Ravivihje: Toto5 Oulu 22.3.2021

Toto5-1 Suosikki: 4 Uncia ei tauolta paluussaan vakuuttanut keulasta, mutta meni startista eteenpäin ja näytti viimeksi mainiolta saapuessaan pussissa maaliin. Uncia näyttää petraavan startti startilta ja maanantaina saattaa olla jo voiton vuoro. Se pääsee maukkaista asemista matkaan ja pystyy menestymään monenlaisella eri juoksunkululla. Haastajat: Suosikin tallikaveri 6 Cover Prince palasi mainiossa iskussa tauolta ja voitti helposti 3. ulkoa. Ruuna pääsee auton takaa asiallisesti matkaan ja tallipelin riski on olemassa, sillä myös Uncia avaa mukavasti. Cover Prince tuskin huonontaa saatuaan kisan alle ja on vähän ajavalla kuskillakin pakkomerkkejä. 11 Hypnotique koki toissa kerralla yllätystappion keulasta. Viimeksi ruuna pakitteli aluksi taakse kunnes suuntasikin ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin aina kuolemanpaikalle asti. Juoksun vaatimustaso lähti käsistä eikä sijoitusta kannata liikaa tuijottaa. 5 Sweet Tonight kiri Kuopiossa aivan voittajan kupeelle eikä luovuttanut Oulussakaan koskaan vaikka kiristä tuli pitkä. Tähän kisaan tamman kengitystä muutetaan, että kurvit olisivat helpompia ravata. 3 Ranch The Rock ei ole parissa viimeisessään pärjännyt kuolemanpaikalta. Näitä ennen ruuna kiri mainiosti 5. ulkoa ja pystyy samanlaisena paljoon nytkin. 8 Crossfire Can kilpailee asiallisessa vireessä, mutta lähtöpaikka on etukäteen hankala. Pelijakauma: Suosikki Uncia (48%) on ylipelattu. Hypnotique (8%), Sweet Tonight (7%) ja Ranch The Rock (3%) ovat kaikki alipelattuja. Juoksunkulku: Uncia ja Cover Prince lähtevät matkaan parhaiten ja käytvät keskenään taiston keulapaikasta. Tallipari pääsee varhain sopuun juoksupaikoista. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 4, 6, 11, 5, 3 Suuri: 4, 6, 11, 5, 3

Toto5-2 Suosikki: Kakkoskohteessa jokaisella osallistujalla on realistinen mahdollisuus napata voitto. 7 Pikku-Ryti sai Ylivieskassa startin alle ja on suosikki. Ruuna jyskytti kuolemanpaikalta rehdisti perille ja oli tauko huomioiden hyvä. Startti alla se pystyy parantamaan ja on niukka ykkösmerkki. Haastajat: 3 Vuvuzela taipui Porissa kuolemanpaikalta. Teivossa tamma sai avauskierroksen ajaksi selän eteensä kunnes jäi etusuoralla toisen radan veturiksi. Siitä tasavauhtinen menijä tsemppasi mukavasti perille. 8 Lakori jysäytti Kuopiossa 2. sisältä yllätysvoittoon Toto75:ssa. Ruuna on suoritusvarma menijä, joka on ollut parhaimmillaan kärjen välittömästä läheistyydestä. Tällä kertaa se todennäköisesti joutuu aloittamaan kirinsä kauempaa kuin viimeksi ja ottaa sitä kautta askeleen ulos mukavuusalueeltaan. Kunnosta ei menestyminen jää kiinni. 5 Jepulis oli Ylivieskassa tasainen 2. ulkoa. Ruuna on paras vapaalta radalta ja sekä kuolemasta että keulasta se pystyy osallistumaan voittokamppailuun. 9 Josveis juoksi Joensuussa 5. sisällä eikä millään tavalla vakuuttanut. Ruuna käynnistelee vielä koneitaan ja sen otteita pitää seurata startti kerrallaan. 6 Ponnen Aatos kiri Ylivieskassa mainiosti perille 3. ulkoa, muttei ehtinyt tavoittaa kärkiparia. 1 Vinksahti kiri Kaustisella tappelemaan paikasta Suomen Cupin finaaliin, mutta jäi niukasti rannalle hyvästä kiristä huolimatta. 4 Alvar Hem ei Torniossa vakuuttanut 3. sisältä, mutta viimeksi ruuna oli selvästi parempi ja innostui vastailemaan keulasta loppuun asti. 2 Aaprahami kiri Torniossa voittomatsiin 2. ulkoa ja paikkasi viimeksi lähtölaukkansa positiivisesti. Myöskään Aaprahami ei ole tasaiseen lähtöön täystappo ja oikealla juoksulla ruunalla on yllätysmahdollisuus. Pelijakauma: Jepulis (4%) on paras merkki. Juoksunkulku: Alvar Hem täräyttää keulaan ja saa Vuvuzelan tai Jepuliksen rinnalleen. Matkavauhti on tasaista alusta alkaen. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 7, 3, 8, 5 Suuri: 7, 3, 8, 5, 9, 6

