Ravivihje: Toto5 Kuopio 23.3.2021

Suosikki: 3 Roberto Diver on illan T5-pankki. Ruunaa puoltaa illan tehtävässä oikeastaan kaikki. Nopealla avaajalla on loistosaumat vetää pikamatkaa alusta loppuun.

Viime kilpailussaan Kuopiossa Roberto Diver voitti tätä kovemman lähdön keulasta täydellä matkalla. Ruunalla ei ollut vaikeuksia puolustaa kärkipaikkaa tuulennopeaa Lightningskyta vastaan alussa, minkä jälkeen se sai rauhoittaa vauhtia matkalla. Lopussa Janne Räisäsen ajokki hallitsi kisaa parastaan antamatta 13-vauhtisessa lopetuksessa.

Haastajat ja yllättäjät: 10 First Class Lady on lähdön selvästi ansioitunein hevonen. Timo Korvenheimon suojatti palasi hienossa kunnossa tauolta maaliskuun alussa ja oli ylivoimainen keulajuoksulla. Viimeksi rapakelissä meno ei maittanut, mutta tuskinpa kunto on kadonnut mihinkään. Keulassa huseeraavan Roberto Diverin kiertäminen takarivistä on joka tapauksessa tiukka tehtävä.

4 Intuto kuluu joukon kovakuntoisimpiin. Ruuna teki oikein hyvän kirin 5. ulkoa lauantaina Kouvolassa Look Completen voittamassa kisassa. Kyseessä on voimahevonen, jonka ominaisuudet eivät pääse kunnolla oikeuksiinsa pikamatkalla, paitsi jos rata menee raskaaksi.

5 Ronaldo Malibu palaa vajaan neljän kuukauden tauolta. Kapasiteettia on mihin vain, mutta tähän paikkaan ruuna ei ole erityisen kiinnostava pelihevonen, kun se on kerännyt peliä vanhoilla näytöillä ja tallitietojen mukaan huippuvireeseen on matkaa.

1 Easy Vacation hyökkäsi viimeksi 2. ulkoa loppukaarteen alussa ja ratkaisi kiritaiston edukseen ihan hyvällä tyylillä, mutta tämä on selvästi kovempi lähtö.

Juoksunkulku: Roberto Diver vie taas joukkoa.

Pelijakauma: Roberto Diverin (53%) alustava kannatus on yllättävän reippaasti alakantissa, mutta nousee illaksi.