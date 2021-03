Ravivihje: Toto5 Joensuu 21.3.2021

Suosikki: Pitkin askelin harppova 5 Cazador on viime kisoissaan tehnyt jälkeä vastustajistaan ja on todennäköisesti liian paha pideltävä, mikäli laukkaa ei tule. Se eteni Jyväskylässä valmentajan ajamana kuolemanpaikalle, mistä voitto tuli istumalla. Viimeksi ruuna haparoi lähtöön, kiersi tämän jälkeen kolmatta rataa eteenpäin ja pääsi kuolemanpaikalle. Siitä hevonen runttasi väen väkisin ykköseksi. Cazador on väsymätön peli, jolle luovuttaminen ei ole vaihtoehto. Sillä pystyy ajamaan rohkeasti matkan aikana ja ohjastajan vinkkelistä katsottuna tärkeintä on ajaa ravia koko matkan ajan. Cazadorilla on laukkariski olemassa ja sellainen saattaa herkästi mennä pitkäksi, mikäli hyppy tulee keskellä porukkaa.

Haastajat/yllättäjät: 3 Wonder Of You voitti Mikkelissä hallitusti 4. ulkoa ja viimeksi ruuna oli sijoitustaan parempi kirien 6. ulkoa terävästi perille. 11 Lush Life voitti viimeksi keulasta lähdön, jossa 8 Instatag kiri 2. sisältä totomatsiin. Tällä kertaa Lush Life ei keulaan pääse, mutta nopea Instatag saattaa kasiradaltakin saada hyvänä avaajana asialliset asemat. 1 Rebel Race hyötyy nopeana avaajana lähtöpaikasta. Hyvällä juoksulla se pystyy jälleen sijoittumaan kärjen tuntumaan.

Pelijakauma: Cazador (69%) on rivin todennäköisin voittaja. Peliosuus on karannut käsistä, joten varmistukset houkuttelevat.

Juoksunkulku: Rebel Race on alussa nopea ja myös Instatagilla saatetaan satsata lähtöön. Mikäli Wonder Of Youlla ajetaan tasaisesti eteenpäin kohti keulapaikkaa, saattaa ruuna päästä etenemään johtoon. Cazadorilla ajetaan aktiivisesti joko kuolemanpaikalle tai aina keulaan saakka.