Toto5-3 Suosikki: 9 MAS Champ kiri Joensuun Toto75:ssä 4. ulkoa asiallisesti perille tauko huomioiden. Kuopiossa ei sopivaa juoksupaikkaa löytynyt, joten sillä pakiteltiin 3. sisälle. Sieltä kiritilaa ei koskaan tullut. Kolmannessa tauon jälkeisessä kisassa ori kohtaa sopivan vastuksen ja starttaa selvänä suosikkina matkaan. Kyseessä on Toto5-pelin todennäköisin voittaja. Haastajat: 2 Orlando Knick ei Mikkelissä ylätnyt kärkeen 3. ulkoa kirittyään kolmatta ilman selkää päätöskierroksella. Viimeksi ruuna pystyi pitämään keulapaikan hallinnassaan, muttei kyennyt kamppailemaan maalisuoralla voitosta. Ruuna avaa auton takaa hyvin ja on todennäköisin keulahevonen. 7 Harmimatic Tinker kiri Joensuussa erittäin hyvin loppua. Kuopiossa sillä ajettiin kovassa lähdössä tarkasti 4. ulkoa, mistä hevonen ei saanut koskaan täyttä mahdollisuutta. Ruuna näytti terävältä. 4 Top Of The World pystyi Torniossa voittamaan, vaikka siitä ei kovia odotuksia etukäteen taustajoukoilla ollut. Lähdön matkavauhti suosi ruunaa ja loppusuoralla Top Of The World piti parhaiten vauhtinsa. 3 Whogonow oli Kuopiossa tasainen sisältä. Ohjastaja odotti startin vievän oritta eteenpäin. 6 Shotproof on tauluaan parempi manijä, mutta lääkintäpaussilta voitto tulisi kovassa lähdössä yllätyksenä. Pelijakauma: Harmimatic Tinker (3%) on unohdettu. Juoksunkulku: Orlando Knick pitää johtopaikan ja Whogonow pyrkii tämän kantaan yhdessä Top Of The Worldin kanssa. Toisen radan veturiksi ei ole liikaa halukkaita. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 9 Suuri: 9, 2, 7

