyksessä. Jälkimmäinen painuu johtoon.