Toto5-4 Suosikki: 7 Giro Sting ei Torniossa yltänyt kuolemanpaikalta voittoon, mutta oli Oulussa terävämpi ja vei parhaat päältä samalta juoksupaikalta. Ruuna joutuu starttaamaan vajaan 1000 euron takia takamatkalta, mutta voitokas menijä pystyy klaaraamaan senkin. Tehtävä on sen verran tasokas, että juoksunkin pitää onnistua jonkin verran. Haastajat: 15 Stonecapes Prolla ajettiin Torniossa maltilla ja ruuna kiri hyvin maaliin. Se menee vaikka aamuun asti 15-16 -kyytejä ja kuolemanpaikka käy ruunalle hyvin. Se oli viime kaudella voitokas kolmella kilometrillä. 10 Samaras K.M.E. palasi mainiossa iskussa tauolta ja runttasi väkevällä juoksulla ykköseksi. Se laukkasi alussa lyhyesti ja joutui pakittelemaan hännille, mistä reilun kierroksen mittainen kiri oli lopulta voitokas. Ohjastaja ei ainakaan heikennyt maanantaina. 3 Estelle Tröjborg voitti Torniossa keulan kupeelta. Kuopiossa tasavauhtinen menijä joutui ohjastajan mukaan alussa väistelemään muita eikä kestänyt ravilla. Sitkeä menijä on paalulta yksi mahdollisista samoin kuin tauolta voitokkaasti palannut 1 Credit Line. Se pääsi viimeisellä takasuoralla nousemaan sisältä toisen radan kautta kiriin ja vei ykkösrahat. Yllättäjät: 5 Exploding Anna kiri Ylivieskassakin mainiosti loppua, kun pääsi vihdoin vapaalle sisäradalta. Torniossa tamma runttasi hyvin perille kuolemanpaikalta. 9 Miss Mythos laukkasi toissa kerralla ja viimeksi kiristä tuli liian pitkä. Tamma on selvästi tauluaan vaarallisemmassa iskussa. 16 Listas Hector runttasi Rovaniemellä asiallisesti perille 3. ulkoa ja sai startin koneeseen. 8 Bunker Shot ei ihmeitä esittänyt Ylivieskassa 4. sisältä, mutta sai startin alle. Kolmen kierroksen matka käy vahvalle menijälle. 12 Scorzone kiri Kaustisella kolmanneksi 4. ulkoa ja jyskytti viimeksi kuolemanpaikalta viidenneksi. Pelijakauma: Stonecapes Pro (7%), Exploding Anna (6%) ja Miss Mythos (2%) ovat alipelattuja. Paalun kaksikkoa Estelle Tröjborg (18%) ja Credit Line (17%) on sen sijaan pelattu liikaa. Juoksunkulku: Estelle Tröjborg ei tyydy kuolemanpaikkaan vaan prässää itsensä keulaan viimeistään ensimmäisellä takasuoralla. Stonecapes Pro on halukas kiertämään kuolemanpaikalle, mikäli mahdollisuus tähän aukeaa. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 7, 15, 10, 3, 1, 5, 9, 16 Suuri: 7, 15, 10, 3, 1, 5, 9, 16

Toto5-5 Suosikki: 8 Kivarin Merengue nostetaan päätöskohteen suosikiksi. Tamma kilpailee huippuvireessä ja on kasikaistaltakin vakava voitontavoittelija. Tamma paikkasi toissa kerralla ensimmäisen kaarteen laukan mainiosti ja viimeksi kuusivuotias tsemppasi Giro Stingiä vastaan upeasti joutuen kuitenkin tyytymään lopulta niukkaan kakkossijaan. Giro Sting olisi tässä lähdössä selvä suosikki. Kivarin Merengue ei luovuta ensimmäisten kuorossa ja hakee maanantaina tiukasti uran neljättä ykkössijaa. Haastajat: 6 Fancy Creek seuraili Jyväskylässä hyvällä ajalla kakkoseksi 2. sisältä. Tamma avaa auton takaa mukavasti ja pystyy paljon kuolemanpaikan välttäessään. 3 Ninja Casall palasi mainiossa iskussa tauolta ja runttasi ykköseksi 3. ulkoa. Lähtöasetelmat kauden toiseen kisaan ovat hyvät ja tamma kuuluu huomioitaviin. 7 Let's Go Legacylla ajettiin paussilta maltilla ja hevonen piti vauhtinsa 6. ulkoa. Startti alla tamma pystyy parantamaan ja kuski vahvistuu tähän kisaan. Yllättäjät: 1 Holy Victory Koks lopetti viimeksi tasokkassa lähdössä terävästi 2. ulkoa ja kilpailee nousuvireessä. 11 Express Eve ei viimeksi säväyttänyt 2. ulkoa, mutta oli Vermossa parempi 3. ulkoa. 11-radalta se tarvitsee onnea

